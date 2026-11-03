Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Ploi torențiale în sudul țării, rafale de până la 70 km/h și ninsori la munte. Cod roșu în Constanța!

România traversează o perioadă cu temperaturi scăzute, precipitații abundente și intensificări ale vântului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 3 noiembrie 2026, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în sudul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. La munte, la altitudini mari, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar în unele zone se va depune un nou strat de zăpadă. Nici Capitala nu scapă de vremea neprietenoasă, meteorologii anunțând ploi și rafale de vânt care pot ajunge la 60 km/h.

Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Foto: arhiva

Toamna își intră tot mai mult în drepturi, iar schimbările din atmosferă se vor resimți în majoritatea regiunilor. Ziua de 3 noiembrie aduce un tablou meteorologic dominat de nori, ploi și temperaturi modeste, în special în jumătatea sudică a țării.

Cele mai importante cantități de precipitații sunt prognozate în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei, unde pot cădea local peste 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În zonele montane înalte, iarna își face deja simțită prezența, prin ninsori și depunerea unui strat nou de zăpadă.

Prognoza meteo pentru 3 noiembrie. Ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone ale țării, regimul termic se va menține, în general, apropiat de mediile climatologice specifice începutului de noiembrie.

Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor cuprinde în special regiunile din afara arcului carpatic. În restul teritoriului, ploile vor apărea pe suprafețe mai restrânse.

O atenție deosebită trebuie acordată sudului Olteniei, Munteniei și Dobrogei, unde cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 de litri pe metrul pătrat. Izolat, se pot înregistra chiar și peste 40 de litri pe metrul pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații Meridionali și Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În aceste zone, stratul proaspăt de zăpadă va avea, pe alocuri, între 3 și 5 centimetri.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă vor exista perioade cu intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, în anumite zone, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea.

La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul țării și pe litoral. Minimele nocturne vor coborî până la 2 grade și vor ajunge cel mult la 11 grade Celsius.

Vreme rece și ploi consistente în București, pe 3 noiembrie. Câte grade vor fi în Capitală

Nici locuitorii Capitalei nu vor avea parte de o zi prea prietenoasă din punct de vedere meteorologic. Bucureștiul se va afla sub influența unui regim termic rece, cu cer predominant noros și precipitații însemnate cantitativ.

Conform prognozei ANM, în Capitală se vor acumula între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele vor putea atinge 50-60 km/h.

Temperaturile vor rămâne destul de scăzute pentru începutul lunii noiembrie. Maxima zilei va fi cuprinsă între 9 și 10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor oscila între 7 și 8 grade Celsius.

Bucureștenii sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo atunci când își planifică deplasările, în special din cauza ploilor și a rafalelor de vânt.

Prognoza meteo pentru 4 noiembrie. Răcirea continuă, iar ninsorile persistă la munte

Vremea nu va reveni prea curând la valori mai blânde. Pentru miercuri, 4 noiembrie, meteorologii estimează că tendința de răcire se va menține, mai ales în regiunile sudice ale țării.

În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în Oltenia, local în Muntenia și pe suprafețe restrânse în celelalte regiuni, cu precădere în Dobrogea și Moldova.

În sudul țării, precipitațiile vor continua, iar cantitățile de apă vor mai aduce acumulări de 3-5 litri pe metrul pătrat. Izolat, acestea pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat.

La munte, la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali, sunt așteptate în continuare ninsori.

Nici vântul nu va lipsi din peisaj. Intensificări sunt prognozate în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, unde vitezele vor ajunge, în general, la 45-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade Celsius. În ceea ce privește minimele, acestea vor coborî semnificativ, ajungând până la -4 grade Celsius în estul Transilvaniei. În Oltenia, sudul Banatului și pe litoral, valorile nocturne vor urca izolat până la 7 grade Celsius.

Ceața va putea apărea din nou în anumite regiuni, în special în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții.

Așadar, începutul lunii noiembrie aduce o perioadă cu vreme rece și instabilă, precipitații importante în sudul țării și primele ninsori consistente la altitudini mari. Schimbările vor fi resimțite inclusiv în București, unde ploile și vântul vor domina ziua de marți.



Cod roșu de ploi torențiale în Constanța! S-au acumulat deja 80 de litri de apă pe metrul pătrat

Cea mai gravă situație meteorologică este înregistrată în județul Constanța, unde trei localități au intrat sub avertizare nowcasting Cod roșu de vreme severă. În ultimele ore, în zona vizată s-au acumulat aproximativ 80 de litri de apă pe metru pătrat, o cantitate importantă de precipitații care poate favoriza acumulările rapide de apă și inundațiile locale.

Constanța se află deja sub Cod portocaliu de vreme rea, pe fondul ploilor abundente și al intensificărilor vântului.

În paralel, zece județe și municipiul București sunt vizate de avertizări Cod galben. În aceste regiuni sunt prognozate precipitații care pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat, precum și rafale puternice de vânt.

Bucureștiul, afectat de copaci căzuți și mașini avariate

Capitala se numără printre zonele în care vremea nefavorabilă a produs deja pagube. Pompierii au intervenit în mai multe sectoare după ce arbori doborâți de vânt au căzut peste autoturismele parcate.

În Sectorul 3, un copac s-a prăbușit peste două mașini, în timp ce în alte zone ale orașului rafalele au desprins panouri publicitare și țigle de pe acoperișurile clădirilor.

Nici pietonii nu au avut parte de condiții mai bune. Ploaia și vântul puternic au făcut ca deplasarea pe străzi să fie dificilă, iar umbrelele nu au mai reprezentat o protecție eficientă împotriva intemperiilor.

Un alt pericol a fost reprezentat de carosabilul umed. În Sectorul 2, un șofer, cetățean străin, a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat într-o intersecție aglomerată. Bărbatul a reușit să iasă singur din mașină, iar verificările Poliției Rutiere au arătat că nu consumase alcool.

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Ploile și vântul au transformat străzile Capitalei în zone periculoase

Problemele din București au fost amplificate de precipitațiile înregistrate în ultimele zile. În Sectorul 1, mai multe străzi au fost afectate de acumulările de apă, iar gropile acoperite de bălți au devenit periculoase atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto.

Un localnic a atras atenția asupra problemelor de infrastructură și a numeroaselor sesizări făcute de cetățeni:

„S-a intervenit asupra ei cu canalizare, cu apă curentă și canal. Strada pe platforma de mediu a Sectorului 1 are zeci de sesizări”, citat de PRO TV.

Numai luni, precipitațiile au adus în București aproximativ 15 litri de apă pe metru pătrat, în timp ce viteza vântului a ajuns la 60 de kilometri pe oră.

Un corespondent PRO TV a descris condițiile meteo din Capitală, unde vremea mohorâtă persistă de aproape două săptămâni:

„De 11 zile, Bucureștiul pare că a uitat cum arată cerul senin. Deasupra avem doar un plafon gros de nori cenușii și plouă aproape fără oprire. Vântul suflă în rafale cu peste 50 km pe oră, de aceea și frigul resimțit este și mai puternic. De la 8, 9 grade cât indică termometrele la cel mult 3, 4 grade”.

Noi avertizări meteo în sudul și sud-estul țării

Potrivit informațiilor prezentate de meteorologi, avertizările Cod galben și Cod portocaliu sunt valabile în mai multe județe din sudul și sud-estul României.

Până marți, la ora 10:00, sunt în vigoare avertizările emise anterior, inclusiv Codul portocaliu pentru județul Constanța. Ulterior, intră în vigoare noi atenționări meteorologice pentru aceleași regiuni, Bucureștiul rămânând sub Cod galben, iar Constanța sub Cod portocaliu.

În Capitală, ploile și vântul au continuat inclusiv pe parcursul nopții. Temperaturile scăzute, combinate cu rafalele, accentuează senzația de frig.

„În Capitală a plouat aproape toată noaptea și în continuare vântul suflă cu putere. Sunt 7 grade la această oră dar se simte ca și cum ar fi 1 grad. Azi-noapte, pompierii au patrulat”, a transmis corespondentul PRO TV.

Când se opresc ploile în România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -4 grade

Veștile privind evoluția vremii indică o ameliorare a precipitațiilor începând de joi. Totuși, schimbarea va veni la pachet cu o răcire accentuată, iar în anumite regiuni temperaturile minime ar putea coborî până la -4 grade Celsius.

Până atunci, vremea va rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării, cu ploi, intensificări ale vântului și temperaturi resimțite mai mici decât cele indicate de termometre.

În aceste condiții, deplasările trebuie făcute cu prudență, în special în zonele afectate de precipitații abundente și rafale puternice. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului, iar pietonii să evite apropierea de copaci, stâlpi sau alte elemente care pot fi dislocate de vânt.