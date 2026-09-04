 Regina rapului românesc, Dana „Marijuana”, condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri
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Regina rapului românesc, Dana „Marijuana”, condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri

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Cântăreaţa Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marijuana, a fost condamnată vineri de Tribunalul Constanţa la 5 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri de mare risc şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Sentinţa nu este definitivă. 

Dana Marjuana, regina rapului românesc
Dana „Marijuana” a fost condamnată pentru trafic de droguri. Foto: cugetliber.ro Foto: cugetliber.ro

De ce a fost arestată Dana „Marijuana”

Pe 23 august 2024, Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana „Marijuana” şi alţi doi suspecţi, au fost arestaţi preventiv. În noapte de 21 spre 22 august, mașina în care se deplasau aceștia a fost trasă pe dreapta de către un echipaj de poliţie rutieră, în staţiunea 2 Mai, iar la controlul efectuat au fost descoperite aproximativ 100 de grame canabis.

Ulterior, polițiștii au declanșat percheziții la suspecți, în judeţele Constanţa, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti.„Au fost descoperite 100 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), cantităţi de amfetamină (drog de mare risc), ketamină (drog de risc), 21 de comprimate ce urmează a fi analizate, precum şi alte mijloace de probă”, a informat IPJ Constanța în momentul anchetei conform replicaonline.ro.  

Ce a decis Tribunalul Constanța

Tribunalul Constanța a hotărât, vineri, condamnarea Danielei Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana „Marijuana”, la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau al altor substanțe. După contopirea celor două pedepse, a rezultat o condamnare de 5 ani și 4 luni cu executarea pedepsei.

Pedepse cu închisoarea au primit și doi suspecți: Neagu Cristi-Alin, la 6 ani şi 3 luni de închisoare, pentru trafic şi deţinere pentru consum propriu de droguri de risc; Nicula Mugur-Valentin, la 6 ani şi 4 luni de închisoare, pentru trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu. Magistrații au stabilit să deducă din pedepse, durata reținerii, arestului preventiv și arestului la domiciliu, de la data de 22 august 2024 la zi.

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