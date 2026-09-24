 O nouă condamnare pentru Harvey Weinstein: 15 ani de închisoare pentru agresiune sexuală. Ce le-a cerut judecătorilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

O nouă condamnare pentru Harvey Weinstein: 15 ani de închisoare pentru agresiune sexuală. Ce le-a cerut judecătorilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul producător Harvey Weinstein a primit miercuri, 23 septembrie 2026, o nouă condamnare de 15 ani de detenție pentru agresiunea sexuală comisă în 2006 asupra unei asistente de producție. Ajuns la 74 de ani și măcinat de probleme medicale, acesta își va petrece cel mai probabil restul vieții în spatele gratiilor.

Harvey Weinstein, condamnat la 15 ani
Harvey Weinstein, condamnat la 15 ani Foto: arhivă

La capătul a opt ani marcați de răsturnări spectaculoase de situație, procese rejudecate și decizii judiciare anulate, justiția americană a pronunțat o nouă sentință împotriva fostului magnat al cinematografiei Harvey Weinstein. Fondatorul studiourilor Miramax, figură centrală a mișcării globale #MeToo care a demascat abuzurile sexuale din industria divertismentului, a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare.

Harvey Weinstein, rugăminte pentru milă din scaunul cu rotile: „Nu sunt un om violent”

În sala de judecată, contrastul dintre influența de odinioară a producătorului unor capodopere precum „Pulp Fiction” sau „Shakespeare in Love” și imaginea sa actuală a fost copleșitor.

Deplasându-se într-un scaun cu rotile pe fondul problemelor cronice de sănătate, bărbatul în vârstă de 74 de ani a făcut un ultim apel la clemență în fața judecătorului Curtis Farber, menținând totuși ideea că actele ar fi fost consimțite:

„Nu sunt un om violent, arătați puțină milă. Îmi cer scuze sincere tuturor celor cărora le-am făcut rău”, a declarat Weinstein înainte de pronunțarea pedepsei, potrivit news.ro.

La polul opus, victima Miriam Haley a subliniat în fața instanței suferința cronică pe care a fost nevoită să o îndure de la momentul abuzului din 2006, transmițând că pentru ea „pedeapsa este pe viață” din cauza traumelor emoționale ireversibile.

Labirintul juridic din New York și deciziile instanțelor

Condamnat inițial în 2020 la 23 de ani de închisoare pentru agresiune asupra lui Haley și violarea actriței Jessica Mann, Weinstein a obținut anularea sentinței în 2024 la Curtea de Apel din motive strict procedurale.

Rejudecarea cauzei a generat deznodăminte separate. În iunie 2025, juriul l-a găsit din nou vinovat pentru agresarea lui Miriam Haley, dar l-a achitat în privința modelului polonez Kaja Sokola.

În cazul Jessicăi Mann, jurații au eșuat în mai 2026 să întrunească o majoritate într-un nou proces, determinând Parchetul să renunțe la acțiunea penală de comun acord cu victima.

Sentințele cumulate garantează detenția pe viață

Soarta judiciară a lui Weinstein este complicată suplimentar de un al doilea front penal deschis pe Coasta de Vest.

În California, Curtea de Apel a reconfirmat recent vinovăția fostului producător pentru violarea modelului și actriței Evgeniya Chernyshova în Los Angeles, dispunând doar o reevaluare a sentinței de 16 ani de închisoare pe care o executa deja.

Având în vedere cumulul pedepselor stabilite de tribunalele din New York și California, corelat cu vârsta înaintată și declinul sever al stării sale medicale, Weinstein va rămâne închis definitiv, închizând juridic cel mai răsunător caz de abuz de putere din istoria modernă a cinematografiei.

Ghid de cumpărături

valentina si iubitul ei, vlad (1) jpg
Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei Național
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani
#Exclusiv Click!
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său Vedete românești
image
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic” adevarul.ro
image
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș dezvăluie cum FRF a transformat fotbalul românesc în iluzii: cartonașul negru și finala Europa League 2028 www.fanatik.ro
image
După o zi cu temperaturi mai ridicate, frigul și ploile revin în România. Cum va fi vremea în weekend observatornews.ro
image
Un bărbat care smulgea buruieni din curtea casei a găsit un vas de lut cu o comoară vikingă de 18 kg, veche de 1.000 de ani www.antena3.ro
image
Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Cum arată casa din Italia pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o cumpere. Vila de 1,2 milioane de euro are 7 dormitoare și piscină playtech.ro
image
„Gică Hagi nu va face mare brânză cu România!” Mitică Dragomir dezvăluie de ce naționala nu are nicio șansă în Liga Națiunilor www.fanatik.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Sonja, din nou în doliu! La doar două săptămâni după ce și-a îngropat soțul, și-a condus și cumnata pe ultimul drum okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
carmen harra si adriana bahmuteanu
FotoDupă Carmen Harra, Adriana Bahmuțeanu anunță că a fost și ea amenințată: „N-am făcut în viața mea rău nimănui” Vedete românești
gabriela cristea tavi clonda si victoria
VideoCe cadouri a primit Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, de ziua ei de naștere Vedete românești
valerie lungu si alex gilca
Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret! Au ținut totul departe de ochii curioșilor Vedete românești
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani
#Exclusiv Click!
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său Vedete românești
Demi Moore
Demi Moore dezvăluie secretul longevității la 63 de ani. Rutina zilnică pe care o respectă Vedete internaționale
1 cheloo are iubita si doi copii jpg jpeg
Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor Vedete românești
lucian mindruta jurnalist foto captura video
Moment emoționant pentru Lucian Mîndruță. A izbucnit în lacrimi pe Arena Națională, la absolvirea fiului său Vedete românești
image png
Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele” Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net