Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore: profesorii nu au voie să-i controleze

Deși legea interzice utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs, elevii din România scapă de regulă venind cu două aparate, predând adesea un telefon defect. Profesorii nu au dreptul legal de a-i percheziționa, iar directorii atrag atenția asupra lipsei unor pârghii clare de sancționare.

Elevii vin la școală cu două dispozitive Foto: Pexels

Măsurile adoptate pentru limitarea dependenței de ecrane în mediul școlar rămân, în practică, simple reguli formale. Deși legislația în vigoare interzice clar folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs de trei ani, elevii români continuă să le utilizeze nestingheriți sub bănci.

Metoda celor două telefoane: un aparat stricat, iar cel bun sub bancă

Regulamentele unităților de învățământ prevăd că dispozitivele mobile trebuie predate la începutul programului într-un spațiu securizat și recuperate la finalul orelor.

Pentru a ocoli această obligație, numeroși elevi vin de acasă cu două aparate: predau la dulap un dispozitiv vechi sau spart, păstrând telefonul funcțional ascuns în bancă sau în buzunar.

„Nu! Pentru că pe profesori nu-i prea interesează”, spune un elev potrivit Observator.

„Păi, stau cu el aşa, sub bancă, şi mă uit pe el. Şi dacă vine, îl bag repede în buzunar, în geantă, undeva şi am scăpat” a recunoscut un alt elev.

Întrebați despre modul în care evită vigilența cadrelor didactice, elevii recunosc că mulți profesori nu verifică starea aparatelor predate și că ecranul este camuflat rapid la cel mai mic semn de control.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a recunoscut impasul, subliniind că profesorii nu dispun de cadrul legal necesar pentru a face verificări fizice asupra elevilor.

Vid de procedură și riscul proceselor pierdute de directori

Conducerile unităților de învățământ se declară legate de mâini în privința sancțiunilor disciplinare.

Anca Dragomir, directoare de liceu, atrage atenția că orice măsură luată împotriva unui elev riscă să fie anulată în instanță în lipsa unei metodologii clare:

„Există un articol care spune ce sancţiuni putem aplica în cazul unor abateri educaţionale. Ar trebui să existe o metodologie. Pentru că în situația contestării acesteia în instanță, școala pierde. Judecătorul va cere ce măsuri a luat școala de remediere a acestor comportamente. Este un proces lung ca să remediezi ceva ce poate nici părintele nu reușește să facă acasă”.

Dependența afectează inclusiv clasele primare și generează manifestări comportamentale vizibile. Psihologul școlar Elena Stambuli arată că privarea de ecran timp de două-trei ore declanșează agitație, neatenție și pretexte repetate de părăsire a sălii de clasă, punând responsabilitatea principală pe umerii părinților:

„În momentul în care nu au telefonul două, trei ore, încep să se vadă comportamente la nivelul cursurilor” transmite acesta.

Deși 61% dintre copiii din România raportează existența unor reguli legate de telefoane (peste media europeană de 49%), autoritățile pregătesc măsuri legislative și mai drastice, un proiect de interzicere totală a accesului cu telefoane în școli fiind deja depus la Camera Deputaților în urma rezultatelor slabe obținute la testele PISA.