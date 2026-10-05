 Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT. Ce legătură are cu transferul de 118.000 de lei către Răzvan Leu
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Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT. Ce legătură are cu transferul de 118.000 de lei către Răzvan Leu

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Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a ajuns luni la sediul DIICOT, unde a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care ginerele său este cercetat pentru presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Procurorii încearcă să lămurească împrejurările în care, în octombrie 2023, din contul lui Moldoveanu a fost transferată suma de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.

Socrul lui Călin Georgescu, la DIICOT
Socrul lui Călin Georgescu, la DIICOT Foto: captură video

Numele lui Vasile Moldoveanu apare în referatul procurorilor în legătură cu această tranzacție. Potrivit documentelor citate de presa care a urmărit cazul, transferul ar fi fost făcut după ce Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele contului în care urma să primească o plată.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu aproximativ 1,1 milioane de euro în contextul unei operațiuni de creditare care nu s-ar fi concretizat.

Potrivit informațiilor din dosar, după ce ar fi încercat să își recupereze banii, Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele contului bancar. Ulterior, o sumă de 118.000 de lei a ajuns în contul omului de afaceri, însă banii nu au fost virați direct de Georgescu, ci de Vasile Moldoveanu.

La detaliile tranzacției ar fi fost trecută mențiunea „împrumut”, iar procurorii încearcă să stabilească natura și contextul acestei plăți.

Ce apare în documentele DIICOT despre transfer

Referatul procurorilor descrie și comunicarea dintre Răzvan Leu și Călin Georgescu înainte de efectuarea plății. Potrivit documentului, Leu i-ar fi transmis lui Georgescu datele contului bancar, iar acesta i-ar fi răspuns că va reveni cu informații.

Ulterior, Georgescu i-ar fi transmis lui Leu o recipisă cu mențiunea „gata”, însă transferul nu ar fi provenit din contul fostului candidat, ci din cel al socrului său.

„În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate LEU RĂZVAN-LIVIU nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată LEU RĂZVAN-LIVIU îi transmite lui GEORGESCU CĂLIN datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți. Persoana vătămată LEU RĂZVAN-LIVIU îi transmite datele contului solicitate, GEORGESCU CĂLIN îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect («mulţumesc. Revin în scurt timp»).

La scurt timp după această comunicare, numitul GEORGESCU CĂLIN îi transmite persoanei vătămate LEU RĂZVAN-LIVIU o recipisă cu mențiunea «gata», suma respectivă nefiind însă transferată direct de către GEORGECU CĂLIN, ci de către MOLDOVEANU VASILE, în calitate de socru al acestuia”.

Documentele citate de procurori indică faptul că transferul de 118.000 de lei a fost efectuat de Vasile Moldoveanu la 6 octombrie 2023.

Vasile Moldoveanu a fost citat la DIICOT în calitate de martor, pentru ca anchetatorii să afle mai multe despre tranzacția bancară și despre împrejurările în care a fost făcută.

Potrivit informațiilor apărute luni, acesta nu a oferit declarații presei la sosirea la sediul DIICOT. Mai multe surse au relatat că procurorii urmăresc să clarifice circuitul financiar și rolul transferului în contextul dosarului.

Telefonul lui Vasile Moldoveanu, verificat de anchetatori

Audierea nu a fost singurul demers al anchetatorilor. Vasile Moldoveanu a fost nevoit să asiste și la percheziția informatică a telefonului său, dispozitiv care fusese ridicat în urma perchezițiilor desfășurate la locuința din Mogoșoaia. Informația privind această verificare a fost relatată de mai multe surse media.

La ieșirea de la DIICOT, Vasile Moldoveanu a fost însoțit de unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu. Potrivit informațiilor relatate de presa care a urmărit cazul, în timpul momentului în care acesta se îndrepta spre mașină a avut loc un incident între un susținător al fostului candidat și cameramanii aflați la fața locului.

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