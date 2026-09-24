 Pachetul de prânz pentru elevi, motiv de dezbatere în online. Videoclipul care a stârnit controverse: „Mie una mi se pare absurd”
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VideoPachetul de prânz pentru elevi, motiv de dezbatere în online. Videoclipul care a stârnit controverse: „Mie una mi se pare absurd”

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creatoare de conținut din online a stârnit discuții în comunitatea părinților, după ce a postat un videoclip în care a reacționat la mai multe postări despre prânzurile pe care elevii le iau la școală. Unii internauți consideră că mesele sunt exagerate, alții apreciază efortul depus.

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Foto: shutterstock

Videoclipul care a împărțit internetul în două

Mâncarea pe care o iau elevii la școală a devenit subiect de dezbatere în online. O tânără creatoare de conținut a reacționat la postările unor mame, în care arată ce prânzuri le-au pregătit celor mici. 

„Măsline, ruladă din cotlet de porc cu șuncă afumată, cabanos, castravete murat și caș de vacă! La 3 ani jumate, zici ca e pachet de pușcărie! Unde trimiți copilul?!”, a declarat creatoarea de conținut, în videoclipul său.

Comentariile au fost împărțite.

„Mi se pare amuzant, dar pachețelele arată foarte bine. Chiar se străduiesc mamele astea, copiii nu primesc chipsuri sau patiserie. Eu aș fi vrut să primesc așa ceva la școală”;

„Ca un copil căruia nu i se punea pachet pentru că mama nu avea timp, mie mi se pare drăguț”.

Una dintre mamele care a comentat la postare spune că nu pregătește prânzuri prea complexe, în general.

„Îmi place să mă uit la pachețelele de școală, dar dimineața eu abia reușesc să fac un sandwich + ceva dulce sau un fruct. Mă bucur că sunt și alte mame ‘denaturate’ prin comentarii”.

O altă mamă a făcut asociere cu situația din școlile din străinătate.

„Este ceva absolut normal în orice altă țară. Am predat în Dubai și fix așa arăta pachețelul de acasă al elevilor, plus paste, carne cu orez… vorbim de copii de milionari/miliardari, fiind una dintre școlile de top din lume. Aveau cantină cu bucătar elvețian și mâncare bio, dar tot veneau mai mult de jumătate dintre copii cu pachețel de acasă (copii de la 3 la 17 ani).”

Nu este singurul subiect controversat din rândul părinților

Recent, o mamă a publicat un videoclip în care vorbea despre o nouă regulă de la școala unde este înscris copilul ei: se va percepe o taxă de 50 de lei dacă părintele întârzie să-l ia pe cel mic, la finalul orelor.

Este echivalentul unei zile de afterschool, chiar dacă cei mici nu sunt înscriși în program. Mama spune că înțelege faptul că profesorii au un program de respectat și că părinții trebuie să fie punctuali, însă consideră că taxarea oricărei întârzieri, inclusiv a uneia de câteva minute, este excesivă.    

Situația i se pare cu atât mai dificil de acceptat cu cât copilul ei nu rămâne, în mod obișnuit, la afterschool, iar o întârziere ocazională nu ar trebui, în opinia ei, să fie echivalată cu înscrierea automată în program.

„Tocmai ce am lăsat-o pe fata cea mare la școală și ne-am trezit cu o super veste. Doamna învățătoare ne-a comunicat că începând de săptămâna viitoare, pentru copiii ai căror părinți întârzie să îi ia după ore, un 20 de minute să zic, se va achita taxă de afterschool. Mi se pare absurd, doar pentru că întârzi să trebuiască să plătești 50 de lei chiar dacă nu îl lași la program, dar a spus că asta s-a hotărât la nivel de școală și că ele nu au de ales. Mie una mi se pare absurd.”, a mărtuirisit Alina, mamă a trei copii.

Regula a stârnit discuții printre părinți, care se întreabă dacă astfel de taxe pot fi impuse unilateral de școală și ce alternative există pentru familiile care, ocazional, se confruntă cu întârzieri inevitabile.

„Întârzii 15–20 de minute să-ți iei copilul de la școală și… plătești after school.  Înțeleg regulile. Înțeleg programul profesorilor. Dar chiar am ajuns să taxăm și faptul că un părinte poate rămâne blocat în trafic, la muncă sau într-o situație neprevăzută?”, a mai spus femeia.

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