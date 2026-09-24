 Ce nume aleg românii pentru copiii lor. Alegerile care rezistă de 20 de ani și revenirea celor biblice
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Ce nume aleg românii pentru copiii lor. Alegerile care rezistă de 20 de ani și revenirea celor biblice

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Andrei și Maria se mențin printre cele mai populare nume de copii din România de două decenii. În ultimii ani, părinții aleg tot mai des prenume biblice, precum Matei, dar și variante compuse, ca Eva-Maria, care revin în preferințe.

Ce nume aleg părinții pentru copiii lor
Ce nume aleg părinții pentru copiii lor Foto: Pexels

Deși numele străine au câștigat teren, părinții se întorc tot mai mult la prenume cu origini biblice și tradiționale.

Topul ultimilor 20 de ani versus noile tendințe

Pe parcursul ultimelor două decenii, Andrei s-a menținut constant printre cele mai populare prenume masculine, alături de David și Alexandru. În rândul fetelor, Maria a rămas în top atât ca prenume simplu, cât și în formule compuse, precum Ana-Maria, Sofia-Maria și Andreea.

Tadiția este reîmprospătată prin combinații elegante în care Maria funcționează ca al doilea prenume, cele mai dese alegeri fiind Eva-Maria, Sofia-Maria și Anastasia-Maria. Părinții caută tot mai des prenume scurte, melodioase și ușor de pronunțat în orice limbă străină, fără a rupe însă legătura cu rădăcinile culturale.

Explicația lingviștilor

Lingviștii arată că dinamica preferințelor nu este întâmplătoare, ci derivă din matricea socio-culturală a spațiului românesc, potrivit ProTv.

Primele locuri din clasamente au rămas remarcabil de stabile, înregistrând doar rocade între aceleași opțiuni consacrate de-a lungul deceniilor.

Ionuț Geană, cercetător în cadrul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române și cadru didactic la Facultatea de Litere, a explicat mecanismul din spatele acestor alegeri:

„Dacă ne uităm la cele două topuri, constatăm că sunt aceleași, primele 5 în top au jonglat între ele. Constatăm că sunt majoritatea de tradiție biblică, explicația fiind spațiul socio-cultural în care ne aflăm. În ultima vreme au început să reapară numele din Vechiul Testament care într-o vreme erau cumva lăsate deoparte, de tipul David, Avraam, Adam sau Aaron.”

Pe lângă semnificația spirituală, decizia este facilitată în prezent și de instrumentele digitale. Părinții indeciși apelează la aplicații onomastice dedicate pentru a testa sonoritatea prenumelui în combinație directă cu numele de familie și pentru a verifica simbolistica istorică a fiecărei opțiuni înainte de înregistrarea oficială la starea civilă.

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