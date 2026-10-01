Arnold Schwarzenegger va îmbrăca costumul lui Moș Crăciun într-un nou film de sărbători. Când va avea lansarea

Arnold Schwarzenegger revine în cinema într-un rol neașteptat: Moș Crăciun. Prime Video a lansat trailerul pentru „The Man with the Bag”, o comedie de sărbători cu elemente de acțiune, în care Santa pornește într-o misiune neobișnuită pentru a recupera sacul magic furat chiar de unul dintre elfii săi.

Arnold Schwarzenegger va îmbrăca costumul lui Moș Crăciun Foto: Capturi YouTube

Filmul marchează prima apariție a actorului într-o producție cinematografică după Terminator: Dark Fate (2019) și vine la 30 de ani după clasicul Jingle All the Way.

Despre ce este noul film: Arnold Schwarzenegger, în rolul lui Moș Crăciun

Povestea îl prezintă pe Moș Crăciun într-o situație delicată: sacul care face posibil Crăciunul este furat de un elf cu resentimente, interpretat de Awkwafina.

Pentru a-l recupera, Moșul îl recrutează pe Vance (Alan Ritchson), un hoț aflat pe „lista celor obraznici”, care adună rapid o echipă de personaje cu abilități criminale.

Aceștia pornesc împreună într-o aventură uluitoare, ajutați de elfi și reni. Se anunță o cursă contra cronometru înainte de Ajun.

Sinopsisul oficial descrie filmul ca „o aventură de sărbători despre a doua șansă, prietenii improbabile și descoperirea faptului că, uneori, chiar și Moș Crăciun are nevoie de ajutor pentru a livra Crăciunul”.

Alături de Arnold Schwarzenegger și Ritchson, distribuția îi include pe Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski și Ken Jeong. Filmul este regizat de Adam Shankman, aflat la al doilea proiect cinematografic din 2026, după „Stop! That! Train!”

Scenariul este semnat de Allan Rice, cunoscut pentru „Stuck in the Middle” și „Call Your Mother”.

Trailerul se încheie cu o referință directă la franciza Terminator, Arnold Schwarzenegger rostind celebra replică „I’m back!/M-am întors!”, adaptată pentru rolul său de Moș Crăciun. Filmul va avea lansarea pe 2 decembrie 2026, pe Amazon Prime.

Pe lângă această comedie, Arnold Schwarzenegger a apărut recent în sezonul al doilea al serialului FUBAR de pe Netflix și se pregătește pentru un nou film din franciza Conan the Barbarian, programat pentru 2027.

Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani

Arnold Schwarzenegger s-a născut la 30 iulie 1947, în localitatea Thal, din landul Stiria, Austria. Încă din adolescență și-a propus să își depășească limitele și a început să practice culturismul cu o disciplină ieșită din comun.

La vârsta de 21 de ani s-a mutat în Statele Unite, hotărât să își construiască o carieră. În scurt timp a devenit una dintre cele mai importante figuri ale culturismului mondial, câștigând cinci titluri Mr. Universe și șapte trofee Mr. Olympia, performanțe care i-au adus porecla de „Stejarul Austriac”.

Succesul său a contribuit decisiv la popularizarea culturismului în întreaga lume. Sportul a început să atragă un public tot mai numeros, iar sălile de fitness au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în anii următori.

Deși dominase competițiile de culturism, Schwarzenegger își dorea o carieră în cinematografie. Primul său rol important a venit în filmul „Hercules in New York” (1970), iar recunoașterea criticilor a apărut câțiva ani mai târziu, odată cu „Stay Hungry” (1976), interpretare pentru care a primit un premiu Globul de Aur dedicat debutanților.

Documentarul „Pumping Iron” (1977), care urmărea competiția Mr. Olympia, l-a făcut cunoscut unui public mult mai larg și a consolidat imaginea sa de campion.

Consacrarea definitivă avea însă să vină în 1984. Regizorul James Cameron l-a distribuit în „The Terminator”, film care avea să îl transforme într-un superstar al cinematografiei mondiale. Deși personajul său avea foarte puține replici, una dintre ele – „I'll be back” – a devenit celebră și este citată și astăzi de fanii filmelor de acțiune.

Replica sa din seria „Terminator” – „Hasta la vista, baby” – a intrat în istoria cinematografiei, la fel ca și celebrul „I'll be back”, devenit unul dintre cele mai cunoscute citate din filmele de acțiune.