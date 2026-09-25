 Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore: profesorii nu au voie să-i controleze
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore: profesorii nu au voie să-i controleze

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși legea interzice utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs, elevii din România scapă de regulă venind cu două aparate, predând adesea un telefon defect. Profesorii nu au dreptul legal de a-i percheziționa, iar directorii atrag atenția asupra lipsei unor pârghii clare de sancționare.

Elevii vin la școală cu două dispozitive
Elevii vin la școală cu două dispozitive Foto: Pexels

Măsurile adoptate pentru limitarea dependenței de ecrane în mediul școlar rămân, în practică, simple reguli formale. Deși legislația în vigoare interzice clar folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs de trei ani, elevii români continuă să le utilizeze nestingheriți sub bănci. 

Metoda celor două telefoane: un aparat stricat, iar cel bun sub bancă

Regulamentele unităților de învățământ prevăd că dispozitivele mobile trebuie predate la începutul programului într-un spațiu securizat și recuperate la finalul orelor.

Pentru a ocoli această obligație, numeroși elevi vin de acasă cu două aparate: predau la dulap un dispozitiv vechi sau spart, păstrând telefonul funcțional ascuns în bancă sau în buzunar.

„Nu! Pentru că pe profesori nu-i prea interesează”, spune un elev potrivit Observator.

„Păi, stau cu el aşa, sub bancă, şi mă uit pe el. Şi dacă vine, îl bag repede în buzunar, în geantă, undeva şi am scăpat” a recunoscut un alt elev. 

Întrebați despre modul în care evită vigilența cadrelor didactice, elevii recunosc că mulți profesori nu verifică starea aparatelor predate și că ecranul este camuflat rapid la cel mai mic semn de control.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a recunoscut impasul, subliniind că profesorii nu dispun de cadrul legal necesar pentru a face verificări fizice asupra elevilor.

Vid de procedură și riscul proceselor pierdute de directori

Conducerile unităților de învățământ se declară legate de mâini în privința sancțiunilor disciplinare.

Anca Dragomir, directoare de liceu, atrage atenția că orice măsură luată împotriva unui elev riscă să fie anulată în instanță în lipsa unei metodologii clare:

„Există un articol care spune ce sancţiuni putem aplica în cazul unor abateri educaţionale. Ar trebui să existe o metodologie. Pentru că în situația contestării acesteia în instanță, școala pierde. Judecătorul va cere ce măsuri a luat școala de remediere a acestor comportamente. Este un proces lung ca să remediezi ceva ce poate nici părintele nu reușește să facă acasă”.

Dependența afectează inclusiv clasele primare și generează manifestări comportamentale vizibile. Psihologul școlar Elena Stambuli arată că privarea de ecran timp de două-trei ore declanșează agitație, neatenție și pretexte repetate de părăsire a sălii de clasă, punând responsabilitatea principală pe umerii părinților:

„În momentul în care nu au telefonul două, trei ore, încep să se vadă comportamente la nivelul cursurilor” transmite acesta. 

Deși 61% dintre copiii din România raportează existența unor reguli legate de telefoane (peste media europeană de 49%), autoritățile pregătesc măsuri legislative și mai drastice, un proiect de interzicere totală a accesului cu telefoane în școli fiind deja depus la Camera Deputaților în urma rezultatelor slabe obținute la testele PISA.

Ghid de cumpărături

horoscop amoros
2 zodii se întorc la iubiri mai vechi. Astrele avertizează: pot da cu piciorul relațiilor din prezent Horoscop
donald Johnson texas jpg
Povestea bărbatului de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer. Filmarea care i-a schimbat viața Fapt divers
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Ce a făcut suspectul crimei din Vâlcea după ce a aruncat valiza cu trupul Valentinei în râul Olt. Mama acestuia a fost audiată adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi mizează pe Băluță la mijlocul terenului: echipa cu care vrea să învingă Suedia în Liga Națiunilor www.fanatik.ro
image
Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” as.ro
image
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani playtech.ro
image
Daniel Pancu, în lacrimi: Mircea Lucescu e cea mai mare binecuvântare din viața mea www.fanatik.ro
image
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
noi scumpiri la pompă jpg
Scumpiri record la carburanți: motorina trece de 11 lei/l. Presiunea asupra stocurilor a împins România la importuri istorice Național
Mama Valentinei s a întors din Austria să și îngroape fata jpg
„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun Național
nume de copii (1) jpg
Ce nume aleg românii pentru copiii lor. Au început să reapară cele din Vechiul Testament Fapt divers
AVRAM IOSIF LAURENȚIU png
Un băiețel din Bacău este de negăsit. Poliția a transmis semnalmentele și cere informații Național
donald Johnson texas jpg
Povestea bărbatului de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer. Filmarea care i-a schimbat viața Fapt divers
Prognoza vreme FOTO Shutterstock jpg
Vremea se schimbă radical la final de septembrie. Unde se anunță ploi Național
gheorghe dincă si sotia lui, elena jpg
Ce face acum soția lui Gheorghe Dincă, după șapte ani de la condamnarea lui. „Prefer să stau în umbră” Național
167724206 2453627974782950 4506444149615552516 n jpg
Autostrada Brașov – Făgăraș, un pas decisiv. Proiectul de 9,35 miliarde de lei intră în linie dreaptă Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net