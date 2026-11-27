Prințul Harry ar fi revenit în Marea Britanie cu dorința de a repara relațiile cu tatăl și fratele său, Regele Charles și Prințul William. Cel puțin aceasta este convingerea fotografului regal Arthur Edwards, care a urmărit familia regală britanică timp de mai multe decenii. Acesta crede că ducele de Sussex își dorește o reconciliere cu familia, însă consideră că mai are de făcut pași importanți pentru a recâștiga încrederea celor apropiați, scriu cei de la People.

Prințul Harry vrea să se împace cu Regele Charles și Prințul William Foto: GettyImages

Relația dintre Prințul Harry și familia regală britanică continuă să fie un subiect de interes, mai ales după revenirea acestuia în Marea Britanie, alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. După o perioadă marcată de tensiuni și declarații publice, există tot mai multe discuții despre posibilitatea unei împăcări între ducele de Sussex, tatăl său, Regele Charles, și fratele său mai mare, Prințul William.

Arthur Edwards, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi care au documentat viața familiei regale britanice, consideră că Harry s-a întors în țara natală și pentru a face pace cu cei apropiați. La 86 de ani, fotograful, care a surprins de-a lungul carierei numeroase momente importante din viața monarhiei, și-a exprimat convingerea într-un interviu acordat publicației britanice The Times.

Declarațiile au fost făcute în contextul promovării noii sale cărți, „Cup of Tea, Arthur?”, în care povestește întâmplări și experiențe trăite în timpul călătoriilor alături de membrii familiei regale.

Arthur Edwards crede că Prințul Harry vrea să se împace cu tatăl și fratele său

Fotograful regal este de părere că relațiile dintre Harry și familia sa se pot îmbunătăți. În prezent, ducele de Sussex a reluat comunicarea cu tatăl său, Regele Charles, însă relația cu Prințul William rămâne una distantă.

Arthur Edwards spune că iertarea este esențială și că speră ca familia regală să depășească neînțelegerile din ultimii ani. Acesta consideră că revenirea lui Harry în Marea Britanie ar putea reprezenta un pas în direcția reconcilierii.

„Nu numai că William și Catherine sunt oameni pe mâini bune, dar, fiind catolic, cred în iertare. Chiar cred că Harry se va împăca cu familia sa - acesta este motivul pentru care s-a întors, pentru a face pace cu tatăl și fratele său”, a declarat Arthur Edwards pentru The Times.

Fotograful a adăugat însă că o eventuală împăcare presupune și asumarea greșelilor din trecut.

„Dar trebuie să-și ispășească greșelile. Cu toții avem de făcut acest lucru, într-o anumită măsură, însă Harry mai are destul de mult de recuperat”, a mai spus acesta.

Arthur Edwards a vorbit și despre credința sa, mărturisind că aceasta îl ajută să privească optimist viitorul monarhiei britanice.

Fotograful regal își amintește de perioada în care Harry era unul dintre cei mai iubiți membri ai familiei regale

De-a lungul carierei sale, Arthur Edwards a avut ocazia să îi fotografieze în numeroase împrejurări pe Prințul Harry, Prințul William și Regele Charles. Acesta a cunoscut familia regală în diferite etape, de la evenimente fericite, precum nașteri și căsătorii, până la momente dificile, despărțiri și pierderi.

În interviul acordat publicației The Times, fotograful a vorbit cu multă apreciere despre Harry și despre felul în care acesta interacționa cu oamenii. În opinia sa, ducele de Sussex era, la un moment dat, unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale, având o naturalețe care amintea de mama sa, regretata Prințesă Diana.

„Îl iubesc pe Harry, trebuie să vă spun asta. Întotdeauna oferea totul, întotdeauna se implica 110%. Astăzi uităm cât de popular era. Era, fără îndoială, cel mai popular membru al familiei regale, nu doar datorită glumelor și comportamentului său jucăuș, ci și pentru că știa să se apropie de oricine, exact ca mama sa. Avea însă și mai multă dorință de a se implica și de a participa la tot. Era visul oricărui fotograf: transmitea mereu căldură, bunătate, empatie și energie”, a povestit Arthur Edwards.

Fotograful a rememorat și călătoriile pe care le-a făcut alături de Harry, inclusiv vizita în Lesotho, în sudul Africii, unde prințul s-a implicat în activitățile organizației sale caritabile Sentebale.

Cei doi au participat atunci la o întâlnire într-o școală de seară destinată tinerilor păstori, unde copiii învățau să citească.

Arthur Edwards a fost impresionat de felul în care Harry a reușit să îi captiveze pe tineri.

„Se putea auzi și un ac dacă ar fi căzut”, a spus fotograful, explicând apoi că prințul avea un asemenea farmec personal în relația cu acei băieți, care nu erau cu mult mai mici decât el.

De ce s-a întors Prințul Harry în Marea Britanie alături de Meghan Markle și copii

În august 2026, Prințul Harry a revenit în Marea Britanie din California, împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Într-un interviu acordat în septembrie publicației GQ, jurnalistului Zach Baron, ducele de Sussex a vorbit despre motivele care au stat la baza acestei decizii. Unul dintre ele a fost dorința de a fi mai aproape de familia sa și de a petrece mai mult timp în țara natală.

Harry a explicat că și-a dorit să nu mai ajungă în Marea Britanie doar pentru vizite scurte, de câteva zile sau cel mult o săptămână.

Un alt motiv important a fost educația copiilor. Prințul a mărturisit că posibilitatea ca Archie și Lilibet să urmeze cursurile unei școli britanice a avut o semnificație aparte pentru el.

„Faptul că am putut să-mi înscriu copiii la o școală britanică a însemnat foarte mult pentru mine. Nu mi-am dat seama cât de important era acest lucru pentru mine”, a declarat Prințul Harry.

Acesta a explicat că, deși își imaginase de mult timp că va încerca să le ofere copiilor o astfel de experiență, realitatea a fost chiar mai frumoasă decât se aștepta.

„Întotdeauna am crezut că este ceva ce voi încerca să fac sau ceva ce vom încerca să facem împreună, dar acum copiii sunt deja la școală de două săptămâni. Le place foarte mult și au parte de o experiență complet diferită”, a mai spus ducele de Sussex.

Harry a ținut să precizeze că nu critică sistemul de învățământ american, ci consideră că este important ca cei mici să cunoască două culturi diferite încă de la o vârstă fragedă.

„Să nu vă faceți griji, nu critic școlile americane. Dar cred că este foarte important ca niște copii de 7 și 5 ani să poată face această comparație și să aibă parte de două experiențe culturale complet diferite, mai ales în zilele noastre”, a explicat acesta.

Prințul Harry recunoaște că ruptura de familie îl afectează: „Cel mai important lucru este să ne împăcăm”

În același interviu acordat jurnalistului Zach Baron pentru GQ, filmat în timpul vizitei sale la New York, Prințul Harry a fost întrebat despre relația complicată pe care o are cu tatăl și fratele său.

Jurnalistul a vrut să afle dacă distanța dintre membrii familiei regale este un motiv de suferință pentru ducele de Sussex.

Răspunsul acestuia a fost unul direct. Harry a recunoscut că situația îl afectează și a subliniat că problemele de familie sunt experiențe prin care trec foarte mulți oameni, indiferent de statutul social.

„Da, desigur”, a răspuns Prințul Harry, adăugând că rupturile dintre membrii unei familii sunt o problemă cu care „foarte mulți oameni se pot identifica”.

Ducele de Sussex a insistat asupra dorinței sale de a depăși conflictele și de a ajunge la o reconciliere cu cei apropiați.

„Având în vedere tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este să ne împăcăm. Acesta este punctul esențial”, a declarat el.

Întrebat dacă rana provocată de conflictele familiale mai poate fi vindecată, Harry a răspuns că acest lucru este posibil.

„Da, desigur.”

Prințul a explicat însă că urmările unor conflicte nu dispar întotdeauna, chiar dacă oamenii aleg să meargă mai departe. În opinia sa, felul în care fiecare persoană privește trecutul și capacitatea de a renunța la resentimente sunt esențiale.

„Uite, cicatricile rămân pentru totdeauna, dar contează felul în care privești lucrurile și atitudinea pe care o ai față de ceea ce s-a întâmplat. Să lași trecutul în urmă este un lucru pe care l-aș încuraja pe toată lumea să îl facă. Dacă anumite lucruri din trecut continuă să te afecteze în fiecare zi, atunci este mai greu să le depășești. Dar, în ceea ce mă privește, există deja suficientă dramă în lume și în viețile oamenilor, fără să continuăm să întreținem conflictele din familie”, a mai declarat Prințul Harry.

Declarațiile sale lasă să se înțeleagă că reconcilierea rămâne o dorință importantă pentru ducele de Sussex. Deși relația cu Prințul William nu pare să fi revenit la normal, Harry vorbește deschis despre nevoia de iertare și despre importanța refacerii legăturilor familiale.

Rămâne de văzut dacă apropierea de Marea Britanie și dorința exprimată public de a face pace vor duce, în cele din urmă, la o împăcare între cei doi frați și la refacerea relației dintre Prințul Harry și familia regală.