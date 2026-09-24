Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil

Oana Lis (47 de ani) continuă să-i fie alături lui Viorel Lis (82 de ani) în cea mai grea perioadă a vieții lor.

1/4 Oana Lis (47 de ani) continuă să-i fie alături lui Viorel Lis (82 de ani) în cea mai grea perioadă a vieții lor Foto: click.ro

Problemele de sănătate ale fostului primar al Capitalei le-au schimbat radical existența, iar Oana recunoaște că sunt luni în care cheltuielile medicale ajung să fie chiar și de două ori mai mari decât pensia lui Viorel.

După ani în care erau nelipsiți împreună de la petrecerile mondene, aparițiile Oanei fără Viorel Lis au acum o cu totul altă încărcătură. Recent, aceasta și-a făcut curaj să iasă din casă și să participe la un eveniment, însă gândul i-a rămas permanent la soțul ei.

„Aveam nevoie să văd oameni frumoși, să ies din casă. Mi-am umplut sufletul de frumos. Cu un ochi râd, cu unul plâng. O parte din mine este tristă pentru că sunt singură, sunt fără Viorel. Mi-aș fi dorit să fie cu mine la eveniment, cum am fost atâția ani”, ne-a mărturisit Oana Lis.

Oana Lis: „Neputința doare foarte rău atunci când ai un om bolnav”

În spatele zâmbetului cu care încearcă să-și continue viața se află însă o realitate mult mai grea. Oana spune că una dintre cele mai apăsătoare experiențe este sentimentul de neputință pe care îl trăiești atunci când omul de lângă tine este bolnav.

„Mi-a fost foarte, foarte greu, pentru că neputința doare foarte rău atunci când ai un om bolnav. Nu e vorba de un capriciu, că nu luăm mâncarea asta sau rochia asta. Este efectiv vorba de viață și de moarte. Dar am învățat să mă descurc, să jonglez cu problemele și să mă bucur de viață așa cum e”, ne-a spus vedeta.

Viața lor se desfășoară acum în jurul stării de sănătate a lui Viorel Lis, iar cheltuielile diferă enorm de la o lună la alta. Atunci când apar investigații suplimentare, bugetul familiei este serios pus la încercare.

„Sunt luni în care tratamentul costă poate de două ori cât pensia și luni în care ne încadrăm. Depinde foarte mult de starea lui și dacă este nevoie de analize în plus, de un RMN, de un ECG, de o ecografie, de toate lucrurile astea. Cei care au trecut prin asta știu că e foarte greu. Eu, când am nevoie, am timp să aștept, dar un om bolnav, când îl doare, e foarte complicat”, a mai declarat Oana Lis.

Au existat și momente de epuizare, în care Oana Lis s-a întrebat cât mai poate duce. Nu a fugit însă de realitatea ei și, în ciuda greutăților, continuă să se întoarcă acolo unde simte că trebuie să fie: lângă soțul ei, Viorel Lis.