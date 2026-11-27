Postul alimentar este asociat, de multe ori, cu ideea de alimentație mai ușoară și de slăbire, însă renunțarea la produsele de origine animală nu garantează că vom pierde în greutate. Dimpotrivă, anumite alegeri alimentare, porțiile generoase sau excesul de produse bogate în grăsimi și zahăr pot face ca acul cântarului să urce chiar și în această perioadă.

De ce te îngrași în post, deși nu mănânci carne, lactate sau ouă? 7 Foto: arhiva

Atunci când eliminăm din meniu carnea, ouăle, laptele și brânzeturile, este firesc să ne așteptăm la o reducere a aportului caloric, mai ales dacă înlocuim aceste alimente cu legume, fructe, leguminoase și cereale integrale. În realitate, însă, alimentația de post poate deveni dezechilibrată dacă ajungem să consumăm prea multă pâine, produse de patiserie, cartofi, dulciuri vegetale sau preparate în care uleiul este folosit din abundență.

O analiză sistematică publicată în European Journal of Nutrition, care a inclus zece studii privind postul religios ortodox, a identificat frecvent o reducere a aportului caloric și o creștere a consumului de fibre, însă rezultatele referitoare la modificările greutății corporale nu au fost concludente. Acest lucru sugerează că postul poate aduce schimbări benefice în alimentație, fără să determine automat scăderea kilogramelor.

Iată care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare ce pot favoriza îngrășarea în timpul postului și ce poți face pentru a le evita.

1. Înlocuiești mesele obișnuite cu pâine, covrigi și produse din făină albă

În lipsa alimentelor de origine animală, multe persoane ajung să consume mai multă pâine, covrigi, paste, biscuiți, pateuri sau alte produse preparate din făină rafinată, deoarece sunt ușor de găsit, accesibile și oferă rapid senzația de sațietate.

Problema apare atunci când aceste alimente devin baza alimentației zilnice, în condițiile în care au un conținut redus de fibre și pot fi consumate în cantități mari fără să asigure o senzație de sațietate de durată. În plus, produsele de patiserie pot conține și cantități considerabile de grăsimi, ceea ce le crește semnificativ valoarea calorică.

Nu carbohidrații sunt cei care duc inevitabil la îngrășare, ci excesul caloric și alegerile alimentare dezechilibrate. Pentru a evita această problemă, este recomandat să înlocuiești treptat produsele rafinate cu ovăz, pâine integrală, hrișcă, bulgur, orez integral și leguminoase, care oferă fibre și contribuie la menținerea senzației de sațietate.

2. Nu înlocuiești corespunzător proteinele de origine animală

Renunțarea la carne, ouă, lapte și brânzeturi presupune o reorganizare a meselor, astfel încât organismul să primească în continuare suficiente proteine. Dacă acestea lipsesc din alimentație, este posibil să apară senzația de foame mai repede după masă, iar tendința de a consuma gustări frecvente să crească.

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare și au un rol important în reglarea apetitului, motiv pentru care nu ar trebui să fie neglijate în timpul postului. Fasolea, lintea, năutul, mazărea, tofu, soia și alte produse vegetale bogate în proteine pot reprezenta alternative potrivite, mai ales atunci când sunt incluse constant în mesele principale.

O farfurie alcătuită doar din cartofi, pâine sau paste poate să nu ofere aceeași sațietate ca o masă în care există și o sursă de proteine vegetale, alături de legume și o cantitate moderată de grăsimi.

3. Alegi produse de post din comerț, crezând că sunt automat sănătoase

Rafturile magazinelor sunt pline, în perioadele de post, de produse etichetate drept vegetale sau de post, de la pateuri și mezeluri vegetale până la biscuiți, creme, deserturi și semipreparate. Deși aceste produse pot fi practice atunci când nu avem timp să gătim, ele nu sunt întotdeauna cele mai bune alegeri pentru o alimentație echilibrată.

Unele variante conțin cantități importante de grăsimi, zahăr, sare, amidon rafinat și diverși aditivi, iar faptul că nu includ ingrediente de origine animală nu înseamnă că au puține calorii sau că pot fi consumate fără limită.

Un studiu controlat privind alimentația cu produse ultraprocesate, prezentat în literatura de specialitate referitoare la reglarea greutății corporale, a arătat că participanții care au urmat o dietă bazată pe astfel de alimente au consumat, în medie, aproximativ 500 de calorii suplimentare pe zi și au acumulat în jur de un kilogram în două săptămâni.

Cercetarea nu a analizat în mod specific postul religios, însă evidențiază cât de mult poate influența gradul de procesare al alimentelor cantitatea consumată. Din acest motiv, preparatele simple, gătite acasă, rămân o alegere mai bună pentru mesele de zi cu zi.

4. Adaugi prea mult ulei în mâncărurile de post

Zacusca, salata de vinete, fasolea bătută, tocănițele, cartofii la cuptor sau legumele sotate sunt preparate apreciate în această perioadă, dar pot deveni foarte calorice atunci când sunt pregătite cu mult ulei.

Deși uleiul de măsline și alte uleiuri vegetale pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, acestea au o densitate calorică ridicată, iar cantitatea folosită la gătit poate influența considerabil aportul energetic al unei mese.

O singură lingură de ulei furnizează aproximativ 120 de calorii, ceea ce înseamnă că patru linguri folosite pe parcursul unei zile pot adăuga aproape 480 de calorii, fără ca acest aport să fie întotdeauna observat.

Pentru a reduce excesul, poți prepara legumele la cuptor, la abur sau prin fierbere, poți folosi o tigaie antiaderentă și poți măsura uleiul înainte de a-l adăuga în mâncare, în loc să îl torni direct din sticlă.

5. Consumi nuci, semințe și fructe uscate în cantități prea mari

Nucile, migdalele, semințele de dovleac, semințele de floarea-soarelui și fructele uscate sunt alimente valoroase din punct de vedere nutrițional, fiind surse de grăsimi sănătoase, fibre, vitamine și minerale, însă au și o densitate calorică ridicată.

De exemplu, 100 de grame de nuci pot furniza aproximativ 650 de calorii, iar o cantitate similară de migdale sau semințe poate aduce un aport energetic considerabil, mai ales dacă sunt consumate frecvent pe lângă mesele principale.

Aceste alimente nu trebuie excluse din meniul de post, ci consumate în porții potrivite. O mână mică de nuci, câteva semințe presărate peste salată sau o cantitate moderată de fructe uscate pot completa foarte bine alimentația, fără să contribuie la un exces caloric important.

6. Mănânci mai mult pentru că ai impresia că alimentele vegetale nu îngrașă

Unul dintre cele mai răspândite mituri alimentare este că produsele vegetale pot fi consumate fără restricții, deoarece sunt mai sănătoase decât cele de origine animală. În realitate, și alimentele vegetale pot contribui la acumularea kilogramelor atunci când aportul energetic depășește constant necesarul organismului.

Cartofii prăjiți, pâinea, pastele, deserturile de post, produsele cu zahăr adăugat, unturile de nuci și preparatele bogate în ulei pot face parte dintr-un meniu vegetal, dar consumate în cantități mari pot favoriza creșterea în greutate.

Un studiu publicat în British Journal of Nutrition a evidențiat că persoanele care renunță la produsele de origine animală din motive religioase nu își îmbunătățesc automat calitatea alimentației, unele continuând să consume cantități importante de cereale rafinate și zaharuri adăugate.

Prin urmare, beneficiile postului depind nu numai de alimentele eliminate, ci și de modul în care acestea sunt înlocuite. O alimentație vegetală variată, bazată pe ingrediente cât mai puțin procesate, este mai potrivită pentru menținerea unei greutăți sănătoase decât un meniu alcătuit predominant din produse de post ambalate.

7. Confunzi retenția de apă cu acumularea de grăsime

Dacă observi că ai mai multe kilograme pe cântar după câteva zile de post, nu înseamnă neapărat că ai acumulat grăsime corporală. Greutatea poate fluctua temporar și din cauza retenției de apă, a modificărilor digestive sau a refacerii rezervelor de glicogen.

Murăturile, măslinele, conservele, produsele vegetale sărate și alte alimente bogate în sodiu pot favoriza retenția temporară de lichide. În același timp, o creștere a consumului de carbohidrați poate determina refacerea rezervelor de glicogen, proces în care organismul stochează și apă.

Astfel, schimbările rapide de greutate, de la o zi la alta, nu reflectă întotdeauna modificări ale grăsimii corporale. Este mai util să urmărești evoluția greutății în timp, în condiții similare, decât să te îngrijorezi din cauza unei fluctuații izolate.

Cum poți să îți menții greutatea în timpul postului?

O alimentație de post echilibrată nu presupune să mănânci puțin sau să elimini categorii întregi de alimente vegetale, ci să alegi combinații care oferă organismului nutrienții necesari și o sațietate de durată.

Pentru a evita acumularea kilogramelor în această perioadă, încearcă să incluzi la fiecare masă principală o sursă de proteine vegetale, să consumi zilnic legume și fructe, să alegi cereale integrale în locul produselor rafinate și să folosești uleiul cu moderație.

De asemenea, limitează produsele ultraprocesate și dulciurile de post, acordă atenție dimensiunii porțiilor de nuci și semințe, hidratează-te corespunzător și menține un nivel constant de activitate fizică, adaptat condiției tale.

O analiză sistematică publicată în 2020, care a evaluat 19 studii, sugerează că alimentația bazată pe plante poate contribui la scăderea în greutate, în special în cazul anumitor categorii de persoane cu exces ponderal sau afecțiuni metabolice.

Postul nu este sinonim cu slăbirea, iar eliminarea produselor de origine animală nu garantează că vom avea mai puține kilograme. Calitatea alimentelor, echilibrul dintre nutrienți, porțiile și modul de preparare sunt elementele care fac diferența. Un meniu vegetal variat, bogat în fibre, proteine și alimente cât mai puțin procesate, poate susține atât menținerea unei greutăți sănătoase, cât și starea generală de bine, fără diete drastice sau înfometare.