Gabriela Cristea și Tavi Clonda, alături de fetițele lor în prima zi de școală. Cât de mari au crescut Victoria și Iris

Emoții puternice în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Victoria și Iris, cele două fiice ale lor, au pășit încrezătoare într-o nouă experiență a vieții lor. Iată mesajul transmis de mama lor pe rețelele de socializare, luni, 7 septembrie 2026, cu ocazia începutului noului an școlar.

Emoții puternice în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda Foto: Instagram

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt alături de copiii lor și îi susțin în orice activitate pe care aceștia aleg să o înceapă. Astăzi însă, pentru Victoria și Iris, a însemnat o nouă provocare: fetița cea mare a pășit în clasa a III-a, iar cea mică, Iris, a început clasa I.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au însoțit fetițele în noul an școlar

Pe rețelele de socializare, acolo unde este o persoană activă și împărtășește diverse momente din viața sa, Gabriela Cristea a publicat mai multe imagini cu ea, soțul și fetițele lor în curtea școlii, pregătite pentru prima zi din noul an școlar.

Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit despre emoțiile de dinaintea zilei de astăzi, despre felul în care s-au pregătit Victoria și Iris, dar și despre provocările care vin la pachet pentru ea și Tavi Clonda. Deși cei doi părinți au mai trecut prin emoțiile începutului de an școlar, se pare că fiecare etapă vine cu propriile trăiri, mai ales atunci când își văd copiii crescând și făcând pași importanți în viață.

„Am crezut că anul ăsta o să fiu mai «antrenată». Până la urmă, nu mai suntem chiar începători. Victoria e deja în clasa a III-a, Iris începe clasa I… Ce mare lucru, nu?

Ei bine, mare lucru.

Azi-noapte, Iris, care de obicei e atât de independentă și sigură pe ea, n-a reușit să doarmă bine. S-a trezit de câteva ori, a avut nevoie de alint și, la un moment dat, a venit să doarmă cu noi. Nu mai face asta prea des și cred că atunci am înțeles cât de mari erau, de fapt, emoțiile ei. Iar dimineață am văzut-o puțin stângace, puțin nesigură, parcă mai mică decât o văd eu în fiecare zi. Și recunosc că m-a topit.

Victoria a pășit ceva mai relaxată în clasa a III-a. Are deja gașca ei, prietenii bine legate, colegi de care i-a fost dor. Dar revederea lor a avut și ea emoția aceea frumoasă pe care o vezi imediat pe chipurile copiilor. Iar eu? Eu, care eram convinsă că «am mai trecut prin asta», m-am surprins cu inima strânsă.

Tavi părea mai relaxat, dar cred că doar părea.”

Gabriela Cristea: „Prima zi de școală nu devine mai simplă pentru o mamă”

În mesajul său, Gabriela Cristea a abordat un subiect în care se regăsesc, cu siguranță, majoritatea mămicilor: prima zi de școală, însoțită de emoții, provocări și trăiri intense. Vedeta a mărturisit că, deși ar fi crezut că această experiență va fi mai ușoară după ce a mai trecut prin ea, emoțiile nu dispar, ci se schimbă odată cu fiecare etapă prin care trec copiii.

„Se pare că prima zi de școală nu devine mai simplă pentru o mamă. Doar copiii cresc, uniformele se schimbă, ghiozdanele devin mai grele… iar noi continuăm să-i privim și să ne întrebăm: când au crescut atât?

Clasa I și clasa a III-a. Hai, fetelor! Să aveți un an frumos, cu prieteni buni, curiozitate, râsete și cât mai multe dimineți în care să nu negociem trezitul!”