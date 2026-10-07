Trucul ingenios care te ajută să cureți imediat cabina de duș. De ce ingrediente simple ai nevoie

la prima vedere, cabina de duș poate părea a fi un spațiu ușor de curățat. În realitate, lucrurile stau destul de diferit și este important să știm precis la ce trucuri simple și ieftine putem apela pentru a curăța sticla cât mai rapid.

Cabina de duș poate fi curățată ușor Foto: IStock

În casă există unele spații care, la prima vedere, pot părea a fi foarte ușor de curățat. În realitate, ele au nevoie de atenție constantă iar atunci când încep să apară tot mai multe pete pe astfel de suprafețe, ele vor fi greu de înlăturat. Din fericire, atunci când vine vorba despre cabina de duș, există o metodă simplă la care putem apela pentru a scăpa de orice fel de pată.

„Curățarea regulată este esențială, deoarece apa conține minerale, iar, în timp, aceste minerale pot lăsa depuneri inestetice pe suprafața sticlei. De asemenea, reziduurile de săpun se pot acumula, făcând sticla mai dificil de curățat”, explică specialista în curățenie Dawn Arias-Spinelli, conform marthastewart.com.

Cât de des trebuie curățată cabina de duș

Dincolo de aspectul estetic, întreținerea regulată a dușului ajută și la prevenirea acumulării mucegaiului, igrasiei și reziduurilor de săpun. Recomandarea generală a specialiștilor este să curățăm acest spațiu din baie aproximativ o dată pe săptămână.

Cu toate acestea, dacă pe suprafața de sticlă s-au format pete persistente sau s-au acumulat depuneri consistente de săpun, este important să curățăm cabina de duș imediat.

Cum se curăță ușor sticla

Pentru a curăța rapid și ușor cabina de duș, fără să cheltuim bani pe soluții chimice din comerț, ne trebuie oțet din vin alb, bicarbonat de sodiu, o sticlă cu pulverizator, o racletă și o lavetă din microfibră.

În sticlă vom amesteca părți egale de oțet și apă caldă, vom pulveriza peste pete și, după 15 minute, putem șterge. Dacă petele sunt mai insistente, putem presăra bicarbonat de sodiu pe o lavetă și vom șterge cât mai bine. La final, vom clăti cu apă iar, în mod normal, petele vor dispărea.