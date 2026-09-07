 „Capmare Abel”, „Barbă Elias Dimitri”, „Ciocan Javier Matias”. Parodia care ia peste picior cele mai neobișnuite nume pentru copii
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„Capmare Abel”, „Barbă Elias Dimitri”, „Ciocan Javier Matias”. Parodia care ia peste picior cele mai neobișnuite nume pentru copii

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Alegerea numelui pentru un copil este una dintre cele mai importante decizii pe care le iau viitorii părinți. Dacă odinioară nume precum Andrei, Maria, Ioana sau Alexandru erau foarte populare, în ultimii ani tot mai mulți părinți caută variante mai puțin întâlnite.

Numele ciudate ale copiilor din catalog
Numele ciudate ale copiilor din catalog Foto: captură facebook/pexels

Goana după un nume cât mai original a dus, în unele cazuri, la combinații care stârnesc amuzamentul celor din jur.

Numele care au stârnit reacții în mediul online

Odată cu începerea școlii, Irina Vlad a intrat din nou în pielea personajului său, de această dată transformată într-o doamnă profesoară aflată la catedră. Cu catalogul în față, aceasta a început să strige numele elevilor, iar combinațiile pe care le-a imaginat au transformat momentul într-o parodie a alegerilor tot mai neobișnuite făcute de unii părinți.

Printre numele rostite de „profesoară” s-au numărat „Capmare Abel”, „Barbă Elias Dimitri” și „Ciocan Javier Matias”, combinații care au stârnit rapid amuzamentul celor care au urmărit momentul în mediul online.

„ai… lesiiiin… cu cat se apropie de Z cu atat e mai exasperata, săraca. Parca o vad ieșind din clasă urlând “nu va mai supoooooooort”

„Moooorrrrrr! Am un Kevin în cartier, acompaniat de un nume de familie de tipul "Gârgălăt" sau "BouBătrân". Maică-sa e Maricela, ta-su, Costică. Sper să nu se uite pe pagina ta haha”

„Nu mai avem Mercedesa?”

„Auzit ieri de la balcon: Ilan, mamaie, hai la scara la noi sa te joci cu Ioachim”

Parodia pornește de la tendința tot mai mare de a combina nume românești cu prenume internaționale sau de a transforma anumite cuvinte în variante care sună ca nume de familie. 

Sursa Facebook

Cine este Irina Vlad 

Actrița și creatoarea de conținut Anca Irina Vlad a absolvit UNATC și a devenit cunoscută în mediul online prin proiectul „Părinți în parc”. Pentru ea, umorul pare să fi devenit un reflex natural, iar inspirația vine chiar din lucrurile pe care le vede în viața de zi cu zi.

Ieșirile în parc alături de cei doi copii ai săi s-au transformat într-o adevărată sursă de idei. Irina observă comportamentele părinților, ale bunicilor și ale copiilor, dar și felul diferit în care fiecare generație privește creșterea și educarea celor mici. Apoi, toate aceste observații ajung în scenariile sale, trecute prin filtrul umorului și al sensibilității.

Unul dintre lucrurile care au făcut-o atât de ușor de recunoscut de public este și curajul de a se transforma complet pentru personajele sale. Deși apare adesea cu peruci și înfățișări diferite, mamele care o întâlnesc în parc ajung să o recunoască. Astfel, personajele sale au depășit spațiul online și au devenit parte din realitatea de zi cu zi.

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