 Cum va fi vremea în luna octombrie. Prognoza detaliată emisă de ANM pentru fiecare săptămână în parte
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Cum va fi vremea în luna octombrie. Prognoza detaliată emisă de ANM pentru fiecare săptămână în parte

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Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pe patru săptămâni pentru perioada 28 septembrie–25 octombrie 2026. A doua lună de toamnă aduce valori termice ușor peste mediile climatologice în aproape toată țara, în special în vest și nord-vest.

Ce temperaturi ne așteaptă în luna octombrie
Ce temperaturi ne așteaptă în luna octombrie Foto: Pexels

A doua lună a toamnei se anunță mai blândă decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor din România. Potrivit specialiștilor, valorile termice medii se vor situa frecvent peste mediile climatologice specifice acestei perioade din an, cele mai pronunțate abateri pozitive fiind prognozate pentru regiunile din vestul și nord-vestul teritoriului. 

Debut cu contraste termice și ploi abundente în sud-est: 28 septembrie – 11 octombrie

Prima săptămână analizată, 28 septembrie – 4 octombrie, aduce temperaturi apropiate de normele calendaristice, cu medii mai calde în zona vestică și valori ușor mai scăzute în est și sud-est.

Tabloul precipitațiilor va fi însă dezechilibrat: în timp ce sud-estul țării se va confrunta cu un excedent de precipitații, în vest, nord-vest, centru și sud-vest regimul pluviometric va fi deficitar.

Încălzirea devine mai uniformă în a doua săptămână, 5 – 11 octombrie, când mediile termice vor depăși normele climatologice la nivel național, în frunte cu vestul și nord-vestul. În est și sud-est mercurul din termometre va rămâne în jurul mediei multianuale.

În cea mai mare parte a teritoriului, ploile vor respecta mediile sezoniere, cu un ușor deficit păstrat doar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

A doua jumătate de octombrie: vreme blândă și stabilitate atmosferică

Intervalul 12 – 18 octombrie va menține tendința de vreme caldă, aerul înregistrând temperaturi mai ridicate decât mediile perioadei pe întreg teritoriul României, cele mai mari diferențe pozitive fiind semnalate tot în vest și nord-vest.

În privința ploilor, meteorologii anticipează un volum apropiat de cel normal, semnalând doar o ușoară tendință spre secetă în centrul, sudul și estul țării.

Finalul intervalului prognozat, săptămâna 19 – 25 octombrie, aduce o stabilizare generală. Valorile din termometre vor rămâne ușor deasupra mediilor climatologice la nivelul întregii țări, iar regimul de precipitații se va încadra fără excepții în limitele multianuale specifice finalului lunii octombrie, asigurând un climat de toamnă autentic și blând.

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