Vremea de joi, 26 noiembrie 2026, aduce un tablou meteorologic schimbător în România, cu precipitații în extindere, intensificări ale vântului și temperaturi diferite de la o regiune la alta. Ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în anumite zone sunt așteptate lapoviță și ninsoare. La munte, ninsorile și rafalele puternice vor favoriza viscolul, în timp ce în București sunt prognozate ploi slabe, pe fondul unui cer predominant noros, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 26 noiembrie 2026 Foto: pexels

Prognoza meteo pentru joi, 26 noiembrie. Unde sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori

Potrivit meteorologilor, cerul va rămâne predominant noros în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile se vor extinde treptat pe parcursul zilei. Ploile vor fi principalul fenomen, însă în unele regiuni vor apărea și precipitații mixte sau ninsori.

În prima parte a zilei, în zonele deluroase subcarpatice din Oltenia și Muntenia sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Ulterior, spre seară și în cursul nopții, lapovița și ninsoarea vor cuprinde jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei.

În aceste regiuni, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 2-7 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în vestul și sud-vestul țării, unde se pot acumula local între 15 și 30 de litri pe metru pătrat. Meteorologii atrag atenția și asupra riscului de polei, în special în sud-vestul țării, în regiunile centrale și nord-estice, precum și în zonele montane.

Ninsori și viscol la munte. Rafalele de vânt pot depăși 90 km/h

La munte, vremea va avea un caracter autentic de iarnă. În cursul zilei sunt așteptate ninsori în special la altitudini de peste 1.400 de metri, unde se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 2-8 centimetri.

Cele mai mari cantități sunt estimate în vestul Carpaților Meridionali, unde stratul de zăpadă proaspăt depus ar putea ajunge local la 10-15 centimetri.

Vântul va intensifica senzația de frig și va viscoli zăpada, în special în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, unde rafalele vor depăși 80-90 km/h. Pe timpul nopții, ninsorile se vor restrânge către creste, iar la altitudini mai mici vor predomina ploile.

Condițiile meteorologice pot îngreuna deplasările în zonele montane, mai ales pe traseele expuse vântului puternic și în regiunile în care se formează polei.

Vremea pe 26 noiembrie: temperaturi de până la 13 grade în sud-estul țării

Regimul termic va varia considerabil în funcție de regiune. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 2 și 10 grade Celsius, în timp ce în extremitatea de sud-est a țării vor fi valori mai ridicate, de 12-13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, cu intensificări temporare în anumite regiuni. În sudul Banatului, vitezele vor ajunge la 50-70 km/h, iar în sudul Transilvaniei și în Dobrogea sunt estimate rafale de 40-45 km/h.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în unele zone, în timp ce în regiunile mai calde vor ajunge la 9 grade. Izolat, în special după lăsarea serii, se va forma ceață.

Prognoza meteo în București, 26 noiembrie 2026. Ploi slabe și temperaturi de cel mult 7 grade

În București, ziua de joi va fi caracterizată de vreme închisă și temperaturi scăzute pentru această perioadă. Cerul va rămâne predominant noros, iar după-amiaza și în timpul nopții sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată.

Cantitățile de precipitații estimate pentru Capitală sunt de 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante.

Temperatura maximă va ajunge la 6-7 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 1 și 3 grade.

Astfel, bucureștenii vor avea parte de o zi mohorâtă, cu cer acoperit și posibilitatea unor precipitații trecătoare, în timp ce în alte regiuni ale țării vremea va aduce fenomene de iarnă, inclusiv ninsori și viscol la munte.