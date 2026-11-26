Bureții de vase nu sunt colorați doar pentru a atrage atenția cumpărătorilor. În spatele nuanțelor se află indicii despre modul în care pot fi utilizați, de la curățarea depunerilor dificile până la întreținerea suprafețelor delicate.

Ce semnifică bureții de vase colorați. Foto: Shutterstock

Verde, roșu, albastru, galben sau roz: fiecare culoare poate avea o anumită întrebuințare, iar alegerea buretelui nepotrivit poate deteriora anumite obiecte din bucătărie.

Ce înseamnă buretele verde, roșu sau albastru

În sistemele de curățenie în care se folosește codificarea pe culori, nuanțele ajută la separarea zonelor și la prevenirea contaminării încrucișate. Acest lucru este important în special în restaurante, cantine și alte spații în care igiena trebuie respectată cu strictețe.

Iată ce semnificație pot avea cele mai întâlnite culori:

Buretele verde – este asociat, în unele sisteme, cu suprafețele care necesită o curățare mai intensă. Partea abrazivă poate îndepărta murdăria persistentă, însă trebuie evitată pe suprafețele care se zgârie ușor.

Buretele roșu sau roz – poate fi folosit pentru zonele cu risc mai ridicat de contaminare, în funcție de sistemul de codificare adoptat. În spațiile profesionale, separarea bureților ajută la evitarea transferului bacteriilor între suprafețe.

Buretele albastru – este întâlnit în sistemele în care este destinat zonelor generale, cu risc mai redus de contaminare, precum anumite suprafețe de mobilier sau electrocasnice.

Buretele galben – este asociat frecvent cu suprafețele care necesită o curățare mai delicată. Poate fi potrivit pentru pahare și obiecte care se pot deteriora dacă sunt frecate cu materiale abrazive.

De ce nu trebuie să folosim același burete pentru toate suprafețele

Separarea bureților în funcție de culoare nu este doar o chestiune de organizare. În bucătăriile profesionale, această metodă contribuie la prevenirea contaminării încrucișate. De exemplu, un burete folosit pentru curățarea unei suprafețe pe care a fost pregătită carnea crudă nu ar trebui utilizat ulterior pentru blaturi sau obiecte care intră în contact cu alimente gata de consum.

De asemenea, trebuie să ținem cont și de materialul din care sunt fabricate vasele. Un burete foarte abraziv poate deteriora tigăile antiaderente, obiectele din inox cu finisaje speciale sau alte suprafețe sensibile.

Culorile nu au aceeași semnificație la toți producătorii

Chiar dacă există anumite convenții folosite în industria curățeniei, nu toate firmele respectă același cod cromatic. Uneori, culoarea indică destinația buretelui, iar alteori diferența ține de nivelul de abrazivitate al materialului.

Prin urmare, înainte de utilizare, este recomandat să verificăm informațiile de pe ambalaj. Culoarea poate fi un indiciu util, dar nu reprezintă întotdeauna o garanție privind suprafața pentru care este potrivit buretele.