 Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial
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Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial

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Mulți șoferi fac aceeași greșeală atunci când vremea se înrăutățește: pornesc luminile de ceață sau avariile fără să țină cont de condițiile de drum. Codul Rutier stabilește însă reguli clare privind folosirea sistemelor de iluminare, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi. Iată când trebuie să folosești faza scurtă, proiectoarele de ceață și luminile de avarie, dar și ce trebuie să faci dacă vizibilitatea scade drastic pe autostradă.

Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață!
Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Foto: arhiva

Când trebuie să folosești luminile de ceață și ce prevede Codul Rutier

Atunci când circuli prin ceață, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să aprinzi luminile de întâlnire, cunoscute și drept faza scurtă. Regula este valabilă inclusiv pe timpul zilei, deoarece luminile de zi nu oferă întotdeauna vizibilitatea necesară în condiții meteo dificile.

Șoferii care folosesc funcția automată de iluminare a mașinii trebuie să fie atenți la setări. În anumite situații, sistemul „Auto” poate păstra aprinse doar luminile de zi (DRL), fără să activeze faza scurtă și luminile din spate.

În cazul în care ceața devine densă, conducătorii auto pot utiliza și proiectoarele speciale: cele din partea din față a mașinii, dacă vehiculul este echipat cu ele, precum și lampa roșie de ceață din spate.

Este important de reținut că ploaia abundentă și ceața sunt două situații diferite din punct de vedere al regulilor de circulație. Dacă plouă torențial, dar nu există ceață, șoferii trebuie să circule cu faza scurtă, fără să folosească luminile de ceață.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier face această distincție și stabilește condițiile în care trebuie utilizate sistemele de iluminare. Prin urmare, aprinderea proiectoarelor de ceață nu trebuie să devină un obicei ori de câte ori condițiile meteorologice se înrăutățesc.

Folosirea necorespunzătoare a luminilor de ceață poate atrage sancțiuni. În funcție de abaterea constatată și de încadrarea legală, șoferii pot primi amenzi, motiv pentru care este important să cunoască prevederile legislației rutiere.

Când ai voie să folosești luminile de avarie în timp ce conduci

O altă greșeală întâlnită în trafic este folosirea luminilor de avarie atunci când plouă puternic sau când vizibilitatea este redusă. Deși unii conducători auto consideră că astfel devin mai vizibili pentru ceilalți participanți la trafic, avariile au un rol bine stabilit.

Acestea trebuie utilizate atunci când vehiculul reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, de exemplu dacă se deplasează foarte lent din cauza unei defecțiuni sau dacă a rămas imobilizat pe carosabil.

De asemenea, luminile de avarie pot fi folosite atunci când șoferul este nevoit să oprească în urma unui blocaj neașteptat al traficului și trebuie să îi avertizeze pe cei care vin din spate.

Așadar, simplul fapt că plouă torențial nu reprezintă un motiv pentru a circula cu avariile pornite. Pentru a fi vizibil în condiții meteo nefavorabile, trebuie să folosești sistemul de iluminare corespunzător, în special faza scurtă.

Ce trebuie să faci dacă vizibilitatea scade pe autostradă

Ploaia torențială poate transforma rapid o călătorie pe autostradă într-o situație periculoasă. Apa acumulată pe carosabil, stropii ridicați de celelalte vehicule și vizibilitatea redusă cresc riscul producerii unor accidente.

În astfel de condiții, șoferii trebuie să reducă viteza progresiv, să mărească distanța față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște. De asemenea, este recomandat să circule pe banda din dreapta, dacă situația traficului permite acest lucru.

Potrivit regulamentului rutier, atunci când vizibilitatea este redusă sub 100 de metri din cauza ploii torențiale, în afara localităților, viteza nu trebuie să depășească 50 km/h.

Un alt pericol este acvaplanarea, fenomen care apare atunci când între anvelope și suprafața drumului se formează o peliculă de apă, iar mașina pierde contactul corespunzător cu asfaltul. În aceste condiții, șoferul poate pierde controlul asupra direcției, motiv pentru care adaptarea vitezei la starea carosabilului este esențială.

Dacă vremea devine prea periculoasă pentru a continua deplasarea, cea mai bună soluție este oprirea într-un spațiu de servicii sau într-o parcare amenajată, unde șoferul poate aștepta îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

Recomandarea Centrului Infotrafic este ca șoferii să evite oprirea pe banda de urgență în lipsa unei situații care să justifice acest lucru.

În cazul unei defecțiuni sau al unei urgențe care impune oprirea imediată, vehiculul trebuie scos cât mai mult în afara părții carosabile, pe cât posibil în partea dreaptă, iar luminile de avarie trebuie activate pentru avertizarea celorlalți conducători auto.

Respectarea regulilor privind luminile de ceață, avariile și viteza de deplasare nu ține doar de evitarea amenzilor, ci mai ales de siguranța tuturor participanților la trafic.

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