Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise

Șoferii care pornesc la drum vineri dimineață, 6 noiembrie 2026, trebuie să circule cu atenție sporită. Ceața afectează traficul în trei județe din țară, iar în anumite zone vizibilitatea a coborât sub 50 de metri. Problemele sunt semnalate în Bihor, Brăila și Harghita, unde conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să păstreze distanțe mai mari față de celelalte vehicule.

Ceață densă pe șoselele din România! Foto: arhiva

Pe lângă condițiile dificile de vizibilitate, șoferii trebuie să țină cont și de restricțiile de circulație de pe două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România, Transalpina și Transfăgărășan. De asemenea, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfășoară lucrări care pot provoca întârzieri.

Ceața îngreunează circulația în trei județe. Unde este vizibilitatea extrem de redusă

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române, ceața afectează mai multe sectoare de drum din județele Bihor, Brăila și Harghita.

În unele zone, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în timp ce pe alte porțiuni de șosea aceasta nu depășește 200 de metri. Astfel de condiții pot crește semnificativ riscul producerii unor accidente, mai ales în cazul șoferilor care nu adaptează viteza la starea carosabilului și la distanța pe care o pot observa în față.

La momentul informării autorităților, nu fuseseră raportate accidente rutiere care să determine blocarea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să evite manevrele riscante. Printre principalele măsuri indicate se numără reducerea vitezei, folosirea corectă a sistemelor de iluminare și păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față.

De asemenea, depășirile periculoase trebuie evitate, iar oprirea pe carosabil sau pe banda de urgență a autostrăzilor este de evitat, cu excepția situațiilor în care există un motiv justificat.

Transalpina și Transfăgărășan, în continuare închise. Tronsoanele unde nu se poate circula

Șoferii care și-au planificat deplasări în zonele montane trebuie să știe că accesul pe două dintre cele mai spectaculoase șosele din România rămâne restricționat.

Pe DN 67C Transalpina, circulația este interzisă pe sectorul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800. Este vorba despre tronsonul dintre zona Rânca, din județul Gorj, și Obârșia Lotrului, în județul Vâlcea.

Nici pe DN 7C Transfăgărășan șoferii nu pot traversa întregul traseu. Restricțiile sunt aplicate între Piscul Negru, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, pe porțiunea cuprinsă între kilometrii 108+000 și 130+800.

Închiderea acestor sectoare este determinată de condițiile meteorologice specifice sezonului rece și de riscurile asociate circulației la altitudine. Conducătorii auto trebuie să respecte semnalizarea rutieră și să nu încerce să depășească zonele în care accesul este interzis.

Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul se desfășoară alternativ

O altă zonă în care șoferii pot întâmpina dificultăți este Podul Prieteniei, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație.

Intervențiile vizează rosturile de dilatație ale podului și sunt programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, la kilometrul 64+884.

Pe durata lucrărilor, circulația nu se desfășoară simultan pe ambele sensuri, ci alternativ. Traficul este dirijat cu ajutorul semafoarelor, iar restricțiile sunt valabile inclusiv pe timpul nopții.

Din acest motiv, persoanele care intenționează să treacă granița prin punctul Giurgiu-Ruse trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor timpi suplimentari de așteptare.

Autoritățile recomandă respectarea semnalizării temporare și a indicațiilor primite în zona lucrărilor.

Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe ceață

În condiții de vizibilitate redusă, orice manevră făcută fără suficientă atenție poate deveni periculoasă. De aceea, conducătorii auto sunt sfătuiți să își adapteze permanent comportamentul la condițiile de drum.

Printre cele mai importante recomandări se numără:

Reducerea vitezei, în funcție de vizibilitate și de starea carosabilului.

Păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față.

Utilizarea corespunzătoare a luminilor de întâlnire și a celor de ceață, atunci când condițiile impun acest lucru.

Evitarea depășirilor riscante și a schimbărilor bruște de direcție.

Respectarea indicatoarelor și a restricțiilor temporare de circulație.

Șoferii sunt îndemnați să se informeze înainte de plecare cu privire la situația traficului, mai ales dacă urmează să traverseze zonele afectate de ceață sau sectoarele montane închise circulației.