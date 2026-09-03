Gabriela Cristea, despre Tavi: „Nu-i cade niciun grad de pe umăr dacă spală o farfurie”

Gabriela Cristea a transmis un mesaj ferm după ce a primit comentarii ironice la imaginile în care soțul ei, Tavi Clonda, o ajuta în bucătărie. Vedeta spune că i se pare surprinzător faptul că un bărbat este încă luat peste picior atunci când spală legume, toacă varză sau se implică în activitățile casei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda Foto: Arhivă

Prezentatoarea a povestit că, în urmă cu câteva zile, a publicat un videoclip în care gătea, iar Tavi o ajuta. Pentru familia lor, gesturile sunt cât se poate de normale. În mediul online însă, astfel de imagini au atras comentarii ironice.

Gabriela Cristea, deranjată de comentariile din mediul online

Vedeta spune că de fiecare dată când Tavi apare făcând câte ceva prin casă, apar și remarci despre faptul că „a fost pus la treabă”. Gabriela Cristea consideră că asemenea comentarii pornesc de la o imagine învechită despre rolurile bărbatului și femeii într-o familie.

Ea atrage atenția că femeile muncesc, au cariere, proiecte și responsabilități, iar atunci când ajung acasă nu ar trebui să fie nevoite să înceapă o a doua tură de muncă, ocupându-se singure de copii, mâncare, vase, rufe și curățenie.

„De parcă bărbăția unui om ar sta în distanța pe care reușește să o păstreze față de răzătoare, aspirator sau mașina de spălat”, a spus Gabriela Cristea.

Cum funcționează lucrurile în familia lor

Pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, treburile casei nu sunt împărțite după reguli stricte. Vedeta spune că soțul ei nici măcar nu consideră că o „ajută”, deoarece este vorba despre casa și copiii lor.

În familia lor, responsabilitățile se schimbă în funcție de situație. Uneori Gabriela face mai mult, alteori Tavi preia mai multe dintre sarcini. Atunci când unul dintre ei este obosit sau ocupat cu alte lucruri, celălalt intervine.

„Este casa noastră, sunt copiii noștri și e familia pe care noi ne-am construit-o. Nu avem nicio fișă de post și nici nu facem pontajul seara”, a explicat vedeta.

Pentru ea, această flexibilitate reprezintă un adevărat parteneriat și una dintre bazele unei relații de succes.

Ce apreciază Gabriela Cristea la soțul ei

Gabriela Cristea spune că nu îl judecă pe Tavi după cât de mult evită sau nu treburile casnice, ci după responsabilitatea pe care și-o asumă față de familie.

Vedeta îl descrie drept un tată prezent și un soț implicat, care a pus familia pe primul loc și a susținut-o în proiectele sale. Gabriela recunoaște că ideile sale apar rapid și că activitatea ei nu respectă un program clasic, de la 9 la 17.

Faptul că Tavi nu s-a simțit amenințat de independența ei, de proiectele profesionale sau de dorința de a construi lucruri noi este, spune ea, una dintre calitățile pe care le consideră cu adevărat masculine.

„Să fii suficient de sigur pe tine încât să nu ai nevoie să demonstrezi permanent cine este bărbatul în casă. Să nu simți că succesul femeii de lângă tine îți ia ceva și să nu crezi că îți cade vreun grad de pe umăr dacă speli o farfurie sau toci o varză”, a transmis Gabriela Cristea.

Ce model vor să le ofere fiicelor lor

Vedeta a explicat că modul în care ea și Tavi își trăiesc relația are și o altă miză: felul în care sunt priviți de fiicele lor, Victoria și Iris.

Gabriela își dorește ca fetele să crească văzând un tată care muncește, își iubește familia, își respectă soția și consideră firesc să se implice în viața casei.

Ea nu vrea ca, în viitor, fiicele sale să fie impresionate de un bărbat care participă la creșterea copiilor sau la treburile familiei. Din contră, își dorește ca pentru ele acest comportament să fie ceva absolut normal.

„Nu vreau să fie impresionate atunci când un bărbat este implicat în propria familie. Vreau să li se pară firesc”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea precizează că fiecare familie își stabilește propriile reguli și că nu încearcă să le spună altora cum să-și trăiască viața.