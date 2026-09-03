 Au stat toată vacanța cu ochii în telefon. Au voie copiii cu mobilul la școală?
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Au stat toată vacanța cu ochii în telefon. Au voie copiii cu mobilul la școală?

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După o vacanță în care telefoanele au fost nelipsite din mâinile copiilor, începe școala, iar regulile se schimbă. Elevii pot veni cu telefonul la școală, însă nu au voie să îl folosească în timpul orelor decât dacă profesorul le cere acest lucru. În anumite situații, telefonul poate fi preluat de școală și restituit ulterior, potrivit regulilor stabilite de unitatea de învățământ.

Profesorii pot confisca mobilul în timpul orelor
Profesorii pot confisca mobilul în timpul orelor Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Telefonul poate fi adus la școală, dar nu folosit la ore

Elevii pot merge la școală cu telefonul mobil, însă acesta trebuie să rămână deoparte pe durata orelor. Potrivit regulilor stabilite pentru unitățile de învățământ, folosirea telefonului sau a altor dispozitive de comunicare este permisă în timpul cursurilor doar atunci când profesorul solicită acest lucru pentru o activitate educativă.

Pe durata programului școlar, telefoanele elevilor trebuie depuse într-un loc special amenajat în fiecare sală de clasă. La acel spațiu au acces profesorul diriginte, directorul școlii sau cadrul didactic desemnat să se ocupe de acest lucru. Dacă un elev nu respectă regula și folosește telefonul fără acordul profesorului, dispozitivul poate fi preluat de personalul școlii.

Discuții despre limitarea telefonului în timpul pauzelor

În cazul elevilor minori, telefonul poate fi restituit părinților, în condițiile stabilite prin regulamentul unității de învățământ. Pentru elevii majori, acesta poate fi predat direct elevului, conform acelorași reguli. Interdicția folosirii telefonului în timpul orelor este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Fiecare școală poate stabili, însă prin propriul regulament detalii despre modul în care sunt păstrate și restituite telefoanele.

În ultima perioadă au existat și propuneri legislative care merg mai departe și prevăd limitarea folosirii telefoanelor inclusiv în timpul pauzelor. Unele dintre aceste inițiative au fost discutate în Parlament în primăvară și au generat reacții diferite din partea elevilor, părinților și profesorilor. Deocamdată, însă regula generală rămâne cea privind interzicerea utilizării telefonului în timpul cursurilor, cu excepția situațiilor în care cadrul didactic permite folosirea lui.

Părinții spun că telefonul a devenit greu de controlat

Pentru mulți părinți, problema începe însă înainte ca elevul să intre pe poarta școlii. Anca, mama Alesiei și a lui Raul, spune că fiica sa, care intră în clasa a VIII-a, petrece foarte mult timp pe telefon, iar încercările de a-i limita accesul la dispozitiv se transformă adesea în negocieri. „Aș vrea să le interzică în școală cu totul și gata.

Cred că ar fi mult mai simplu pentru copii dacă regula ar fi aceeași pentru toată lumea. Acasă nu știu cum să o fac pe Alesia să înțeleagă că trebuie să se mai și deconecteze. Stă foarte mult pe telefon și, de multe ori, trebuie să îi spun de mai multe ori să îl lase”, spune Anca. Ea consideră că o perioadă fără telefon în timpul școlii i-ar putea ajuta pe copii să fie mai atenți la ore și să petreacă mai puțin timp conectați la rețelele sociale.

Psiholog: Când devine telefonul o problemă pentru copil

Psihologul Mihaela Dinu atrage atenția că folosirea telefonului nu este o problemă în sine. Situația devine îngrijorătoare atunci când copilul nu mai reușește să își controleze timpul petrecut pe dispozitiv și începe să renunțe la alte activități. „Un semnal de alarmă apare atunci când copilul preferă constant telefonul în locul somnului, al sportului, al întâlnirilor cu prietenii sau al activităților care înainte îi făceau plăcere.

De asemenea, dacă devine foarte iritat atunci când telefonul îi este luat sau nu poate să se desprindă de el, părinții ar trebui să fie atenți”, explică psihologul. Specialistul spune că soluția nu este doar confiscarea telefonului, ci stabilirea unor reguli clare și respectarea lor în mod constant. Copiii au nevoie și de alternative la timpul petrecut în fața ecranului, de la sport și activități în aer liber până la hobby-uri și timp petrecut cu familia.

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