 Cele mai bizare păsări din lume. Unele au un aspect aproape preistoric
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Cele mai bizare păsări din lume. Unele au un aspect aproape preistoric

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De la papagalul care nu poate zbura până la pasărea cu un cioc uriaș și vulturul cu gheare capabile să ridice prăzi impresionante, lumea păsărilor ascunde specii care par desprinse dintr-un film fantastic. Unele impresionează prin aspect, altele prin comportament, dimensiuni sau capacitatea de a imita sunete. 

Kākāpō, papagalul care a renunțat la zbor

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Foto: (c) 2023 Bruyu/Shutterstock. No use without permission.

Kākāpō, cunoscut și drept „papagalul bufniță”, este una dintre cele mai neobișnuite păsări din lume. Originar din Noua Zeelandă, este nocturn, are un corp masiv, cioc mare, picioare scurte și un penaj verde care îl ajută să se camufleze în vegetație.

Este cel mai greu papagal din lume și singurul papagal incapabil să zboare. În schimb, se cațără foarte bine și poate trăi multe decenii, unele exemplare ajungând la vârste înaintate.

Specia a fost grav afectată de prădători introduși în habitatul său, printre care pisicile, șobolanii și câinii. Conservarea kākāpō presupune monitorizarea atentă a exemplarelor și intervenții pentru creșterea șanselor de supraviețuire ale speciei.

Vulturul-harpie, uriașul pădurilor tropicale

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Foto: (c) 2017 NataliaVo/Shutterstock. No use without permission.

Cu un penaj spectaculos și o creastă impresionantă, vulturul-harpie se numără printre cei mai mari vulturi din lume. Trăiește în pădurile tropicale din America de Sud, iar populațiile din America Centrală au fost puternic afectate de pierderea habitatului.

Femelele sunt considerabil mai mari decât masculii și pot ajunge la aproximativ 10 kilograme. Anvergura aripilor poate depăși doi metri, iar ghearele sale extrem de puternice îi permit să captureze prăzi de dimensiuni considerabile.

Leneșii se numără printre animalele pe care le vânează, alături de alte mamifere și păsări. Aspectul său impunător reflectă rolul de prădător aflat în vârful lanțului trofic.

Pasărea-sabot, prădătorul cu cioc de balenă

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Foto: (c) 2024 hamid300/Shutterstock. No use without permission.

Pasărea-sabot, cunoscută și sub numele de barza cu cap de balenă, este imposibil de confundat cu o altă specie. Are un cioc masiv, cu o formă care amintește de un sabot, și o privire care îi conferă un aspect aproape preistoric.

Trăiește în zonele umede din estul Africii și se hrănește în principal cu pești. Poate captura și broaște, șerpi de apă sau chiar pui de crocodil. Atacul este rapid și precis, în ciuda aparenței sale aparent lente.

Specia este considerată vulnerabilă, iar distrugerea zonelor umede și vânătoarea reprezintă amenințări importante pentru populațiile sale.

Pasărea liră, campioana imitațiilor sonore

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Foto: (c) 2019 Ken Griffiths/Shutterstock. No use without permission.

Pasărea liră din Australia este celebră pentru una dintre cele mai spectaculoase abilități din lumea animală: imitarea sunetelor.

Aceste păsări pot reproduce vocalizările altor viețuitoare și pot copia inclusiv sunete provenite din mediul în care trăiesc. Capacitatea lor de imitație a făcut din pasărea liră una dintre cele mai fascinante specii pentru cercetători și iubitorii naturii.

Este o pasăre precaută și se retrage rapid atunci când percepe un pericol. Se hrănește cu insecte, șopârle, broaște și semințe găsite printre frunzele de pe sol.

Poate ajunge la aproximativ 30 de ani, însă incendiile de vegetație și degradarea habitatului reprezintă riscuri importante pentru populațiile sale.

Cazuarul sudic, pasărea cu „coif” și gheare ca un pumnal

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Foto: (c) 2020 Michal Sloviak/Shutterstock. No use without permission.

Cazuarul sudic pare desprins dintr-o lume preistorică. Poate ajunge la aproximativ doi metri înălțime și cântări în jur de 60 de kilograme, fiind una dintre cele mai mari păsări existente.

Pe cap are o structură cornoasă numită coif sau cască (casque), al cărei rol este încă discutat de cercetători. Poate avea legătură cu comunicarea, protecția sau deplasarea prin vegetația deasă.

Penajul său negru este lung și des, asemănător unei blăni, iar picioarele sunt extrem de puternice. Fiecare picior are gheare ascuțite, iar una dintre ele are o formă asemănătoare unui pumnal. Cazuarul este, în general, o pasăre retrasă, însă poate deveni periculos dacă se simte amenințat.

Editor: Raluca Toma

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