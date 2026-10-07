 5 alimente perfecte pentru sănătatea inimii. Sunt recomandate de medici din întreaga lume
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5 alimente perfecte pentru sănătatea inimii. Sunt recomandate de medici din întreaga lume

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Atunci când vrem să oferim o mână de ajutor sănătății sistemului cardiovascular, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm mai multe fructe și legume. Iar, potrivit medicilor, există unele alimente care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră deoarece sunt foarte bune pentru inima noastră.

Sfecla este foarte bună pentru inimă
Sfecla este foarte bună pentru inimă Foto: Shutterstock

Dieta nu este utilă numai pentru a ne ține greutatea sub control, ci și pentru a ne ajuta organele interne să funcționeze mai eficient. Iar, potrivit express.co.uk, există anumite fructe și legume care ar trebui consumate cât mai des, deoarece sunt foarte benefice pentru inima noastră.

Ceapa verde

Potrivit nutriționistei Nicolle Cucco, ceapa verde conține vitamina C și alți nutrienți importanți pentru a asigura buna funcționare a inimii.

„Pentru persoanele care doresc să își protejeze sănătatea inimii, schimbări simple, precum folosirea ierburilor proaspete, a usturoiului, a cepei verzi și a condimentelor pentru a da gust mâncării, pot contribui la reducerea consumului de sare. Acest lucru este deosebit de util, deoarece menținerea consumului de sare în limitele recomandate poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase”, a spus nutriționista.

Avocado

Avocado este deja faimos pentru beneficiile pe care le are pentru organism și, printre acestea, se numără și faptul că poate fi foarte util pentru inimă.

„Avocado furnizează fibre și potasiu, ambele fiind importante în cadrul unei alimentații sănătoase pentru inimă. Adăugarea fructului la pâine prăjită, în salate sau în sandvișuri este o modalitate simplă și accesibilă de a introduce mai multe grăsimi nesaturate în alimentație”, mai spune Cucco.

Fructe de pădure

Fructele de pădure, indiferent care ar fi acestea, sunt foarte binevenite în dieta noastră, potrivit medicilor nutriționiști.

„Fructele de pădure pot fi o alegere excelentă pentru o alimentație sănătoasă pentru inimă, deoarece au în mod natural un conținut scăzut de grăsimi saturate și furnizează fibre solubile, care pot contribui la menținerea unui nivel mai scăzut al colesterolului”, a explicat nutriționista Lucy Kershaw.

Rucola

La fel de utilă este și rucola, care poate fi consumată sub formă de salată sau transformată în sos.

„Rucola este în mod natural bogată în nitrați alimentari, pe care organismul îi transformă în oxid nitric, ajutând vasele de sânge să se relaxeze și susținând circulația sanguină și tensiunea arterială în limite normale. Consum-o sub formă de salată sau prepară un pesto de rucola”, a explicat doctorița Lina Patel.

Sfeclă

Nu în ultimul rând, un alt aliment perfect pentru a susține sănătatea inimii este și sfecla! Ea este bogată în nitrați naturali, pe care organismul îi transformă în oxid nitric, o moleculă care transmite vaselor de sânge semnalul de a se relaxa.

„Sfecla roșie este unul dintre acele alimente care par simple, dar care au efecte remarcabile asupra sistemului cardiovascular”, a spus cardiologul Francesco Lo Monaco.

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