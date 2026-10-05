 Castanele coapte, gustarea de toamnă cu beneficii surprinzătoare. De ce ar trebui să le consumăm mai des
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Castanele coapte, gustarea de toamnă cu beneficii surprinzătoare. De ce ar trebui să le consumăm mai des

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Castanele coapte sunt un aliment tradițional de toamnă despre care majoritatea românilor a auzit, dar pe care nu mulți oameni îl consumă. Și chiar mai puțini oameni știu că acest aliment este, de fapt, foarte sănătos.

Castanele sunt un aliment foarte sănătos
Castanele sunt un aliment foarte sănătos Foto: IStock

Castanele comestibile sunt surprinzător de benefice pentru organism, dar nu sunt consumate prea des de cei mai mulți dintre români. Spre deosebire de cele mai multe nuci și semințe, castanele au un conținut mult mai scăzut de grăsimi și sunt mai bogate în carbohidrați.

În principal, castanele conțin apă și carbohidrați, printre care și amidon. Însă, potrivit CSID, ele au un nivel ridicat de fibre, care vor contribui la senzația de sațietate și, prin urmare, ne vor ajuta să mâncăm mai puțin și mai rar.

Castanele sunt surprinzător de bune pentru organism

Mai mult decât atât, în castane mai găsim și vitamina C, vitamina B6, folat, potasiu, cupru și mangan. Datorită nivelului de vitamina C pe care îl conțin, castanele pot fi utile pentru a susține buna funcționare a sistemului imunitar.

În ciuda faptului că au dimensiuni atât de mici, castanele sunt mult mai sățioase decât par la prima vedere. Iar acest lucru se datorează nivelului de fibre și carbohidrați complecși din componența lor.

Nu toate castanele sunt comestibile

Castanele coapte sunt o gustare de toamnă despre care mulți români au auzit, dar pe care, în mod paradoxal, puțini ajung să o și consume.

Însă, este important să deosebim castanele comestibile de cele de cal. Fructele castanului de cal sunt foarte comune în parcuri și pe străzi și sunt cele la care cei mai mulți dintre noi ne gândim atunci când vine vorba despre castane. Cu toate acestea, castanele de acest fel nu trebuie consumate.

Castanele comestibile pot fi o sursă bună de carbohidrați în dieta noastră, iar pentru o masă echilibrată, o porție de castane poate fi servită alături de proteine sau legume. De obicei, ar trebui să găsim castane în piețe și în magazine de-a lungul toamnei.

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