 Ce secrete ascunde vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia? Cât valorează proprietatea și de ce ar putea fi greu de vândut
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Ce secrete ascunde vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia? Cât valorează proprietatea și de ce ar putea fi greu de vândut

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Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia ar putea deveni o proprietate dificil de valorificat, în ciuda valorii sale estimate la sute de mii de euro. Numele fostului candidat la alegerile prezidențiale ar putea influența decizia potențialilor cumpărători, iar Eduard Uzunov, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din domeniul imobiliar, a explicat ce factori pot conta într-o asemenea tranzacție. Cât valorează locuința și ce particularitate ar putea îngreuna vânzarea acesteia?

Ce valoare are proprietatea lui Călin Georgescu din Mogoșoaia
Ce valoare are proprietatea lui Călin Georgescu din Mogoșoaia Foto: Inquam Photos / George Călin

Vila lui Călin Georgescu a intrat în atenția publică după ce procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciliul acestuia. În urmă cu câteva zile, fostul candidat la președinție a fost ridicat din trafic și condus la locuința din Mogoșoaia, unde anchetatorii au desfășurat cercetări. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat în cauză depășește 1,1 milioane de euro.

Despre valoarea casei a vorbit Eduard Uzunov, invitat în emisiunea „Dan Capatos Show”. Potrivit estimărilor sale, proprietatea, incluzând terenul și construcția, ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de euro. Totuși, o eventuală vânzare nu depinde exclusiv de valoarea financiară a imobilului. Reputația persoanei care a locuit acolo poate influența percepția cumpărătorilor, iar acest lucru se reflectă uneori în interesul pentru proprietate.

Numele lui Călin Georgescu, un factor în decizia potențialilor cumpărători

În piața imobiliară, prețul, amplasarea și caracteristicile unei locuințe nu sunt întotdeauna suficiente pentru încheierea unei tranzacții. Eduard Uzunov a explicat că notorietatea fostului proprietar poate reprezenta un element important, mai ales atunci când este vorba despre persoane publice sau politicieni. Există situații în care asemenea proprietăți rămân nevândute, chiar dacă îndeplinesc criteriile obișnuite de evaluare.

Percepția cumpărătorilor poate fi influențată de asocierea unei locuințe cu o anumită persoană, iar acest factor subiectiv se adaugă criteriilor financiare și tehnice. În cazul vilei din Mogoșoaia, rămâne de văzut dacă notorietatea lui Călin Georgescu va avea un efect concret asupra unei eventuale tranzacții.

Cât au plătit Călin și Cristela Georgescu pentru casă

Proprietatea a fost achiziționată de familia Georgescu în octombrie 2024, pentru 280.000 de euro, potrivit unei investigații Rise Project, citate de HotNews. Vila are o suprafață de 121,9 metri pătrați, conform declarației de avere, iar Călin și Cristela Georgescu dețin fiecare jumătate din imobil.

Estimarea de aproximativ 500.000 de euro avansată de Eduard Uzunov este considerabil mai mare decât prețul de achiziție. În raport cu prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro menționat de anchetatori, valoarea estimată a proprietății ar reprezenta mai puțin de jumătate din sumă. Diferența ar fi de aproximativ 600.000 de euro, fără ca această comparație să indice valoarea bunurilor ce ar putea fi luate în calcul în procedurile judiciare.

Situația fostului candidat la președinție s-a complicat și pe plan juridic. Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile.

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