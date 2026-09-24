 Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie. Cum a arătat momentul și ce inel i-a oferit
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Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie. Cum a arătat momentul și ce inel i-a oferit

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Tânărul antreprenor Caius Covrig a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Teo Bunea, după o relație discretă de mai mulți ani. Milionarul i-a oferit partenerei sale o bijuterie prețioasă cu diamant într-un cadru de vis, împărtășind vestea alături de un mesaj plin de dragoste.

A spus „DA”! Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie
A spus „DA”! Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie Foto: instagram

Unul dintre cei mai cunoscuți tineri oameni de afaceri din România a bifat un moment decisiv pe plan personal. Caius Covrig a decis să își ducă povestea de dragoste la nivelul următor, cerând-o în căsătorie pe aleasa inimii sale. 

Cerere ca în filme: inel prețios și un răspuns categoric

Pregătirile pentru marea întrebare au fost puse la punct în cel mai mic detaliu. Tânărul om de afaceri a ales un decor de poveste și a făcut tot posibilul ca momentul să fie unul memorabil, alegând pentru viitoarea sa soție un inel de logodnă spectaculos, montat cu un diamant de dimensiuni impresionante.

Eforturile au fost răsplătite pe măsură, răspunsul oferit de Teo fiind un „Da” plin de bucurie. Momentul a fost acompaniat de o declarație profundă de atașament pe care antreprenorul a transmis-o public: „Te-aș alege în orice viață, în orice timp, în orice loc. Tot pe tine. Azi, mâine și pentru tot restul vieții mele”.

Afacerile din spatele succesului: HoReCa și comerț exterior în Statele Unite

Caius Covrig a devenit o figură apreciată în mediul de business după ce a reușit performanța de a deveni milionar înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani.

Drumul său profesional a debutat pe terenurile sportive din Statele Unite ale Americii, unde a jucat baschet de performanță la cel mai înalt nivel universitar, în prima divizie NCAA.

Ulterior, tânărul și-a canalizat disciplina din sport către antreprenoriat, construind un portofoliu diversificat.

În prezent, Covrig deține mai multe proprietăți hoteliere, restaurante și lounge-uri exclusiviste, administrând în paralel o companie specializată în comerț exterior peste ocean. Logodna cu Teo Bunea marchează astfel o nouă etapă de stabilitate, completând cu succes parcursul profesional al tânărului antreprenor.

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