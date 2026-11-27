Românii riscă să scoată din buzunar sute de lei în plus atunci când își cumpără o mașină de spălat, un frigider sau alte electrocasnice mari, în cazul în care statul va decide să transfere în prețurile de la raft o nouă taxă propusă la nivelul Uniunii Europene.

Vești proaste pentru cei care vor să își cumpere electrocasnice Foto: Shutterstock

Potrivit unui studiu publicat de Institutul European pentru Studii Economice, pentru o mașină de spălat standard, de 65 de kilograme, valoarea timbrului verde inclus deja în preț ar putea crește de peste patru ori și jumătate de la 96 de lei la 439 de lei.

Cum s-ar putea scumpi o mașină de spălat de la 96 la 439 de lei doar din taxe

Propunerea aflată în discuție la nivel european prevede ca statele membre să achite 2,25 euro pentru fiecare kilogram de deșeuri electrice și electronice necolectate. În prezent, prețul electrocasnicelor noi include deja un timbru de mediu menit să acopere costurile de reciclare, calculat în funcție de greutatea fiecărui aparat.

Invitat în cadrul emisiunii iBani, economistul Christian Năsulea, directorul Institutului European pentru Studii Economice, a explicat impactul major pe care această măsură l-ar avea asupra buzunarului consumatorilor.

„În momentul de față, pentru o mașină de spălat pornim de la 65 kg, pentru că totul e la kilogram. Pe instrumentul ăsta se plătesc deja 96 lei timbru de mediu, care, banii ăștia sunt deja în prețul acestor electrocasnice, în așa fel încât să se acopere niște costuri pentru reciclare. (...) Dacă va intra în vigoare această prevedere, vom ajunge de la 96 lei la 439, ceea ce este enorm, dacă mă întrebați pe mine, raportat la cât costă unele dintre aceste electrocasnice”, a explicat Christian Năsulea la iBani, potrivit Știrile ProTv.

În ce condiții ajunge noua taxă europeană direct în prețul din magazine

Noua contribuție este analizată în cadrul negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, iar banii colectați ar urma să alimenteze direct bugetul comunitar pentru finanțarea diverselor proiecte din statele membre, fără a avea neapărat o destinație strict legată de protecția mediului.

Deși, teoretic, această contribuție ar trebui suportată de către stat, în România, la fel ca în alte țări membre aflate sub presiune bugetară există riscul major ca autoritățile să transfere obligația către comercianți, care o vor include automat în prețul final al produselor noi.

„Deci nu mai au neapărat legătură cu mediul, și ar trebui să reprezinte pur și simplu o resursă din care Uniunea Europeană să își rezolve problemele (...). Să plătească consumatorii, este o variantă. Neavând bani, cred că este o probabilitate destul de ridicată la noi în țară să ajungem în situația în care taxa aceasta să fie transmisă mai departe către vânzători și ulterior către consumatori. Altfel, se presupune că ar trebui să fie plătită de stat și că e doar un instrument statistic”, a avertizat directorul Institutului European pentru Studii Economice.