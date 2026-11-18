Tamara Buciuceanu, „Isoscel”, din filmul „Liceenii”, s-a stins din viață în urmă cu 7 ani. La un an distanță, avea să părăsească această lume și Draga Olteanu Matei, genială în rolul „Chiriței”. Au fost rivale, așa cum se spunea în comunism? Iată ce dezvăluiri făcea Draga Olteanu Matei, dar și cum arată mormintele lor, din Piatra-Neamț și din București.

1/12 Draga Olteanu Matei și Tamara Buciuceanu au fost cele mai talentate actrițe din anii comunismului. Nu s-au invidiat, dimpotrivă, s-au respectat, ba chiar au și jucat împreună Foto: click.ro

S-au stins din viață la un an distanță

Tamara Buciuceanu a murit pe data de 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani, în urma unor grave afecțiuni cardiace. Un an mai târziu, pe 18 noiembrie 2020, avea să se stingă din viață, la 87 de ani, și colega ei de generație, Draga Olteanu Matei.

Mulți s-au întrebat dacă între ele chiar a existat o puternică rivalitate, pe plan profesional, având în vedere succesul pe care îl înregistrau, în anii gri ai comunismului, în cinematografie, dar și în teatru.

Draga Olteanu Matei a admirat-o pe „rivala” Tamara Buciuceanu. Au și jucat împreună, în „Cuscrele”

Draga Olteanu Matei vorbea la superlativ despre Tamara Buciuceanu, cu câțiva ani înainte de a părăsi această lume. Nicidecum nu s-au invidiat, așa cum s-a tot zvonit în lumea actoriei:

„Întotdeauna ne-am admirat unele pe altele. Ne-am dus cu mare bucurie la spectacolele unora şi ale celorlalte, iar în momentul în care am jucat cu Tamara, într-o piesă, unde eram bucătărese, ne-am înţeles extraordinar.

Am jucat împreună şi în „Cuscrele” şi atunci discutam cu Tamara că o să ne luăm de păr şi o să ne certăm, dar nu, dimpotrivă, noi atât de bine ne-am legat”, povestea Draga Olteanu Matei, pentru Agenţia VIP.

O propusese pe Tamara Buciuceanu, în locul ei, în comedia „Căsătorie cu repetiție”

Draga Olteanu Matei mai dezvăluia și că o propusese pe colega ei în distribuția filmului „Căsătorie cu repetiție”, rol pe care inițial îl refuzase:

„Rolul din «Căsătorie cu repetiție» mi-a fost cel mai urât dintre toate. L-am refuzat în scris. Am propus-o pe Tamara Buciuceanu, care ar fi fost mult mai bună decât mine, dar regizorul Calotescu atâta m-a bătut la cap și atâta m-a asigurat că o să facă, că o să dreagă... și i-am spus că nu.

Au trecut atâția ani și nu știu când l-am văzut la televizor. Și am avut aceeași impresie, aceeași nemulțumire, acea impresie că am avut dreptate, că nu aveam eu ce să caut în rolul acela”.

Ambele actrițe au fost înmormântate lângă soții lor

Draga Olteanu Matei a fost înmormântată, pe 22 noiembrie 2020, cu onoruri militare, în cimitirul din Piatra-Neamț, alături de soțul ei, Ioan Matei. Draga dezvăluia de ce alesese fotografia lor de pe cruce:

„Este o poză pe care am făcut-o în drum spre Sfântul Mormânt, spre Ierusalim. Ne-am oprit la un chioșc de fructe și până ce și-au cumpărat ceilalți colegi ce au vrut, eu cu bărbatul meu am folosit prilejul să ne mai îmbrățișăm o dată. Iubesc foarte tare poza asta. Soțul meu n-a murit, soțul meu trăiește odată cu mine și o să murim amândoi când voi muri și eu”.

În apropierea mormântului au fost amplasate două scaune, așezate față în față, ca un ultim simbol al iubirii lor, de dincolo de lumi.

Tamara Buciuceanu a fost înmormântată în Cimitirul „Sfânta Vineri” din București, pe 18 octombrie 2019, în cavoul familiei, alături de soțul ei, medicul Alexandru Botez, conform ultimei sale dorințe.