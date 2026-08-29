 Gabriela Cristea, cu tunurile pe cei care o critică: „Noi nu suntem exponate într-o vitrină”
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VideoGabriela Cristea, cu tunurile pe cei care o critică: „Noi nu suntem exponate într-o vitrină”

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Gabriela Cristea a reacționat după valul de comentarii apărute în mediul online cu privire la felul în care arată. Vedeta, care a trecut printr-o transformare fizică importantă, spune că nu mai vrea să trăiască în funcție de opiniile celor din jur și că doar ea poate decide ce este potrivit pentru propriul corp.

Gabriela Cristea, replică pentru cei care îi critică trupu
Gabriela Cristea, replică pentru cei care îi critică trupu Foto: Facebook

Gabriela Cristea a răbufnit după ce a fost criticată în mediul online pentru felul în care arată. Prezentatoarea TV spune că a învățat să nu mai acorde importanță părerilor celor din jur și că alegerile privind propriul corp îi aparțin în totalitate.

Vedeta este foarte activă pe rețelele sociale, unde publică frecvent imagini din viața sa. După ce a slăbit considerabil, Gabriela Cristea a început să posteze și fotografii în care își arată mai mult silueta.

Dacă unii dintre urmăritori au felicitat-o pentru transformare, alții au avut comentarii negative. Vedeta le-a transmis acestora că nu intenționează să-și schimbe stilul de viață pentru a răspunde așteptărilor lor.

„Mi-a luat ceva timp să înțeleg că nu toate părerile despre mine trebuie să devină și problemele mele. Oamenii se vor uita, vor comenta, vor avea păreri, uneori le vor spune frumos, alteori fără niciun fel de menajament și probabil că asta nu se va schimba niciodată.

Ce pot să schimb eu este câtă putere le dau. Liniștea mea a venit atunci când nu am mai avut nevoie de aprobarea tuturor ca să fiu bine cu mine. Și ce eliberare este! Să nu mai intri într-o încăpere întrebându-te ce vede fiecare la tine, să nu mai porți haine ca să ascunzi, să nu mai renunți la lucrurile care îți plac de teama unei priviri sau a unui comentariu, să nu mai trăiești cu senzația că ești permanent la un examen la care ceilalți îți dau note.

Viața nu este un concurs de popularitate și nici noi nu suntem exponate într-o vitrină. Poate că adevărata libertate începe exact în ziua în care spui: «Poți să ai o părere despre mine. Dar nu sunt obligată să trăiesc după ea»”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

Ce spune despre operațiile estetice

Gabriela Cristea a vorbit și despre posibilitatea de a apela, la un moment dat, la intervenții estetice. Vedeta spune că nu le condamnă și consideră că fiecare femeie trebuie să decidă singură ce face cu propriul corp.

În același timp, nu exclude ca pe viitor să recurgă la o astfel de procedură, însă subliniază că decizia ar trebui să-i aparțină.

„Am 51 de ani, am avut aproape 100 de kilograme și am fost diagnosticată cu obezitate gradul I. Am slăbit foarte mult, am trecut prin două sarcini, iar corpul meu s-a schimbat foarte mult, în ultimii ani. Și, da, am pielea care nu mai este la fel de fermă. (...) Pentru că am slăbit la 50 de ani, următorul pas trebuie să fie sala sau operația? Trebuie să mai tai câte ceva de peste tot până când corpul meu ajunge să semene cu unul de 25 de ani?

De ce ar trebui să fac toate lucrurile astea? Nu am nimic împotriva operațiilor estetice. Fiecare femeie are dreptul să facă absolut tot ce își dorește cu propriul corp. Nu spun că nu voi face niciodată vreo intervenție.

Nu știu ce voi gândi peste 5 ani sau poate chiar peste o lună. Dar, dacă o voi face va fi pentru că am decis că eu vreau, nu pentru că niște oameni de pe Internet mi-au făcut inventarul corpului”, a mai transmis vedeta în videoclipul publicat pe rețelele de socializare.

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