Elena Udrea, copleșită de emoții în prima zi de școală a fiicei sale. Momentul care i-a adus lacrimi în ochi

Elena Udrea a avut parte de un moment plin de emoție odată cu revenirea fiicei sale, Eva, la școală. Fosta politiciană a surprins clipele speciale ale acestei zile, iar momentul în care numele micuței a fost strigat din catalog i-a adus lacrimi în ochi și i-a amintit cât de repede trec anii.

Fiica Elenei Udrea, în prima zi de școală Foto: Facebook/Instagram

Prima zi de școală a venit cu o doză puternică de nostalgie pentru Elena Udrea. Fiica sa, Eva, a revenit în bănci, iar momentul în care numele micuței a fost strigat în clasă i-a trezit mamei sale amintiri și emoții puternice.

Fiica Elenei Udrea a revenit la școală. Eva, mai aproape de gimnaziu

Pentru Elena Udrea, începutul noului an școlar a venit cu un amalgam de sentimente. Fiica sa, Eva, a revenit la școală, iar mama ei a vrut să fie alături de ea în această zi importantă.

Fosta politiciană a surprins câteva dintre momentele petrecute înainte și în timpul începerii cursurilor și a vorbit despre cât de repede a trecut timpul.

Elena Udrea a povestit că, în dimineața respectivă, a ținut neapărat să o ajute pe Eva să se îmbrace, conștientă că astfel de momente nu vor dura pentru totdeauna.

„Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta.”

Mai mult, aceasta a realizat că fiica sa mai are doar doi ani până când va ajunge la gimnaziu, lucru care a făcut-o să privească începutul de an școlar cu și mai multă sensibilitate.

Momentul în care Elena Udrea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Unul dintre cele mai puternice momente pentru Elena Udrea a fost cel în care a auzit numele Evei strigat în catalog. Clipa a făcut-o să realizeze încă o dată cât de repede cresc copiii, iar emoțiile au copleșit-o.

„Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține”, a mărturisit Elena Udrea, după ce și-a văzut fiica pășind într-o nouă etapă a parcursului său școlar.

La final, aceasta i-a transmis Evei, dar și celorlalți copii care au început școala, o urare pentru un an plin de reușite, experiențe frumoase și lucruri noi de învățat.

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Elena Udrea, mărturisiri despre perioada în care a fost departe de Eva

Pe 17 iulie s-a împlinit un an de când Elena Udrea a fost eliberată din închisoare. Revenirea acasă nu a însemnat însă ștergerea perioadei dificile prin care a trecut familia.

Elena Udrea a vorbit, la aproximativ un an de la eliberare, despre despărțirea de fiica sa și despre felul în care acea perioadă a fost resimțită de Eva Maria.

Fosta politiciană a rememorat inclusiv prima separare de micuță, care s-a produs la doar câteva zile după nașterea acesteia. Eva avea atunci numai 10 zile și, fiind născută prematur, avea nevoie de îngrijiri medicale.