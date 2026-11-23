Curtea de Apel București a decis, luni, 23 noiembrie, ca fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, să fie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Decizia judecătorilor este definitivă.

Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Astfel, Călin Georgescu urmează să fie eliberat din Arestul Central, acolo unde stă închis din data de 29 septembrie. Există și niște reguli pe care trebuie să le respecte în perioada în care se află în arest la domiciliu.

Călin Georgescu, eliberat și plasat în arest la domiciliu

În timp ce Călin Georgescu stă în arest la domiciliu, el trebuie să poarte o brățară electronică de supraveghere. De asemenea, este obligat să comunice periodic instanţei informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

Inițial, această decizie era progamată pentru vinerea trecută, dar completul de judecată a amânat pronunțarea sa pentru luni. Pe 9 noiembrie, o judecătoare de la Tribunalul Bucureşti a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT. Judecătoarea a motivat că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înşelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el.

În același timp, fostul candidat la prezidențiale mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercuri de Tribunalul Ilfov, şi aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel Bucureşti.

Fostul candidat la prezidențiale, acuzat de mai multe fapte

Nu este prima oară când Georgescu are probleme cu legea. El a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen. Ancheta a pornti, aici, de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu.

Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii de metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru obținerea unui credit, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, dar nu a mai primit banii.