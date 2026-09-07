 Elena Udrea, copleșită de emoții în prima zi de școală a fiicei sale. Momentul care i-a adus lacrimi în ochi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Elena Udrea, copleșită de emoții în prima zi de școală a fiicei sale. Momentul care i-a adus lacrimi în ochi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elena Udrea a avut parte de un moment plin de emoție odată cu revenirea fiicei sale, Eva, la școală. Fosta politiciană a surprins clipele speciale ale acestei zile, iar momentul în care numele micuței a fost strigat din catalog i-a adus lacrimi în ochi și i-a amintit cât de repede trec anii.

Fiica Elenei Udrea, în prima zi de școală
Fiica Elenei Udrea, în prima zi de școală Foto: Facebook/Instagram

Prima zi de școală a venit cu o doză puternică de nostalgie pentru Elena Udrea. Fiica sa, Eva, a revenit în bănci, iar momentul în care numele micuței a fost strigat în clasă i-a trezit mamei sale amintiri și emoții puternice.

Fiica Elenei Udrea a revenit la școală. Eva, mai aproape de gimnaziu

Pentru Elena Udrea, începutul noului an școlar a venit cu un amalgam de sentimente. Fiica sa, Eva, a revenit la școală, iar mama ei a vrut să fie alături de ea în această zi importantă.

Fosta politiciană a surprins câteva dintre momentele petrecute înainte și în timpul începerii cursurilor și a vorbit despre cât de repede a trecut timpul.

Elena Udrea a povestit că, în dimineața respectivă, a ținut neapărat să o ajute pe Eva să se îmbrace, conștientă că astfel de momente nu vor dura pentru totdeauna.

„Azi dimineață am ținut să o îmbrac eu, poate la anul, în doi ani, nu mă va mai lăsa să fac asta.”

Mai mult, aceasta a realizat că fiica sa mai are doar doi ani până când va ajunge la gimnaziu, lucru care a făcut-o să privească începutul de an școlar cu și mai multă sensibilitate.

Momentul în care Elena Udrea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Unul dintre cele mai puternice momente pentru Elena Udrea a fost cel în care a auzit numele Evei strigat în catalog. Clipa a făcut-o să realizeze încă o dată cât de repede cresc copiii, iar emoțiile au copleșit-o.

„Aud numele Evei strigat din catalog și îmi dau lacrimile. Momentul acesta va fi de atât de puține”, a mărturisit Elena Udrea, după ce și-a văzut fiica pășind într-o nouă etapă a parcursului său școlar.

La final, aceasta i-a transmis Evei, dar și celorlalți copii care au început școala, o urare pentru un an plin de reușite, experiențe frumoase și lucruri noi de învățat.

Sursa Facebook

Elena Udrea, mărturisiri despre perioada în care a fost departe de Eva

Pe 17 iulie s-a împlinit un an de când Elena Udrea a fost eliberată din închisoare. Revenirea acasă nu a însemnat însă ștergerea perioadei dificile prin care a trecut familia.

Elena Udrea a vorbit, la aproximativ un an de la eliberare, despre despărțirea de fiica sa și despre felul în care acea perioadă a fost resimțită de Eva Maria.

Fosta politiciană a rememorat inclusiv prima separare de micuță, care s-a produs la doar câteva zile după nașterea acesteia. Eva avea atunci numai 10 zile și, fiind născută prematur, avea nevoie de îngrijiri medicale. 

Ghid de cumpărături

Anamaria Prodan jpg
Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!” Vedete românești
ioana si ilie nastase
VideoScandalul în care este implicat Ilie Năstase! Ordin de protecție și brățară electronică. „În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Vedete românești
image
Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu un consilier de la Cotroceni adevarul.ro
image
O vilă cu etaj se vinde cu 25.800 de euro. De ce ANAF nu reușește să-i găsească un cumpărător, deși prețul a fost redus la jumătate adevarul.ro

Parteneri

image
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență www.fanatik.ro
image
Sat din Spania, scos la "vânzare" cu 0 euro. Are 12 case şi un teren imens, însă vine la pachet cu o condiţie observatornews.ro
image
Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului www.antena3.ro
image
Un jurnalist german din Berlin explică victoria AfD: Zilele lui Merz sunt numărate www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! as.ro
image
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de electricitate playtech.ro
image
Dan Petrescu la FCSB? Victor Pițurcă râde de varianta lui Gigi Becali! Condiția pentru mutarea anului: „Să-l coste vreo 5 milioane de euro!” www.fanatik.ro
image
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
loredana si leonida groza
FotoEmoții puternice pentru Loredana Groza! Mama artistei a împlinit 81 de ani. Mesajul care spune totul despre relația lor Vedete românești
banner inceput scoala png
#Exclusiv Click!
A sunat clopoțelul și pentru copiii vedetelor! Alex Ciucu și Alina Sorescu s-au revăzut în prima zi de școală: „Emoții care rămân o viață!” Vedete românești
Andreea Bălan și fiicele sale jpg
Fiicele Andreei Bălan au început un nou an școlar. Cum au apărut micuțele alături de mama lor Vedete românești
Prima zi de scoală fiice Gabriela Cristea
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de fetițele lor în prima zi de școală. Cât de mari au crescut Victoria și Iris Vedete românești
ioana si ilie nastase
VideoScandalul în care este implicat Ilie Năstase! Ordin de protecție și brățară electronică. „În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Vedete românești
Anamaria Prodan jpg
Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!” Vedete românești
marian godina copii
FotoZi importantă pentru Marian Godină! A împlinit 40 de ani, iar familia lui a marcat și un alt moment special Vedete românești
Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia jpg
Fratele Alinei Eremia a fost implicat într-un accident cu motocicleta. Care este starea lui Mircea Eremia Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net