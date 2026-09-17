Ai aceste lucruri în bucătărie? Experții spun să le arunci la curățenia de toamnă

De cele mai multe ori, toamna este o ocazie perfectă de a scăpa de lucrurile de care nu avem nevoie și de a face curat prin casă. Iar, potrivit experților, există unele obiecte în bucătăria noastră care nu numai că nu mai sunt utile de mult timp, dar pot chiar să ne pună sănătatea în pericol.

Toamna este important să cureți bucătăria Foto: Pexels

Dacă urmează să facem curățenie prin casă în această perioadă, este important să știm că, pe lângă faptul că dăm cu aspiratorul și ștergem praful, la fel de important este să aruncăm obiectele de care nu mai avem nevoie.

Potrivit marthastewart.com, aceste obiecte din bucătărie nu numai că nu mai sunt utile, dar pot chiar să fie periculoase pentru starea noastră de sănătate. Din acest motiv, experții spun că ar trebui să scăpăm de ele în această toamnă.

Vasele de gătit antiaderente stricate

Diversele chimicale care asigură antiaderența acestor vase sunt foarte utile. Însă, atunci când tigaia s-a degradat suficient de mult, aceste chimicale pot deveni periculoase pentru sănătatea noastră.

„Tigăile și vasele antiaderente deteriorate pot elibera „substanțe chimice eterne”, care au fost asociate cu riscuri grave pentru sănătate”, spune experta Katie Berry.

Căni și vase crăpate

Dacă avem o cană sau oricare alt tip de vas care are colțuri sau margini ciobite, este important să scăpăm de ele.

„O cană crăpată este un accident pe cale să se întâmple, deoarece căldura o poate face să se spargă complet chiar în timp ce bei din ea”, mai spune Berry.

Cârpe și fețe de masă pătate

Mulți dintre noi putem fi tentați să păstrăm cât mai mult prosoapele sau fețele de masă din bucătărie, chiar și atunci când observăm apariția petelor. Însă, toamna aceasta ne poate oferi oportunitatea să scăpăm de astfel de obiecte.

Preparatele expirate

Este ușor să știm când să aruncăm mâncarea gătită sau oricare alt preparat care ne va oferi indicii clare că s-a stricat. Însă, este important să fim atenți și la conserve, sosuri sau alte produse care, în mod tradițional, rămân proaspete mult timp.

Condimente care și-au pierdut aroma

Condimentele sunt alte produse care pot să se mențină proaspete mult timp. Însă, în cele din urmă, ele tot vor trebui aruncate din bucătărie.

„Dacă deschizi recipientul și nu simți un miros puternic, nici mâncarea ta nu le va prelua gustul”, spune Berry.