Când a început lupta Gabrielei Cristea cu kilogramele în plus: „Mi se părea din ce în ce mai greu”

Gabriela Cristea a vorbit din nou cu publicul său despre perioada în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate și despre drumul pe care l-a parcurs până să ajungă la silueta pe care și-o dorește. Vedeta susține că a reușit să slăbească aproximativ 35 de kilograme, însă procesul nu a fost unul ușor.

Gabriela Cristea. Foto: arhiva

Problemele cu greutatea au apărut, potrivit mărturisirilor sale, după nașterea celei de-a doua fiice, Iris. Gabriela Cristea a povestit că, spre deosebire de perioada tinereții, când reușea să scape relativ repede de kilogramele acumulate, ulterior a întâmpinat dificultăți tot mai mari.

Gabriela: „A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire”

Vedeta a explicat că, după nașterea fiicei sale, a intrat în prima parte a premenopauzei și s-a confruntat cu schimbări hormonale. A încercat mai multe metode pentru a slăbi, însă rezultatele nu au fost cele pe care le aștepta.

„Când eram tânără, dacă aveam de dat 2,3,5 sau 10 kilograme, în două luni, știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi. După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de....și nu reușeam. Mi se părea din ce în ce mai greu. (...) Am avut o discuție cu... (n.r. medicul ei) și i-am zis că nu mai vreau să slăbesc și mi-a zis:<< Tu înțelegi că eu mai vreau să-ți dau 20 de ani de viață? Trebuie să slăbești grăsimea viscerală>>”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul podcastului său.

„Corpul meu se schimbase înainte să apuce mintea mea să înțeleagă ce se întâmplă”

În încercarea de a-și recăpăta greutatea dorită, soția lui Tavi Clonda a apelat și la un tratament cu injecții pentru slăbit, prescris și monitorizat de medicul său. Vedeta a povestit că rezultatele au apărut încă din primele săptămâni, însă schimbarea fizică nu a fost însoțită imediat și de o schimbare a obiceiurilor alimentare.

„În prima săptămână am slăbit două kilograme. În prima lună șase kilograme, dar dacă mă întrebați ce am învățat eu în luna aceea despre mâncare, răspunsul este nimic. Eu mâncam la fel de prost, doar că mâncam mai puțin. Corpul meu se schimbase înainte să apuce mintea mea să se înțeleagă ce se întâmplă (...) Tratamentul tăiase foame, dar nu ștersese educația alimentară de 50 de ani, nu ștersese automatismele, reflexele (...) De foarte multe ori după masă, mă simțeam prost”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea, despre injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”

Gabriela Cristea a subliniat că, în cazul său, tratamentul a fost urmat sub supraveghere medicală și că nu a avut efecte adverse. Vedeta a vorbit despre experiența sa și într-un interviu acordat pentru Click!, unde a explicat că nu consideră că astfel de tratamente ar trebui recomandate de persoane care nu sunt medici.

Vedeta a mărturisit că este mulțumită de rezultatele obținute, însă a precizat că decizia de a urma un astfel de tratament trebuie luată împreună cu un specialist.

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Gabriela Cristea: Important e să o admire bărbatul meu. Lui i-a plăcut de mine oricum. Aproape toată lumea poate să ajungă aici, cu un pic de disciplină și mai ales supraveghere medicală. Acesta e secretul, nimic altceva!

Click!: Tu recomanzi injecțiile acestea?

Gabriela Cristea: Eu nu recomand, de recomandat trebuie să ți le recomande medicul. Eu doar am împărtășit experiența mea și înțeleg că sunt multe persoane care au recurs la ele, de fapt majoritatea persoanelor pot face acest tratament.

Eu am experimentat tratamentul și am avut rezultate foarte bune. N-am avut probleme, n-am avut efecte adverse și înțeleg că efectele adverse pot fi anihilate în momentul în care ești sub supraveghere medicală și, dacă asculți ce spune medicul, îți faci analizele la timp și mănânci ce trebuie, atunci e ok.