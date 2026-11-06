 Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Șoferii care pornesc la drum vineri dimineață, 6 noiembrie 2026, trebuie să circule cu atenție sporită. Ceața afectează traficul în trei județe din țară, iar în anumite zone vizibilitatea a coborât sub 50 de metri. Problemele sunt semnalate în Bihor, Brăila și Harghita, unde conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să păstreze distanțe mai mari față de celelalte vehicule.

Ceață densă pe șoselele din România!
Ceață densă pe șoselele din România! Foto: arhiva

Pe lângă condițiile dificile de vizibilitate, șoferii trebuie să țină cont și de restricțiile de circulație de pe două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România, Transalpina și Transfăgărășan. De asemenea, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară lucrări care pot provoca întârzieri.

Ceața îngreunează circulația în trei județe. Unde este vizibilitatea extrem de redusă

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române, ceața afectează mai multe sectoare de drum din județele Bihor, Brăila și Harghita.

În unele zone, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în timp ce pe alte porțiuni de șosea aceasta nu depășește 200 de metri. Astfel de condiții pot crește semnificativ riscul producerii unor accidente, mai ales în cazul șoferilor care nu adaptează viteza la starea carosabilului și la distanța pe care o pot observa în față.

La momentul informării autorităților, nu fuseseră raportate accidente rutiere care să determine blocarea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să evite manevrele riscante. Printre principalele măsuri indicate se numără reducerea vitezei, folosirea corectă a sistemelor de iluminare și păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față.

De asemenea, depășirile periculoase trebuie evitate, iar oprirea pe carosabil sau pe banda de urgență a autostrăzilor este de evitat, cu excepția situațiilor în care există un motiv justificat.

Transalpina și Transfăgărășan, în continuare închise. Tronsoanele unde nu se poate circula

Șoferii care și-au planificat deplasări în zonele montane trebuie să știe că accesul pe două dintre cele mai spectaculoase șosele din România rămâne restricționat.

Pe DN 67C Transalpina, circulația este interzisă pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800. Este vorba despre tronsonul dintre zona Rânca, din județul Gorj, și Obârșia Lotrului, în județul Vâlcea.

Nici pe DN 7C Transfăgărășan șoferii nu pot traversa întregul traseu. Restricțiile sunt aplicate între Piscul Negru, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, pe porțiunea cuprinsă între kilometrii 108+000 și 130+800.

Închiderea acestor sectoare este determinată de condițiile meteorologice specifice sezonului rece și de riscurile asociate circulației la altitudine. Conducătorii auto trebuie să respecte semnalizarea rutieră și să nu încerce să depășească zonele în care accesul este interzis.

Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul se desfășoară alternativ

O altă zonă în care șoferii pot întâmpina dificultăți este Podul Prieteniei, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație.

Intervențiile vizează rosturile de dilatație ale podului și sunt programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, la kilometrul 64+884.

Pe durata lucrărilor, circulația nu se desfășoară simultan pe ambele sensuri, ci alternativ. Traficul este dirijat cu ajutorul semafoarelor, iar restricțiile sunt valabile inclusiv pe timpul nopții.

Din acest motiv, persoanele care intenționează să treacă granița prin punctul Giurgiu-Ruse trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor timpi suplimentari de așteptare.

Autoritățile recomandă respectarea semnalizării temporare și a indicațiilor primite în zona lucrărilor.

Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe ceață

În condiții de vizibilitate redusă, orice manevră făcută fără suficientă atenție poate deveni periculoasă. De aceea, conducătorii auto sunt sfătuiți să își adapteze permanent comportamentul la condițiile de drum.

Printre cele mai importante recomandări se numără:

  • Reducerea vitezei, în funcție de vizibilitate și de starea carosabilului.
  • Păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față.
  • Utilizarea corespunzătoare a luminilor de întâlnire și a celor de ceață, atunci când condițiile impun acest lucru.
  • Evitarea depășirilor riscante și a schimbărilor bruște de direcție.
  • Respectarea indicatoarelor și a restricțiilor temporare de circulație.

Șoferii sunt îndemnați să se informeze înainte de plecare cu privire la situația traficului, mai ales dacă urmează să traverseze zonele afectate de ceață sau sectoarele montane închise circulației.

Ghid de cumpărături

theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
horoscop png
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani Horoscop
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
De ce i se cere demisia lui Mihai Stoica doar pe rețele sociale, nu și la stadion! Ştefan Beldie analizează o ciudăţenie absolută a suporterului FCSB www.fanatik.ro
image
Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50% observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Mândria industriei românești, care a avut și 40.000 de angajați, e condamnată să devină o ruină. Istoria Sidex Galați, care riscă să intre în paragină, după 60 de ani de glorie, povestită de inginerul metalurgist Petru Ianc www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Drăguș – Boutoutaou, decizie tare a lui Reghecampf înainte de FCSB – Corvinul. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
image png
Un polițist a intrat pe scara de incendiu în casa fostei iubite și s-a culcat în patul ei! Femeia a avut parte de un șoc când s-a întors acasă Internațional
Alocatie, foto Shutterstock jpg
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună? Național
ger romania jpg
Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone Național
Muncitori sud asiatici Foto Magnific com jpg
Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii Fapt divers
vin rosu jpg
Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute Fapt divers
evo robot londra profimedia jpg
Robotul turist s-a plimbat prin Londra! EVO a interacționat cu trecătorii și a făcut poze cu ei Fapt divers
3 detalii esentiale la o prima intalnire Sursa foto shutterstock 101817463 jpg
Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute Fapt divers
posta romana jpeg
Schimbare importantă la Poșta Română! Ce obiecte pot duce românii la ghișeu Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net