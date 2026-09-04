Corina Caragea pleacă într-o vacanță de o lună! Prezentatoarea PRO TV pregătește „un fel de înconjurul lumii”: „Merg cu cine trebuie”

Corina Caragea (43 de ani) revine cu forțe proaspete la pupitrul știrilor sportive de la PRO TV, după o perioadă intensă de muncă, însă prezentatoarea are deja gândul la cea mai lungă vacanță pe care și-a permis-o vreodată.

1/6 Corina Caragea pleacă într-o vacanță de o lună Foto: click.ro

Pe 19 septembrie își face bagajele și pleacă într-o aventură de o lună, cu patru destinații complet diferite.

Pasionată de călătorii, Corina Caragea recunoaște că este curioasă să vadă cum va fi această experiență și dacă, după atâta timp liber, îi va fi dor de muncă.

„Aștept vacanța! Nu am fost încă în vacanță. Vacanța mea începe pe 19 septembrie. O să fie un fel de înconjurul lumii, pentru că, pentru prima oară în viața mea, voi avea o vacanță de o lună de zile”, ne-a spus Corina Caragea.

Prezentatoarea de la PROTV nu vrea să dezvăluie însă toate surprizele pregătite pentru această călătorie, preferând să păstreze puțin misterul. A oferit, totuși, câteva indicii.

„O să dau niște indicii. O să mă duc foarte departe. Am patru destinații, toate diferite între ele: mare, munte, orașe și foarte, foarte, foarte multe poze o să am în întoarcere. Asta cu siguranță”, ne-a spus frumoasa prezentatoare TV.

„Merg cu cine trebuie”

Deși fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare pot crea impresia că este o călătoare solitară, Corina spune că lucrurile stau cu totul altfel.

Vedeta PRO TV spune că foarte multă lume are impresia că pleacă singură în călătorii, tocmai pentru că în fotografii apare de cele mai multe ori singură.

„Cu cine merg în vacanță? Merg cu cine trebuie. Cred că cele mai frumoase vacanțe nu contează unde te duci, ci contează cu cine ești. Foarte multă lume crede că eu merg singură în vacanțe, poate pentru că mă postez singură, pentru că în poze apar singură, dar cineva îmi face poze, niciodată nu sunt singură. Și să-ți mai spun ceva: rar merg în gașcă în vacanță”, ne-a mai spus vedeta.

O vacanță care s-ar putea să o obosească și mai tare

Pentru Corina Caragea, vacanța nu înseamnă neapărat stat și odihnă. Dimpotrivă! Prezentatoarea recunoaște că își face atât de multe planuri, încât uneori se întoarce acasă mai obosită decât a plecat.

„Da. Sunt și eu curioasă cum o să fie, dacă o să mi se facă dor de muncă, dacă o să vreau să mai stau, dacă într-adevăr o să mă relaxez, pentru că vacanța înseamnă relaxare, dar eu sunt genul care își face foarte multe planuri pentru vacanță și vrea să vadă cât mai multe. Deci mă întorc mai obosită decât am plecat, de obicei, și mai am nevoie de o vacanță”, ne-a mai spus vedeta PROTV.

Cu patru destinații pregătite și o lună întreagă la dispoziție, sunt toate șansele ca aventura Corinei Caragea să fie una memorabilă.

„Ținta mea este să fiu sănătoasă și puternică”

Dincolo de televiziune și călătorii, Corina vorbește cu aceeași sinceritate și despre felul în care își privește imaginea și stilul de viață. Prezentatoarea TV spune că nu urmărește să se încadreze într-un anumit tipar de frumusețe, ci să fie sănătoasă și să aibă energia necesară pentru tot ceea ce își dorește să facă.

„Nu cred că sunt într-o formă de invidiat. Ținta mea nu este să fiu slabă sau să mă încadrez într-un anume standard de frumusețe. Ținta mea este să fiu sănătoasă, să fiu puternică și să mă țină acest corp să facă tot ce-mi place mie, cât mai mult timp”, ne-a mai zis ea.

Nu se oprește niciodată din învățat

Cu o carieră solidă în televiziune, Corina Caragea consideră că încă mai are foarte multe lucruri de învățat și este recunoscătoare că se află într-un mediu în care poate evolua permanent.

„Mai am de învățat foarte multe și, din fericire, sunt în locul potrivit, zic eu, că viața m-a așezat exact lângă cei mai buni, de la care învăț în fiecare zi. Și există o vorbă: cu cât crezi că știi mai multe, cu atât știi, de fapt, mai puține. Deci eu cred că nu te oprești niciodată din învățat”, a mai adaugat prezentatoarea TV, special pentru Click!