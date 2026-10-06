5 alimente care pot înlocui ușor avocado. Sunt surse perfecte de grăsimi sănătoase

Atunci când vine vorba despre surse de grăsimi sănătoase, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la avocado. Însă, acest fruct nu este tocmai favoritul tuturor, așa că devine important să știm precis ce alternative avem la îndemână.

Nucile pecan pot fi o alegere excelentă Foto: Pinterest

Din fericire, avocado nu este singura opțiune pe care o avem la îndemână atunci când vrem să ne asigurăm că vom consuma îndeajuns de multe grăsimi sănătoase. Chiar dacă acest fruct este deja emblematic atunci când vine vorba despre astfel de grăsimi, potrivit marthastewart.com, mai avem la dispoziție și alte variante sănătoase și delicioase.

Cele două categorii principale de grăsimi alimentare sunt cele saturate și cele nesaturate. Grăsimile nesaturate includ grăsimile mononesaturate (MUFA) și grăsimile polinesaturate (PUFA). Acizii grași omega-3 sunt un tip de PUFA. Grăsimile nesaturate sunt asociate cu o sănătate mai bună a inimii, în timp ce înlocuirea grăsimilor saturate cu cele nesaturate poate contribui la scăderea colesterolului LDL.

Nuci

Nucile sunt alegerea perfectă, atunci când vine vorba despre grăsimile nesaturate. O porție de 28 de grame conține aproximativ 18 grame de grăsimi totale, cea mai mare parte fiind grăsimi nesaturate. Este o cantitate considerabil mai mare decât cele aproximativ 3,3 grame de grăsimi nesaturate din 28 de grame de avocado.

Nucile pecan

Nu numai nucile simple sunt utile pentru sănătate, ci și cele pecan. În 28 de grame vom găsi aproximativ 20 de grame de grăsimi totale, dintre care aproximativ 17,6 grame provin din grăsimi nesaturate.

Semințele de floarea-soarelui

În 28 de grame de semințe de floarea-soarelui prăjite și fără sare, vom găsi aproximativ 14 grame de grăsimi, majoritatea fiind nesaturate. În plus, aceste semințe conțin și vitamina E, seleniu și magneziu.

Unt de arahide

Deși poate suna surprinzător, untul de arahide poate fi o alegere surprinzător de sănătoasă. Două linguri conțin aproximativ 16 grame de grăsimi totale, dintre care aproximativ 13 grame sunt grăsimi nesaturate.

Uleiul de măsline

Uleiul de măsline este unul dintre cele mai clare exemple de aliment care poate furniza mai multe grăsimi nesaturate decât avocado. O porție de o lingură conține aproximativ 15 grame de grăsimi, cea mai mare parte provenind din grăsimi nesaturate.