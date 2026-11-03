 Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Ploi torențiale în sudul țării, rafale de până la 70 km/h și ninsori la munte. Cod roșu în Constanța!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Ploi torențiale în sudul țării, rafale de până la 70 km/h și ninsori la munte. Cod roșu în Constanța!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România traversează o perioadă cu temperaturi scăzute, precipitații abundente și intensificări ale vântului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, 3 noiembrie 2026, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în sudul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. La munte, la altitudini mari, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar în unele zone se va depune un nou strat de zăpadă. Nici Capitala nu scapă de vremea neprietenoasă, meteorologii anunțând ploi și rafale de vânt care pot ajunge la 60 km/h.

Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie!
Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Foto: arhiva

Toamna își intră tot mai mult în drepturi, iar schimbările din atmosferă se vor resimți în majoritatea regiunilor. Ziua de 3 noiembrie aduce un tablou meteorologic dominat de nori, ploi și temperaturi modeste, în special în jumătatea sudică a țării.

Cele mai importante cantități de precipitații sunt prognozate în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei, unde pot cădea local peste 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În zonele montane înalte, iarna își face deja simțită prezența, prin ninsori și depunerea unui strat nou de zăpadă.

Prognoza meteo pentru 3 noiembrie. Ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone ale țării, regimul termic se va menține, în general, apropiat de mediile climatologice specifice începutului de noiembrie.

Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor cuprinde în special regiunile din afara arcului carpatic. În restul teritoriului, ploile vor apărea pe suprafețe mai restrânse.

O atenție deosebită trebuie acordată sudului Olteniei, Munteniei și Dobrogei, unde cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 de litri pe metrul pătrat. Izolat, se pot înregistra chiar și peste 40 de litri pe metrul pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații Meridionali și Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În aceste zone, stratul proaspăt de zăpadă va avea, pe alocuri, între 3 și 5 centimetri.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă vor exista perioade cu intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, în anumite zone, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea.

La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul țării și pe litoral. Minimele nocturne vor coborî până la 2 grade și vor ajunge cel mult la 11 grade Celsius.

Vreme rece și ploi consistente în București, pe 3 noiembrie. Câte grade vor fi în Capitală

Nici locuitorii Capitalei nu vor avea parte de o zi prea prietenoasă din punct de vedere meteorologic. Bucureștiul se va afla sub influența unui regim termic rece, cu cer predominant noros și precipitații însemnate cantitativ.

Conform prognozei ANM, în Capitală se vor acumula între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări temporare, iar rafalele vor putea atinge 50-60 km/h.

Temperaturile vor rămâne destul de scăzute pentru începutul lunii noiembrie. Maxima zilei va fi cuprinsă între 9 și 10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor oscila între 7 și 8 grade Celsius.

Bucureștenii sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo atunci când își planifică deplasările, în special din cauza ploilor și a rafalelor de vânt.

Prognoza meteo pentru 4 noiembrie. Răcirea continuă, iar ninsorile persistă la munte

Vremea nu va reveni prea curând la valori mai blânde. Pentru miercuri, 4 noiembrie, meteorologii estimează că tendința de răcire se va menține, mai ales în regiunile sudice ale țării.

În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în Oltenia, local în Muntenia și pe suprafețe restrânse în celelalte regiuni, cu precădere în Dobrogea și Moldova.

În sudul țării, precipitațiile vor continua, iar cantitățile de apă vor mai aduce acumulări de 3-5 litri pe metrul pătrat. Izolat, acestea pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat.

La munte, la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali, sunt așteptate în continuare ninsori.

Nici vântul nu va lipsi din peisaj. Intensificări sunt prognozate în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, unde vitezele vor ajunge, în general, la 45-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade Celsius. În ceea ce privește minimele, acestea vor coborî semnificativ, ajungând până la -4 grade Celsius în estul Transilvaniei. În Oltenia, sudul Banatului și pe litoral, valorile nocturne vor urca izolat până la 7 grade Celsius.

Ceața va putea apărea din nou în anumite regiuni, în special în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții.

Așadar, începutul lunii noiembrie aduce o perioadă cu vreme rece și instabilă, precipitații importante în sudul țării și primele ninsori consistente la altitudini mari. Schimbările vor fi resimțite inclusiv în București, unde ploile și vântul vor domina ziua de marți.

Cod roșu de ploi torențiale în Constanța! S-au acumulat deja 80 de litri de apă pe metrul pătrat

Cea mai gravă situație meteorologică este înregistrată în județul Constanța, unde trei localități au intrat sub avertizare nowcasting Cod roșu de vreme severă. În ultimele ore, în zona vizată s-au acumulat aproximativ 80 de litri de apă pe metru pătrat, o cantitate importantă de precipitații care poate favoriza acumulările rapide de apă și inundațiile locale.

Constanța se află deja sub Cod portocaliu de vreme rea, pe fondul ploilor abundente și al intensificărilor vântului.

În paralel, zece județe și municipiul București sunt vizate de avertizări Cod galben. În aceste regiuni sunt prognozate precipitații care pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat, precum și rafale puternice de vânt.

Bucureștiul, afectat de copaci căzuți și mașini avariate

Capitala se numără printre zonele în care vremea nefavorabilă a produs deja pagube. Pompierii au intervenit în mai multe sectoare după ce arbori doborâți de vânt au căzut peste autoturismele parcate.

În Sectorul 3, un copac s-a prăbușit peste două mașini, în timp ce în alte zone ale orașului rafalele au desprins panouri publicitare și țigle de pe acoperișurile clădirilor.

Nici pietonii nu au avut parte de condiții mai bune. Ploaia și vântul puternic au făcut ca deplasarea pe străzi să fie dificilă, iar umbrelele nu au mai reprezentat o protecție eficientă împotriva intemperiilor.

Un alt pericol a fost reprezentat de carosabilul umed. În Sectorul 2, un șofer, cetățean străin, a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat într-o intersecție aglomerată. Bărbatul a reușit să iasă singur din mașină, iar verificările Poliției Rutiere au arătat că nu consumase alcool.

Ploile și vântul au transformat străzile Capitalei în zone periculoase

Problemele din București au fost amplificate de precipitațiile înregistrate în ultimele zile. În Sectorul 1, mai multe străzi au fost afectate de acumulările de apă, iar gropile acoperite de bălți au devenit periculoase atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto.

Un localnic a atras atenția asupra problemelor de infrastructură și a numeroaselor sesizări făcute de cetățeni:

„S-a intervenit asupra ei cu canalizare, cu apă curentă și canal. Strada pe platforma de mediu a Sectorului 1 are zeci de sesizări”, citat de PRO TV.

Numai luni, precipitațiile au adus în București aproximativ 15 litri de apă pe metru pătrat, în timp ce viteza vântului a ajuns la 60 de kilometri pe oră.

Un corespondent PRO TV a descris condițiile meteo din Capitală, unde vremea mohorâtă persistă de aproape două săptămâni:

„De 11 zile, Bucureștiul pare că a uitat cum arată cerul senin. Deasupra avem doar un plafon gros de nori cenușii și plouă aproape fără oprire. Vântul suflă în rafale cu peste 50 km pe oră, de aceea și frigul resimțit este și mai puternic. De la 8, 9 grade cât indică termometrele la cel mult 3, 4 grade”.

Noi avertizări meteo în sudul și sud-estul țării

Potrivit informațiilor prezentate de meteorologi, avertizările Cod galben și Cod portocaliu sunt valabile în mai multe județe din sudul și sud-estul României.

Până marți, la ora 10:00, sunt în vigoare avertizările emise anterior, inclusiv Codul portocaliu pentru județul Constanța. Ulterior, intră în vigoare noi atenționări meteorologice pentru aceleași regiuni, Bucureștiul rămânând sub Cod galben, iar Constanța sub Cod portocaliu.

În Capitală, ploile și vântul au continuat inclusiv pe parcursul nopții. Temperaturile scăzute, combinate cu rafalele, accentuează senzația de frig.

În Capitală a plouat aproape toată noaptea și în continuare vântul suflă cu putere. Sunt 7 grade la această oră dar se simte ca și cum ar fi 1 grad. Azi-noapte, pompierii au patrulat”, a transmis corespondentul PRO TV.

Când se opresc ploile în România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -4 grade

Veștile privind evoluția vremii indică o ameliorare a precipitațiilor începând de joi. Totuși, schimbarea va veni la pachet cu o răcire accentuată, iar în anumite regiuni temperaturile minime ar putea coborî până la -4 grade Celsius.

Până atunci, vremea va rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării, cu ploi, intensificări ale vântului și temperaturi resimțite mai mici decât cele indicate de termometre.

În aceste condiții, deplasările trebuie făcute cu prudență, în special în zonele afectate de precipitații abundente și rafale puternice. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului, iar pietonii să evite apropierea de copaci, stâlpi sau alte elemente care pot fi dislocate de vânt.

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Cum primește sărbătorile de iarnă Dana Săvuică
Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Cum arată relația pe care o trăiește după divorț și ce calități apreciază la iubitul ei: „Am pus toate cărțile pe masă de la început” Vedete românești
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș exclamă după U Cluj – FCSB 1-0: „Gigi Becali a învățat fotbal! Reghecampf, euforie neargumentată” www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Corina Drăgotescu, corespondență din SUA, în ziua alegerilor: Visul american ajunge coșmarul american www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de singura soţie a lui Ion Țiriac. Cum arată la 80 de ani şi din ce face bani, în Germania as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
„Băi, sunteți nebuni la cap?”. Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Talon de pensie / Foto: Facebook / Marius Constantin Budăi
Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce Național
cautarea în Munții Poiana Ruscă jpg
Alertă în Munții Poiana Ruscă! O familie de turiști germani, căutată în toiul nopții. Unde au fost găsiți Național
Victimele avionului prăbușit în Florida jpg
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele Internațional
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe Național
postul craciunului jpeg
Postul Crăciunului 2026. Ce alimente au voie să consume credincioșii și la ce produse trebuie să renunțe timp de 40 de zile Fapt divers
frica de întuneric
E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Când devine o problemă Fapt divers
zahar cubic alb si brun fotolia 11940531 subscription l jpg jpeg
Ce se întâmplă dacă pui o felie de pâine peste zahărul brun. Explicația te va surprinde Fapt divers
Cum influențează vremea eficiența unui sistem de panouri solare pentru apă caldă jpg
Bucureștenii, din nou în frig! Sistemul de termoficare funcționează la 67% din capacitate Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net