Carmen Negoiță a terminat Camino Portughez după 15 zile și 400 de kilometri parcurși pe jos: „O să mă simt fără rost de mâine”

Carmen Negoiță a reușit să încheie una dintre cele mai mari provocări personale. Vedeta a parcurs traseul Camino Portughez, unul dintre cele mai cunoscute drumuri de pelerinaj, mergând pe jos aproximativ 400 de kilometri în 15 zile.

Carmen Negoiță Foto: Instagram

Drumul nu a fost lipsit de dificultăți, iar Carmen Negoiță a recunoscut că a avut parte de momente solicitante și de dureri fizice, însă acestea nu au făcut-o să renunțe. La finalul călătoriei, creatoarea de conținut a împărtășit cu urmăritorii săi bucuria de a fi ajuns la destinație.

Carmen Negoiță: „Am reușit să termin tot Camino Portughez”

Ajunsă în fața catedralei din Santiago de Compostela, Carmen Negoiță a transmis un mesaj emoționant despre experiența trăită pe parcursul celor 15 zile. Vedeta a spus că este fericită pentru reușita sa și că a dus la capăt întregul traseu fără accidentări.

„Am reușit! Sunt mega fericită pentru că am reușit să termin tot Camino Portughez, fără accidentări. Am dureri, dar asta nu m-a oprit nici măcar o zi”, a povestit Carmen Negoiță.

Vedeta a explicat că traseul a avut etape diferite, cu zile în care distanțele au fost mai ușor de parcurs și altele în care efortul a fost mult mai mare.

„Am avut zile cu kilometri mai puțini, altele în care am zis că îmi dau duhul, dar, surprinzător, în fiecare zi m-am trezit cu același entuziasm. Abia așteptam să plec și să văd ce îmi rezervă ziua”.

Carmen Negoiță a mărturisit și că revenirea la rutina obișnuită după o astfel de experiență îi provoacă anumite emoții.

„Sincer, îmi este puțin teamă că o să mă simt fără rost de mâine. Mă duc din nou la catedrală, ca să le fac primirea peregrinilor”, a transmis vedeta.

Carmen Negoiță a mers 400 de kilometri în 15 zile

Ultima zi a traseului a avut o încărcătură specială pentru Carmen Negoiță. Vedeta a ales să parcurgă o distanță mai scurtă pentru a ajunge devreme în piața din fața catedralei și pentru a vedea sosirea celorlalți pelerini.

Momentul a fost unul intens, iar Carmen Negoiță a povestit că emoțiile au fost atât de puternice încât a început să plângă.

„Am făcut aproximativ 400 de kilometri, conform ceasului meu. Azi a fost a 15-a zi, dar o zi foarte scurtă, pentru că mi-am lăsat puțini kilometri în ultima zi. Am vrut să ajung devreme în fața catedralei și să văd peregrinii cum vin”, a declarat aceasta.

Vedeta a spus că experiența de a parcurge Camino Portughez singură a avut o semnificație aparte.

„Am fost emoționată, am plâns, iar acum aștept să se așeze experiența. Chiar cred că este diferit să faci asta de unul singur.”

Deși consideră că un astfel de drum poate fi mai distractiv alături de mai multe persoane, creatoarea de conținut a apreciat momentele în care a rămas singură cu propriile gânduri.

„În gașcă este mai distractiv, dar mi-au plăcut mult perioadele în care eram singură cu gândurile mele. Am făcut multe voice notes cu ce îmi trecea prin minte și poate o să am timp să le scriu”, a adăugat Carmen Negoiță.