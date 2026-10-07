 Ai miere zaharisită în casă? Nu o arunca! Ce se întâmplă, de fapt, cu produsul
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Ai miere zaharisită în casă? Nu o arunca! Ce se întâmplă, de fapt, cu produsul

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De obicei tindem să credem că dacă mierea s-a zaharisit, atunci nu mai este bună. De fapt, mierea cristalizată este la fel de bună, diferența o face doar textura. De ce se întâmplă acest lucru.

De ce se zaharisește mierea.
De ce se zaharisește mierea. Foto: istock

De ce se zaharisește mierea

Mierea conține zaharuri în proporție de 70%, în principal glucoză și fructoza, iar glucoza are o solubilitate scăzută în apă și tinde să revină la starea solidă.  Procentul de fructoză și glucoză variază în funcție de tipul de miere, fructoza fiind în general între 30-44%, iar glucoza între 25-40%, conform stupulvesel.ro.

Nu toate tipurile de miere se zaharisesc în același interval de timp. Aici, contează foarte mult procentul de glucoză și fructoză. Deci, faptul că produsul își schimbă textura nu este semn că s-a stricat. Există posibilitatea să observăm că unele tipuri se cristalizează parțial.

De asemenea, observăm și că se schimbă culoarea. Mierea zaharisită este este de un galben mai pal. Acest lucru se datorează faptului că glucoza tinde să se separe în formă de cristale deshidratate şi cristalele de glucoză sunt în mod natural alb pur, mai arată sursa citată.

Factorii care influențează timpul de zaharisire

Experții spun că în acest proces este importantă sursa nectarului colectat de albine. Cu cât conține mai multă glucoză, cu atât mierea se zaharisește mai repede. De asemenea, aici contează foarte mult și metodele prin care produsul este manipulat sau procesat, dar și temperatura de păstrare.

Astfel, când mierea este ținută la temperaturi între 10-15 grade Celsius, atunci se cristalizează mai repede. La temperaturi sub 10 grade ea se zaharisește mai greu.

Cum se topește corect mierea

Deși zaharisirea mierii nu arată că aceasta s-a stricat, putem să-i redăm textura lichidă. Acest lucru se face prin încălzirea lentă, indirectă, într-un vas cu apă. De menționat este că supraîncălzirea produsului va reduce calitatea ei, deoarece se distrug enzimele și se pierde aroma.

Pentru a topi mierea fără a-i distruge proprietățile trebuie să parcurgeți câțiva pași. Scoateți capacul borcanului de sticlă. După care, încălziți într-o oală apă cât să ajungă la nivelul mierii din borcan, iar când temperatura ajunge aproape de 35-45 de grade opriți aragazul.

Adăugați borcanul cu miere în apă și lăsați-l acolo pentru 20-30 de minute. Astfel, căldura va dizolva cristalele de glucoză și acestea vor deveni din nou lichide. Amestecați ocazional cu o linguriță. Dacă e nevoie, înlocuiți apa. Când produsul a ajuns la starea dorită, scoateți borcanul din apă.

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