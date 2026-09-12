„Mi se pare absurd”. Revolta unei mame din București după noua regulă aplicată în școala fiicei sale

O mamă din București spune că a fost luată prin surprindere de o regulă nouă introdusă la școala copilului ei.

Regulă noua impusă într-o școală Foto: World Vision Romania

Aceasta a povestit că, începând de săptămâna viitoare, părinții care ajung cu întârziere să își ia copiii după terminarea orelor ar urma să plătească o taxă de 50 de lei. Este echivalentul unei zile de afterschool, chiar dacă cei mici nu sunt înscriși în program.

Noua regulă anunțată la o școală din Capitală stârnește nemulțumiri

Potrivit videoclipului postat pe Tiktok, decizia ar fi fost comunicată ca fiind stabilită „la nivelul școlii”, iar cadrele didactice le-ar fi transmis părinților că nu există alternative și că regula se va aplica indiferent de motivul întârzierii.

Mama spune că înțelege faptul că profesorii au un program de respectat și că părinții trebuie să fie punctuali, însă consideră că taxarea oricărei întârzieri, inclusiv a uneia de câteva minute, este excesivă.

Situația i se pare cu atât mai dificil de acceptat cu cât copilul ei nu rămâne, în mod obișnuit, la afterschool, iar o întârziere ocazională nu ar trebui, în opinia ei, să fie echivalată cu înscrierea automată în program.

„Tocmai ce am lăsat-o pe fata cea mare la școală și ne-am trezit cu o super veste. Doamna învățătoare ne-a comunicat că începând de săptămâna viitoare, pentru copiii ai căror părinți întârzie să îi ia după ore, un 20 de minute să zic, se va achita taxă de afterschool. Mi se pare absurd, doar pentru că întârzi să trebuiască să plătești 50 de lei chiar dacă nu îl lași la program, dar a spus că asta s-a hotărât la nivel de școală și că ele nu au de ales. Mie una mi se pare absurd.”, a mărtuirisit Alina, mamă a trei copii.

Regula a stârnit discuții printre părinți, care se întreabă dacă astfel de taxe pot fi impuse unilateral de școală și ce alternative există pentru familiile care, ocazional, se confruntă cu întârzieri inevitabile.

„Întârzii 15–20 de minute să-ți iei copilul de la școală și… plătești after school. 😳 Înțeleg regulile. Înțeleg programul profesorilor. Dar chiar am ajuns să taxăm și faptul că un părinte poate rămâne blocat în trafic, la muncă sau într-o situație neprevăzută?”, a mai spus femeia.

Ce nemulțumiri mai au părinții din București

Obsesia părinților din Capitală de a-și duce copiii la școli de top din celălalt capăt al orașului sau la unități private a stârnit o revoltă online. În timp ce majoritatea internauților critică snobismul și excesul, alții justifică naveta prin dezinteresul educatoarelor din cartier.

Fenomenul migrației elevilor dintr-un cartier în altul sau din suburbii către centrul Capitalei a fost pus la zid de o tânără revoltată, care a expus public absurdul curselor zilnice parcurse doar de dragul prestigiului. Dezbaterea a polarizat rapid rețelele de socializare, aducând în prim-plan sacrificiile inutile impuse celor mici și diferențele reale dintre școlile de proximitate și cele considerate de elită.

„Ați înnebunit de tot, mă jur. Vă bateți joc de copilăria celor mici cu ore întregi petrecute în mașină”.

„Și eu am fost în același caz de copil plimbat. Nu cred ca am urat nimic mai mult ca atunci când ai mei au făcut marea greșeală de a mă duce la o școală de fițe în centrul capitalei”.

Comentariile online au confirmat în mare parte nemulțumirile legate de părinții care își cocoloșesc excesiv copiii, fiind menționate cazuri de adolescenți de 17 ani duși zilnic la liceu cu automobilul sau dispute violente pentru locurile de parcare din fața școlilor.

„Au bani, timp si pretenții si merg pana in pânzele albe ca sa obtina ce absurditati vor. Nu ii interesează ca asta provoacă disconfort pentru ceilalți”.