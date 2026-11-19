Transportatorii din România ar putea scăpa de o parte dintre procedurile complicate pentru plata taxei de drum. Începând cu 15 ianuarie 2027, sistemul TollRo ar urma să ofere o nouă variantă de achitare a tarifului rutier, prin intermediul dispozitivelor de bord interoperabile OBU. Soluția le va permite șoferilor să plătească în funcție de distanța parcursă, fără să mai fie necesară introducerea manuală a fiecărei călătorii într-o aplicație de pe telefon.

Vești pentru șoferii! O nouă modalitate de plată a taxei de drum, din 2027 Foto: admin

Dispozitivele OBU, noua soluție pentru plata taxei de drum TollRo

Noile dispozitive OBU (On-Board Unit) ar putea simplifica semnificativ modul în care firmele de transport achită taxa de drum în România. Aceste echipamente sunt deja utilizate în mai multe state europene și permit înregistrarea automată a deplasărilor, astfel încât tariful să fie calculat în funcție de kilometrii parcurși.

Potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), peste jumătate dintre camioanele din țară sunt deja dotate cu asemenea dispozitive, folosite pentru plata taxelor de drum în alte țări europene.

Reprezentanții organizației consideră că integrarea echipamentelor OBU în sistemul național ar reduce timpul alocat operațiunilor administrative și ar elimina o parte dintre dificultățile întâmpinate în prezent de transportatori.

Implementarea este prevăzută pentru data de 15 ianuarie 2027, prin intermediul furnizorilor de servicii europene de taxare rutieră.

CNAIR a pus deja la dispoziție documentația necesară pentru conectarea dispozitivelor la sistemul național. Cu toate acestea, furnizorii interesați trebuie să finalizeze procedurile de autorizare, testare și operare în regim pilot.

Astfel, 15 ianuarie reprezintă data planificată pentru începerea colectării taxelor prin intermediul acestor servicii. Nu înseamnă însă că toate dispozitivele OBU vor putea fi utilizate simultan, încă din prima zi.

Cum se plătește în prezent taxa de drum pentru camioane

Până la introducerea noii modalități de plată, transportatorii au la dispoziție două variante pentru achitarea tarifului TollRo: aplicația dedicată sau tichetul de rută.

Sistemul a intrat în aplicare la 1 octombrie 2026 și vizează vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Spre deosebire de un tarif fix, TollRo presupune calcularea taxei în funcție de distanța efectiv parcursă și de caracteristicile vehiculului. Prin urmare, evidența traseelor și corectitudinea informațiilor introduse sunt importante pentru stabilirea sumei datorate.

Actuala procedură a generat însă nemulțumiri în rândul transportatorilor, care au semnalat mai multe probleme legate de utilizarea aplicațiilor și de administrarea plăților.

Facturi separate pentru fiecare călătorie și probleme cu tichetele de rută

Una dintre principalele nemulțumiri semnalate de UNTRR se referă la modul de facturare. În prezent, fiecare sesiune de taxare generează o factură distinctă.

Pentru companiile care administrează flote numeroase, acest lucru poate însemna sute sau chiar mii de documente care trebuie gestionate și verificate. Situația îngreunează activitatea departamentelor administrative și crește volumul de muncă pentru operatorii de transport.

O altă problemă reclamată privește tichetele de rută completate incorect. Transportatorii spun că, în anumite situații, acestea nu pot fi corectate sau anulate, ceea ce poate genera dificultăți suplimentare.

De asemenea, aplicația poate recomanda trasee care includ sectoare de drum cu restricții de circulație. Pentru șoferi și firmele de transport, astfel de situații pot avea consecințe asupra planificării curselor și respectării obligațiilor legale.

Două aplicații pe telefon, o problemă suplimentară pentru șoferi

O altă dificultate evidențiată de transportatori este legată de utilizarea simultană a aplicațiilor TollRo și RO e-Transport.

Șoferii care efectuează transporturi supuse monitorizării prin RO e-Transport trebuie să gestioneze două aplicații diferite în timpul deplasării. Potrivit UNTRR, această suprapunere poate complica activitatea conducătorilor auto și poate crea riscuri suplimentare pentru siguranța rutieră.

În acest context, dispozitivele OBU ar putea reprezenta o alternativă mai eficientă, deoarece automatizează o parte dintre operațiunile necesare pentru calcularea și achitarea taxei de drum.

Ce solicită transportatorii de la CNAIR și autorități

UNTRR cere simplificarea sistemului de plată TollRo și introducerea unor proceduri administrative mai ușor de gestionat de către companiile de transport.

Printre solicitările organizației se numără centralizarea facturilor, posibilitatea remedierii erorilor apărute la emiterea tichetelor de rută și protejarea transportatorilor împotriva sancțiunilor generate de defecțiuni tehnice care nu le pot fi imputate.

Reprezentanții organizației au transmis că mențin dialogul cu CNAIR și cu autoritățile competente pentru identificarea unor soluții la problemele semnalate.

Introducerea dispozitivelor OBU, programată pentru ianuarie 2027, ar putea reprezenta un pas important către digitalizarea taxării rutiere în România. Eficiența noii variante va depinde însă de autorizarea furnizorilor, funcționarea sistemului și rezolvarea dificultăților administrative reclamate de transportatori.