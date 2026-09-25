Primul hotel Harry Potter din lume se deschide în Europa. Unde și când are loc inaugurarea

Primul hotel din lume cu tematică LEGO Harry Potter se va deschide în Europa. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Warner Bros și mai este puțin timp până la inaugurare. Fanii vor experimenta lumea vrăjitorilor cum nu au mai făcut-o niciodată.

Se deschide primul hotel Harry Potter din lume, chiar în Europa. Foto: legoland.de/X

Până acum, experiențele captivante cu Harry Potter se puteau trăi în parcurile Universal din Florida, California, Japonia și China. Deși aceste destinații oferă terenuri și atracții extrem de detaliate, niciuna nu a oferit vreodată cazare oficială la hoteluri cu tematică Harry Potter. Acest lucru este pe cale să se schimbe chiar în acest an.

Primul hotel Harry Potter din lume

LEGOLAND Germania a confirmat planurile pentru prima unitate de cazare dedicată în întregime Lumii Vrăjitorilor , concepută pentru a extinde magia dincolo de porțile parcului tematic. Oaspeții se pot aștepta la un decor inspirat de Hogwarts, camere bogat tematice și detalii jucăușe menite să-i facă pe vizitatori să simtă ca și cum ar fi pășit în paginile cărților sau în universul vrăjitor construit cu LEGO, scrie travelpirates.com.

Camerele vor fi asemănătoare cu cele patru case de la Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw și Hufflepuff. În interior se vor găsi detalii inspirate din filme. Zonele comune vor recrea, de asemenea, locații emblematice din Lumea Vrăjitorilor. Fiona Eastwood, CEO-ul Merlin Entertainments, a descris proiectul ca fiind cea mai mare investiție individuală a companiei.

„Suntem incredibil de încântați să dezvăluim LEGO Harry Potter la o scară epică, pe măsură ce accelerăm creșterea complexurilor LEGOLAND și le transformăm în destinații de talie mondială”, a declarat ea într-un anunț oficial.

Unde va fi situat și când se deschide

Peter van Roden, vicepreședintele executiv al Warner Bros. Discovery Global Experiences, a confirmat acest proiect, susținând că scopul acestui hotel este de a permite fanilor „să pășească în estetica familiară LEGO Harry Potter pe care au construit-o de ani de zile și să experimenteze fizic lumea vrăjitorilor ca niciodată până acum”.

„Colaborarea alături de Merlin Entertainments și LEGO Group de-a lungul anilor a dus întotdeauna la experiențe unice și de neuitat pentru fani și suntem încântați să prelungim parteneriatul cu una dintre cele mai iubite francize ale noastre”, a spus Peter van Roden.

Așadar, hotelul se va situa în Bavaria, Germania, aproximativ la jumătatea distanței dintre München și Stuttgart, fiind ușor accesibil cu trenul sau cu mașina. O dată exactă de deschidere nu a fost încă anunțată, dar se așteaptă ca hotelul să se deschidă în timpul sezonului de vizitare a parcurilor din 2026, care se desfășoară între 28 martie și 8 noiembrie.