Gabriela Cristea se laudă cu o nouă reușită. Surpriză mare în topul celor mai urmărite vedete din România. Ce loc ocupă

După muncă și răsplată. Gabriela Cristea a împărtășit cu urmăritorii săi o nouă reușită. Vedeta a intrat să verifice Social media stars index, un clasament al celor mai urmărite conturi din România, și a rămas surprinsă.

Gabriela Cristea. Foto: Instagram.

Gabriela Cristea este în topul celor mai urmărite vedete din țară pe conturile de socializare. Aceasta s-a declarat mândră de rezultatele ei, având în vedere că zilnic postează conținut despre viața ei.

Gabriela Cristea, în topul celor mai urmărite persoane în online-ul românesc

Vedeta s-a uitat, în mod special, pe statisticile care privesc Facebook și Instagram. Pe Facebook ea ocupă locul 4 și recunoaște că acolo are o comunitate pe care a clădit-o în ani. Oamenii i-au fost alături în multe momente importante.

„Sunt pe locul 2, imediat după Inna și recunosc că îmi place cum sună. Dar ce mi s-a părut interesant este să mă uit pe fiecare platformă, pentru că fiecare are dinamica ei, publicul și regulile ei (...) Eu sunt pe locul 4 pe Facebook și Facebook este foarte important pentru mine, pentru că acolo am construit, în timp, o comunitate foarte puternică. Acolo este multă lume care mă urmărește de ani de zile, care a crescut odată cu mine, care a fost lângă mine în multe etape din viața mea și care reacționează foarte bine la ceea ce fac”, a spus Gabriela Cristea, pe Facebook.

Ce loc ocupă pe Instagram

Gabriela Cristea a verificat statistica și pentru platforma Instagram. Acolo, ea se află pe locul trei. Aceasta recunoaște că pe această platformă a trebuit să posteze constant și să ofere m ai multă atenție detaliilor, dar se bucură că eforturile ei au dat roade. Cât despre YouTube, Gabriela Cristea este pe locul 568.

„Pe Instagram sunt pe locul 3 și asta înseamnă foarte mult (...) instagram nu a fost niciodată platforma mea cea mai puternică. Acolo am simțit că lucrurile au crescut mult în timp, pas cu pas, prin constanță, prin mai multă muncă, prin conținut făcut cu cap, prin prezență, prin faptul că am încercat să fiu cât mai eu (...) De poziția asta sunt foarte mândră”, a mai spus ea.