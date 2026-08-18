 Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
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Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”

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Alina Laufer spune că decizia de a apela la intervenția estetică a fost una personală și că nu simte nevoia să le ofere explicații celor care aleg să îi judece alegerea. Pentru vedetă, cel mai important este faptul că se simte bine în propria piele și că schimbarea a avut un efect pozitiv asupra ei și asupra familiei.

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Alina Laufer: „Schimbarea pe care am făcut-o a fost pentru mine”

În același timp, Alina recunoaște că, de-a lungul timpului, s-a obișnuit cu reacțiile negative și a învățat să nu le mai acorde aceeași importanță. Acum preferă să își trăiască viața după propriile reguli și să nu lase opiniile celor din jur să îi influențeze alegerile.

„Am învățat de mult să nu mă mai intereseze comentariile răutăcioase. Am învățat de mult că oamenii mai degrabă ar comenta ceva negativ decât ceva pozitiv. Schimbarea pe care am făcut-o a fost pentru mine, personal. Din momentul în care eu sunt fericită, soțul meu e fericit, înseamnă că are un impact pozitiv asupra întregii familii și e singurul lucru care mă interesează. Mai departe, face fiecare ce vrea, dacă simt nevoia să-și împărtășească, nu știu, părerile, nu e treaba mea. Eu n-aș face în viața mea așa ceva, dar fiecare face cum consideră de cuviință.”

Alina Laufer: „Dacă sunt pe gustul unor persoane sau nu, nu știu”

De asemenea, Alina Laufer spune că se aștepta ca schimbarea sa să stârnească reacții, mai ales că transformarea este una vizibilă. Fosta soție a lui Joge consideră însă firească trecerea timpului și explică faptul că a ales să aibă grijă de felul în care arată, fără să se lase influențată de părerile celor din jur.

„Acum, normal că lumea spune: Vai, că te-ai schimbat! Normal că m-am schimbat, că la vârsta pe care o am, nu mai pot să arăt ca la 20 de ani. Și mie mi-ar plăcea să fiu ca la 20 de ani, dar nu se poate. Și atunci alegerea mea este să am grijă de mine, să-mi fac anumite proceduri ce consider eu că merit… Dacă sunt pe gustul unor persoane sau nu, nu știu, dar e foarte ciudat că 90%, cred, din persoanele care au comentat sunt femei”, a declarat Alina Laufer.

„Eu consider că arăt decent pentru o mamă”

Alina Laufer recunoaște că a fost surprinsă de amploarea reacțiilor stârnite de schimbarea sa și spune că, în mod neașteptat pentru ea, cele mai multe comentarii răutăcioase ar fi venit din partea femeilor. Vedeta consideră că, dincolo de criticile primite, valul de reacții arată și interesul publicului față de persoana sa.

„Eu nu înțeleg de unde atâta ură din partea femeilor. În primul rând, uitați-vă la mine că sunt cu patru copii lângă mine, eu consider că arăt decent pentru o mamă. Da, comentariile au fost deplasate, foarte deplasate, dar, în schimb, m-a surprins tot acest impact. Asta înseamnă că pe oameni, nu știu, îi interesează persoana mea. Sau, pur și simplu, caută tot timpul motive de scandal, de bârfe, cum e în România, dar dacă nu i-ar fi interesat, n-ar fi comentat”, mai spune vedeta, potrivit Spynews.ro.

Motivul pentru care Alina Laufer și-a dorit operația de liftin facial 

Alina Laufer a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre cea mai recentă intervenție estetică la care a apelat. Vedeta și-a dorit să își îmbunătățească aspectul și a optat pentru un lifting temporal și frontal, realizat endoscopic. Spune că procedura a fost mai ușoară decât se aștepta și că este foarte mulțumită de rezultat.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, ne-a declarat Alina Laufer de la un eveniment la care a fost prezentă în această vară. 

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