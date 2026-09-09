 Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
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FotoCine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV

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Cu ocazia deschiderii anului școlar 2026-2027, mai multe vedete au împărtășit gânduri despre zilele petrecute în sala de clasă și urări pentru elevii care revin la școală. 

Cine este în fotografie
Cine este în fotografie Foto: Instagram

  Corina Caragea, fetița din fotografie, se numără printre personalitățile care le-a arătat fanilor o imagine cu ea din prima zi de școală.  

Ce gânduri a avut Corina Caragea la început de an școlar

Prezentatoarea de știri sportive a împărtășit cu urmăritorii ei amintiri din prima zi de școală și o urare pentru toți elevii care s-au întors pe 7 septembrie 2026 pe băncile din clase.

„Amintiri din prima mea zi de școală! Succes în noul an școlar, dragi copii!”. 

Comentariile de apreciere nu au întârziat să apară: „Așa eram și eu,aveam părul scurt când am fost mică!”; „Waw! Nu v-ați schimbat aproape deloc ! Semănați cu această drăgălașă scolariță din prima zi de școală!”; „Frumusețe de mică! Succes tuturor copiilor!”.

Theo Rose, gânduri la început de an școlar

Artista Theo Rose se numără printre vedetele care a dorit să împărtășească cu fanii imagini pline de nostalgie, din prima zi de școală. Privind înapoi, Theo Rose și-a imaginat ce i-ar spune fetiței speriate care apare în imaginea de acum mulți ani, care pășea pe holurile școlii.

theo rose in uniforma Foto FacebookTheo Rose jpeg
Foto: Facebook/Theo Rose

Când s-a făcut poza asta, vigilența mea era la cel mai înalt nivel. Miroseam conflictul de la poarta școlii și mă băgam la mijloc să-i fac să râdă. Poate nu se mai băteau.

Ce copil…

Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generală. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”.

Artista a mai povestit cum au arătat anii ei de liceu, dar și de facultate. În anii de studenție, a descoperit cât de important este cititul în viața unui tânăr.

„În liceu m-am trezit prea „deșteaptă” și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc.

În facultate m-am reapucat de citit după ce cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular. Mi-a rănit mândria de la țară și m-am pus pe treabă. Abia acum începe să se vadă ceva.

De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita”.

La final, Theo Rose a spus motivul pentru care contează școala, mai departe de note și a transmis o urare tuturor celor care își sărbătoresc ziua de Sfânta Maria.

„Școala contează. Și nu pentru note.

Până și la Vocea României am văzut că publicul nu votează numai vocea. Contează și omul, cum gândește, cum vorbește, cum se arată.

Așa că învață, fată. Citește. Strânge acolo. O să-ți trebuiască fix când nu te aștepți.

Și mai lasă-i pe ăia să se bată. Nu era treaba ta să-i salvezi pe toți. 🤣

La mulți ani, Mării!”..

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