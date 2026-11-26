Aproximativ o mie de locuitori din peste 400 de apartamente situate în celebrul bloc de la Piața Romană stau de patru luni fără apă caldă și căldură. Situația a apărut după ce unul dintre proprietari, Bogdan Dumitrașcu, a deschis aproape 800 de procese împotriva asociației.

Bloc emblematic de la Piața Romană, îngropat în datorii. Foto: Facebook/ Primăria Municipiului București

„Primele procese au început undeva în 2018. (...) S-a plecat mai întâi timid: 20 de procese, 40 de procese și apoi 100-200 pe an", a declarat Viorel Nica, președintele asociației de proprietari Magheru 32/36 și Piața Romană 9, conform observatornews.ro. Chiar și Bogdan Dumitrașcu, cel care a îngropat asociația în datorii, deține câteva apartamente în acel bloc.

Locatarii din blocul de la Piața Romană sunt disperați

Între timp, cei care suferă sunt tot locatarii blocului. „A, uite bogații! Toată lumea zice: stai în buricul târgului. Stai la dracu' să te ia! Unde să mai stai!", spune o locatară, conform sursei citate.

Viorel Nica a strâns câțiva saci plini de dosare. Aproape 800 de procese sunt deschise, din 2019 și până la momentul actual, împotriva aceleiași asociații de proprietari. Până acum, aproximativ 600.000 de dolari, bani încasaţi în ultimii 4 ani din reclamele montate pe bloc, au ajuns în conturile executorilor judecătoreşti

De asemenea, încă 2 milioane şi jumătate de lei au ajuns din conturile asociaţiei de proprietari tot în conturile executorilor judecătoreşti astfel că asociaţia nu a mai avut bani să plătească datoriile de circa 1 milion de lei la furnizorul de gaze. Locatarii nu mai au apă caldă și căldură.

„De procese știam de mult mai mult timp, dar nu am crezut că se va ajunge chiar să rămânem fără aceste utilități. (...) Am aflat că nu avem apă caldă. (...) Este în buricul Capitalei... Ce să vă zic... E înfiorător", a mărturisit o altă femeie care locuiește în bloc, conform sursei mențioante.

Cine este Bogdan Dumitrașcu

Numele lui Bogdan Dumitrașcu a mai fost în atenția publică la începutul anilor 2000. Atunci, el conducea o universitate neacreditată și, mai grav, a amenințat-o cu pistolul pe Ecaterina Andronescu, ce era atunci secretar de stat în Ministerul Educației. În urma incidentului, Bogdan Dumitrașcu a fost anchetat și audiat în Parlament.

„Din cauza unui singur om, da, care a avut această posibilitate și aceste cunoștințe ca să poată să facă tot ce a făcut. E trist, e foarte trist și e un mare semn de întrebare din punctul meu de vedere, atât timp cât este cunoscut public pentru faptele pe care le-a avut înainte cu un fost ministru, cu o facultate care nu a fost acreditată, cu diplome date și totuși această persoană intră în instanță și spune că asociația este de vină", a mai spus locatara.

Tot Dumitrașcu a făcut tot posibilul ca un câine și câteva pisici, ce erau adăpostite la subsolul blocului, să fie date afară. A câștigat în instanță. „Am văzut cu ochii mei (...) cererea de a da afară din subsolul unde este centrala a unui cățel, Bobiță, și a unor mâțe. Da! Este o cerere care s-a soluționat în favoarea dumnealui, cu obligarea asociației să-l dea pe Bobiță și mâțele și plata la cheltuieli de judecată și apoi la penalități", a declarat președintele asociației de proprietari.

Mai mult decât atât, el a cerut și dizolvarea asociației de proprietari și a certu mai multe documente în instanță care nu au putut fi aduse. Astfel, asociația a avut mereu de plătit, ajungându-se la popriri pe conturi. Se pare că nu numai la această asociație de proprietari este o problemă.

„Am identificat încă șase asociații de proprietari, toate în zona centrală, cu excepția uneia, care au aceeași problemă, pe același tipar, cu același om. Acești oameni sunt la fel de chinuiți ca și proprietarii noștri și bombardați cu zeci și sute de procese. (...) Suntem victimele unei legi strâmbe", a mai declarat Nica pentru publicația citată.

Cum se apără Bogdan Dumitrașcu

Bogdan Dumitrașcu a fost contactat de jurnaliștii Observator News în acest caz. Astfel, a transmis un punct de vedere în care vine cu acuzații la adresa asociației de proprietari, dar și la adresa autorităților.

„Un grup de interese financiare se pretinde a fi conducerea asociației de proprietari dar legal nu a fost niciodată așa cum au stabilit deja instanțele definitiv. Ei nu a fost niciodată interesati de proprietari și de cele două imobile pe care ar fi trebuit să le administreze. Până la venirea mea în bloc delapidaseră deja 3,5 milioane euro dar întrucât banii s-au împărțit și cu reprezentanți ai autorităților toată lumea era mulțumită. Abia de vrei 3 ani ANAF le-a blocat contul pentru o datorie de 1000000 RON adică 200000 euro. Eu mi-am apărat dreptul de proprietate în instanță și prin probele strânse în dosare am reușit să dovedesc și să le atrag răspunderea penala. Justiția a decis și tot ea decide. Restul e can can", a transmis Bogdan Dumitrașcu.