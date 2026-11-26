George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost inculpat pentru instigare publică, după ce a fost audiat joi la Parchetul General într-un dosar care vizează declarațiile făcute în legătură cu membrii Biroului Electoral Central (BEC). Politicianul a ajuns la sediul instituției în jurul orei la care fusese convocat, fiind întâmpinat de câteva sute de susținători.

George Simion la Parchet Foto: Inquam Photos / George Călin

Dosarul în care este cercetat are legătură cu un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, în care acesta a afirmat că persoanele din cadrul Biroului Electoral Central ar trebui „jupuite în piața publică”. Declarația a fost făcută după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, iar procurorii au demarat cercetările în urma afirmațiilor liderului AUR.

George Simion, inculpat după declarațiile despre membrii Biroului Electoral Central

La finalul audierilor, George Simion a anunțat că procurorii i-au schimbat încadrarea juridică și că a devenit inculpat în dosarul de instigare publică. Liderul AUR a criticat demersul anchetatorilor, susținând că este vorba despre o acțiune cu motivație politică.

„Am fost anunțat că mi se schimbă încadrarea juridică și sunt inculpat. Cred că deja apele s-au împărțit în societatea românească. Cer tuturor oamenilor de bun simț să aprecieze dacă mai există un precedent de acest fel”, a declarat acesta la ieșirea din sediul Parchetului General.

Simion a catalogat dosarul drept unul politic și l-a descris ca pe o „făcătură falsă juridică”, contestând astfel modul în care este desfășurată ancheta, potrivit news.ro.

În comunicarea procurorilor, acuzația este legată de mesajul transmis public, prin care liderul AUR ar fi îndemnat la acțiuni violente împotriva membrilor BEC. Anchetatorii susțin că exprimarea folosită în videoclip ar fi reprezentat o incitare la comiterea unor fapte grave.

Sute de simpatizanți AUR l-au așteptat pe liderul partidului

Înainte ca George Simion să intre la audieri, mai multe sute de persoane s-au adunat în fața Parchetului General. Susținătorii au venit cu steaguri, pancarte și megafoane, scandând mesaje în sprijinul liderului formațiunii politice.

Printre sloganurile rostite de participanți s-au numărat „Și noi suntem George Simion”, „Uniți luptăm să scăpăm de hoți”, „Să vă fie frică/Poporul se ridică”, dar și „Jos cenzura!”. În mulțime a fost auzit și mesajul „Călin Georgescu este președinte”.

Înainte de a intra în instituție, George Simion a susținut că dosarul ar fi fost deschis ca urmare a refuzului partidului său de a vota Guvernul Veștea. Politicianul a acuzat existența unor procurori care ar acționa la comanda unor interese politice și a afirmat că România se află, în opinia sa, într-o situație de dictatură.

Acesta a făcut și referiri la alte dosare, susținând că Parchetul General ar trebui să se ocupe de cazul Nordis, de ancheta privind anularea alegerilor și de situația lui Călin Georgescu.

De unde a pornit dosarul în care este cercetat George Simion

Cercetările au fost declanșate în urma unor afirmații făcute de George Simion în martie 2025, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Într-un clip publicat pe rețelele sociale, liderul AUR a folosit expresia „ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la cei pe care îi acuza de comiterea unei lovituri de stat.

La 10 martie 2025, Parchetul General anunța deschiderea unui dosar penal in rem pentru instigare, în urma declarațiilor respective. Ulterior, George Simion a fost citat pentru a fi audiat în cadrul anchetei.

Politicianul a anunțat convocarea printr-o postare pe Facebook, în care a criticat ceea ce a numit un răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan și PSD. El a precizat că a primit citația și că a fost contactat telefonic de un polițist pentru a i se comunica detalii privind audierea.

Parchetul General a precizat că procedura de citare a fost realizată în data de 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a documentului a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Instituția a respins, totodată, acuzațiile privind o eventuală influență politică asupra anchetei, afirmând că activitatea procurorilor se desfășoară în conformitate cu principiile legalității, imparțialității și obiectivității.

În contextul acestui dosar, AUR a prezentat luni un raport de 436 de pagini intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”. Formațiunea susține în document că, la aproape doi ani de la decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor, nu ar exista date concrete care să demonstreze acuzațiile invocate și contestă legalitatea hotărârii CCR.