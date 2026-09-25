 Trandafirii negrii se găsesc într-un singur loc din lume. Cât de departe este de România
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Trandafirii negrii se găsesc într-un singur loc din lume. Cât de departe este de România

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Halfeti, un oraș din provincia Șanlıurfa, sud-estul Turciei, a devenit celebru în întreaga lume după ce o parte din vechea localitate a fost scufundată sub apele Eufratului. Pe lângă peisajul unic, Halfeti este cunoscut și pentru trandafirii săi „negri”.

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Foto: getty images

Un oraș acoperit de apă

Transformarea Halfeti a început în anul 2000, odată cu construirea barajului Birecik, parte dintr-un program amplu de dezvoltare regională pe Eufrat și Tigru. Barajul, cu o înălțime de 61 de metri și o lățime de 2,4 kilometri, a creat un rezervor de 52 km², menit să producă energie și să irige 70.000 de hectare de teren agricol. Hidrocentrala generează anual aproximativ 2.500 GWh - suficient pentru aproape un milion de gospodării, potrivit Antena3

Prețul a fost uriaș: două orașe și zece sate au fost complet inundate, iar peste 6.000 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Aproximativ 40% din Halfeti a dispărut sub apă.

Casele de piatră, magazinele și o parte importantă din Moscheea Centrală au fost acoperite definitiv. Doar locuințile aflate la altitudini mai mari au scăpat, iar acolo trăiesc și astăzi mulți dintre localnici.

„Nu poți aduce cultura înapoi; cultura rămâne sub apă”, spune cercetătorul Erhan Yildirim, rezumând sentimentul comunității.

Trandafirii „negri” din Halfeti: între botanică și mit

Pe lângă peisajul scufundat, Halfeti este celebru pentru trandafirii săi „negri”, Karagül — un soi Louis XIV, cunoscut pentru nuanța extrem de închisă, aproape misterioasă. Legenda spune că doar aici înfloresc cu adevărat negri, iar Yildirim susține că, dacă sunt cultivați în alt loc, nu își păstrează culoarea.

Botanic, florile nu sunt complet negre, ci roșu foarte închis. „Nu cred că vreo floare așa-zis neagră este cu adevărat neagră”, spune expertul internațional Michael Marriott.

Culoarea neobișnuită ar fi influențată de sol, echilibrul acid-alcalin, rădăcinile originale și climatul local. Trandafirul a devenit simbolul orașului, inspirând produse locale - înghețată, săpunuri, ceaiuri - și chiar parfumuri internaționale, precum cele ale brandului britanic Penhaligon’s.

Legendele trandafirului negru

În jurul florii s-au născut povești care circulă din generație în generație.

Una dintre ele vorbește despre Adir, arhitectul orașului, și nepoata sa Vartuhi, care s-a îndrăgostit de Firat, un băiat orfan de peste râu. Dragostea lor interzisă i-a împins să se arunce în Eufrat, iar din acea zi - spune legenda - trandafirii din Halfeti au început să înflorească „negri”, în loc de roșu.

O altă poveste, mai întunecată, spune că trandafirul negru îi aparținea Diavolului. Furios după uciderea unei fete nevinovate, acesta ar fi decis ca floarea să înflorească doar în locul morții ei, transformând-o într-un simbol al tristeții, răzbunării și iubirii tragice.

Cum ajungi din România în Halfeti

Deși Halfeti a devenit o destinație turistică tot mai căutată, localitatea nu are propriul aeroport, ceea ce înseamnă că o călătorie din România presupune combinarea unui zbor internațional cu transport rutier. Cele mai accesibile opțiuni sunt aeroporturile din Gaziantep și Şanlıurfa, aflate la distanțe relativ mici de oraș.

Pentru majoritatea turiștilor, cea mai simplă variantă este zborul către Gaziantep Oğuzeli Airport (GZT), cel mai apropiat aeroport important de Halfeti.

De aici, drumul până în oraș are aproximativ 80 de kilometri, iar călătoria cu mașina durează între o oră și 20–30 de minute, în funcție de traseu și trafic. Gaziantep este considerat o bază ideală pentru vizitarea Halfeti, datorită accesului rapid și infrastructurii bune.

O altă opțiune este Şanlıurfa GAP Airport (GNY). De la aeroport, turiștii pot merge spre centrul orașului Şanlıurfa, iar de acolo există microbuze și mașini de închiriat care fac legătura cu Halfeti. Distanța până în localitate este de aproximativ 100 de kilometri, iar durata călătoriei variază în funcție de ruta aleasă.

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