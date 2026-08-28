 Cât de greu poate fi ghiozdanul unui copil. Regula simplă pe care părinții trebuie să o știe
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Cât de greu poate fi ghiozdanul unui copil. Regula simplă pe care părinții trebuie să o știe

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Începe școala și revine povestea ghiozdanelor burdușite. Copiii pleacă de acasă cu manuale, caiete, culegeri și penare pline, iar uneori ajung să care în spate câteva kilograme bune. Dar cât este prea mult pentru un copil? Specialiștii au o regulă simplă pe care părinții ar trebui să o știe: ghiozdanul nu ar trebui să cântărească mai mult de 10% din greutatea copilului.

Ghiozdanul prea greu îi pune în pericol pe copii
Ghiozdanul prea greu îi pune în pericol pe copii Foto: Freepik.com

Părinții sunt îngrijorați

Pe 7 septembrie, copiii se întorc în bănci, iar părinții încep din nou pregătirile pentru școală. Manuale, caiete, culegeri, penare, sticle cu apă și tot felul de rechizite ajung în fiecare dimineață în ghiozdane, iar greutatea se adună fără să-și dea seama nimeni. Pentru Ana, mama Victoriei, acesta este deja un motiv de îngrijorare.

Fiica ei își pune în ghiozdan tot ce i se cere, dar adaugă și lucruri pe care consideră că ar putea să-i fie utile la școală.

„Îmi fac griji pentru ea. Își pune mereu tot ce i se cere, dar mai adaugă și de la ea câte o culegere sau mai multe lucruri în penar. Ea vrea să aibă de toate și nu știu cum să-i explic că nu este bine să care atât. Măcar să renunțe la ce nu îi trebuie în ziua respectivă. Și de la școală se cer multe”, spune mama pentru Click!.

Regula pe care părinții ar trebui să o știe

Cât poate duce, de fapt, un copil în spate? Recomandarea specialiștilor este simplă: greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea corporală a elevului. Astfel, un copil de 30 de kilograme ar trebui să poarte un ghiozdan de cel mult aproximativ 3 kilograme, în timp ce pentru unul de 40 de kilograme limita ajunge la aproximativ 4 kilograme, iar la 50 de kilograme, la aproximativ 5 kilograme.

Nu este vorba doar despre cât arată cântarul. Un ghiozdan prea greu, purtat zilnic și incorect, poate duce la dureri de spate, umeri sau gât și poate afecta postura copilului. De aceea, specialiștii recomandă ca părinții să verifice periodic greutatea ghiozdanului și să se asigure că elevul nu pleacă la școală cu lucruri de care nu are nevoie în ziua respectivă.

Ghiozdanul potrivit poate face diferența

Un ghiozdan bun nu înseamnă neapărat unul scump sau cât mai încăpător. Contează să fie potrivit pentru înălțimea și conformația copilului, să stea aproape de spate și să poată fi reglat ușor.

Medicul de familie Eva Cristescu recomandă ca părinții să fie atenți la dimensiunea ghiozdanului, la bretele și la felul în care acesta se așază pe spatele copilului.

„Nu este recomandat să cumpărăm un ghiozdan foarte mare ca să îi ajungă câțiva ani. Un ghiozdan supradimensionat favorizează încărcarea excesivă și poate ajunge să stea prea jos pe spate”, explică acesta.

Specialistul recomandă ca ghiozdanul să fie purtat pe ambii umeri, cu bretelele reglate astfel încât să stea cât mai aproape de corp. Obiectele grele ar trebui puse în partea din spate, cât mai aproape de coloana copilului, pentru ca greutatea să fie distribuită mai bine. Iar înainte de plecarea la școală, merită verificat și conținutul: fiecare caiet, culegere sau obiect în plus înseamnă greutate pe care copilul o va purta în fiecare zi.

De ce cărăm încă manuale, culegeri și caiete?

Deși școala a intrat în era tabletelor, platformelor online și manualelor digitale, elevii români încă pleacă zilnic de acasă cu ghiozdanul plin. Manualele tipărite sunt folosite în continuare la clasă, iar acestora li se adaugă caietele, culegerile, auxiliarele și alte materiale necesare pentru ore și teme.

În multe școli, elevii nu au însă un loc unde să-și lase lucrurile, așa că tot ce au nevoie într-o zi trebuie transportat între casă și școală. Problema greutății ghiozdanelor a fost discutată inclusiv prin propuneri privind amenajarea unor spații de depozitare pentru elevi, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să care zilnic toate materialele. Până când astfel de soluții se vor pune în practică, părinții pot face un lucru simplu: să pună ghiozdanul pe cântar și să verifice dacă greutatea lui se încadrează în limita recomandată.

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