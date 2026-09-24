Victor Cornea, soțul Andreei Bălan, a împlinit 33 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis artista: „ Ești un exemplu pentru noi”

Victor Cornea, tenismenul și soțul Andreei Bălan, a împlinit 33 de ani, ocazie pe care artista a marcat-o cu o postare pe Instagram. Andreea Bălan a publicat un videoclip cu momente cheie din relația lor și un mesaj emoționant în descriere.

Mesaj emoționant din partea Andreei Bălan pentru Victor Cornea Foto: Instagram

Ce i-a transmis Andreea Bălan lui Victor Cornea

În mesajul de pe rețelele sociale, Andreea Bălan vorbește despre iubirea, grija și empatia cu care Victor își înconjoară familia zi de zi, dar și despre modul în care acesta protejează și susține necondiționat.

Artista subliniază că îl admiră pentru ambiția, disciplina și perseverența care stau în spatele fiecărei reușite sportive, dar și pentru sacrificiile care nu se văd în lumina reflectoarelor.

„ Astăzi este despre tine @victorcornea! La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi. Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite. 🎾Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău. Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine.

Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei #33 de ani frumosi!T e iubim infinit”, a declarat artista pe pagina sa de Instagram.

În videoclip sunt surprinse imagini de la cererea în căsătorie a celor doi, meciuri la care a asistat și Andreea Bălan, rafturi cu trofee obținute de tenismen și clipe petrecute alături de cele două fete ale artistei, Ella și Clara.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit într-un cadru de vis

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii religioase desfășurate pe malul Lacului Buftea. Apariția mirilor a atras atenția invitaților și a urmăritorilor din mediul online, însă și fiicele artistei, Ella și Clara, au fost în centrul atenției.

Micuțele au atras toate privirile la ceremonie, purtând ținute asortate în nuanțe delicate de roz. Rochiile, realizate din satin, au avut un design elegant, cu fuste ample și accente rafinate. Aparițiile au fost completate de funde albe de mari dimensiuni aplicate în zona bustului, detalii strălucitoare, mănuși scurte albe și coafuri naturale.