 Ce trebuie să faci atunci când curierul aduce o comandă deteriorată sau incompletă. Pașii simpli care trebuie urmați
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Ce trebuie să faci atunci când curierul aduce o comandă deteriorată sau incompletă. Pașii simpli care trebuie urmați

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Nenumărați români comandă zilnic mâncare prin intermediul diverselor aplicații de livrare. Însă, ocazional, există riscul ca curierul să aducă o comandă deteriorată sau incompletă. În astfel de situații, este important să știm ce trebuie făcut pentru a remedia problema.

Este o problemă comună în întreaga lume
Este o problemă comună în întreaga lume Foto: Arhivă

Atunci când produsele aduse de curier nu corespund cu cele comandate, răspunderea revine vânzătorului, adică, în cele mai multe cazuri, restaurantului. Însă, în cazurile în care comanda a fost deteriorată în timpul transportului, este important să știm precis cine își asumă răspunderea pentru livrare și cine a vândut produsul.

Potrivit adevarul.ro, incidentul trebuie semnalat în aplicație și reclamația se transmite și restaurantului. În astfel de situații, este crucial să precizăm dacă problema ține de conținutul comenzii, ambalare sau transport.

Este o problemă de care se lovesc mulți oameni

În cazul în care din comandă lipsesc unele produse, putem solicita completarea acesteia sau restituirea sumei aferente. Atunci când produsele sunt deteriorate, se poate solicita înlocuirea sau rambursarea. Dacă numai o parte din comandă are diverse probleme, nu vom fi îndreptățiți să solicităm rambursarea integrală.

De asemenea, astfel de reclamații nu trebuie confundate cu returul în 14 zile, fără motiv. Acest tip de retur nu se aplică produselor care se deteriorează sau care expiră rapid.

Ce trebuie făcut atunci când apar probleme

Dacă am observat o problemă legată de comandă, produsele trebuie verificate și se vor fotografia eventualele scurgeri sau alte semne care indică faptul că mâncarea a fost deteriorată. Se păstrează dovada plății, conversațiile cu serviciul de asistență, cât și confirmarea comenzii.

Preparatul lipsă trebuie indicat complet, la fel și suma solicitată. Atunci când reclamația nu se soluționează, consumatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Iar atunci când solicităm soluționarea unei probleme legate de comandă, trebuie scris: „Comanda nr. ___, primită la data ___, ora ___, conține următoarele probleme: ___. Atașez fotografii și dovada plății. Solicit ___ și confirmarea în scris a soluției.”

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