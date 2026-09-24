O nouă condamnare pentru Harvey Weinstein: 15 ani de închisoare pentru agresiune sexuală. Ce le-a cerut judecătorilor

Fostul producător Harvey Weinstein a primit miercuri, 23 septembrie 2026, o nouă condamnare de 15 ani de detenție pentru agresiunea sexuală comisă în 2006 asupra unei asistente de producție. Ajuns la 74 de ani și măcinat de probleme medicale, acesta își va petrece cel mai probabil restul vieții în spatele gratiilor.

Harvey Weinstein, condamnat la 15 ani Foto: arhivă

La capătul a opt ani marcați de răsturnări spectaculoase de situație, procese rejudecate și decizii judiciare anulate, justiția americană a pronunțat o nouă sentință împotriva fostului magnat al cinematografiei Harvey Weinstein. Fondatorul studiourilor Miramax, figură centrală a mișcării globale #MeToo care a demascat abuzurile sexuale din industria divertismentului, a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare.

Harvey Weinstein, rugăminte pentru milă din scaunul cu rotile: „Nu sunt un om violent”

În sala de judecată, contrastul dintre influența de odinioară a producătorului unor capodopere precum „Pulp Fiction” sau „Shakespeare in Love” și imaginea sa actuală a fost copleșitor.

Deplasându-se într-un scaun cu rotile pe fondul problemelor cronice de sănătate, bărbatul în vârstă de 74 de ani a făcut un ultim apel la clemență în fața judecătorului Curtis Farber, menținând totuși ideea că actele ar fi fost consimțite:

„Nu sunt un om violent, arătați puțină milă. Îmi cer scuze sincere tuturor celor cărora le-am făcut rău”, a declarat Weinstein înainte de pronunțarea pedepsei, potrivit news.ro.

La polul opus, victima Miriam Haley a subliniat în fața instanței suferința cronică pe care a fost nevoită să o îndure de la momentul abuzului din 2006, transmițând că pentru ea „pedeapsa este pe viață” din cauza traumelor emoționale ireversibile.

Labirintul juridic din New York și deciziile instanțelor

Condamnat inițial în 2020 la 23 de ani de închisoare pentru agresiune asupra lui Haley și violarea actriței Jessica Mann, Weinstein a obținut anularea sentinței în 2024 la Curtea de Apel din motive strict procedurale.

Rejudecarea cauzei a generat deznodăminte separate. În iunie 2025, juriul l-a găsit din nou vinovat pentru agresarea lui Miriam Haley, dar l-a achitat în privința modelului polonez Kaja Sokola.

În cazul Jessicăi Mann, jurații au eșuat în mai 2026 să întrunească o majoritate într-un nou proces, determinând Parchetul să renunțe la acțiunea penală de comun acord cu victima.

Sentințele cumulate garantează detenția pe viață

Soarta judiciară a lui Weinstein este complicată suplimentar de un al doilea front penal deschis pe Coasta de Vest.

În California, Curtea de Apel a reconfirmat recent vinovăția fostului producător pentru violarea modelului și actriței Evgeniya Chernyshova în Los Angeles, dispunând doar o reevaluare a sentinței de 16 ani de închisoare pe care o executa deja.

Având în vedere cumulul pedepselor stabilite de tribunalele din New York și California, corelat cu vârsta înaintată și declinul sever al stării sale medicale, Weinstein va rămâne închis definitiv, închizând juridic cel mai răsunător caz de abuz de putere din istoria modernă a cinematografiei.