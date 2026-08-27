A apărut în curtea Gabrielei Cristea și a cucerit-o pe loc: „Ne-am mai ales cu un membru al familiei”

Gabriela Cristea le-a făcut o prezentare specială urmăritorilor săi de pe Facebook. Vedeta a povestit cum în viața familiei sale a apărut o pisică pe care au găsit-o într-o stare deplorabilă. Deși inițial și-a propus să nu se implice, Gabriela a ajuns rapid să-i cumpere mâncare, iar acum animalul pare să fi decis singur că acela este locul lui.

Motanul care a cucerit-o pe Gabriela Cristea Foto: Arhiva Click!

Motanul a primit numele „Mafioso”, iar povestea din spatele lui este legată chiar de o călătorie în Sicilia. Gabriela Cristea a explicat că pisica a apărut în curtea familiei imediat după întoarcerea din Sicilia. Animalul era foarte slăbit și speriat, astfel că nimeni nu se putea apropia de el.

„Vă fac cunoștință cu Mafioso. Și da, numele are legătură cu faptul că a apărut în viața noastră exact când ne-am întors din Sicilia. L-am găsit în curte, vai de capul lui: slab, numai piele și os și atât de speriat încât nu lăsa pe nimeni să se apropie de el”, a povestit Gsbriela Cristea pe Facebook.

Vedeta spune că, deși de-a lungul timpului a mai salvat și îngrijit pisici, experiențele anterioare au făcut-o să fie mult mai precaută.

Gabriela Cristea recunoaște că, de această dată, a încercat să nu se atașeze de animal. Spune că a mai trecut prin situații în care a salvat pisici, le-a oferit hrană și îngrijire, iar după ce acestea și-au revenit au apărut proprietarii pentru a le lua.

„Eu am fost cea mai sceptică. Am mai salvat pisici, le-am hrănit, le-am îngrijit, ne-am atașat de ele, iar când au fost din nou bine au apărut «stăpânii» să le ia. Și recunosc că mi-e greu să înțeleg cum un animal ajunge în asemenea hal dacă vine dintr-un loc în care îi este bine. Așa că am zis că de data asta nu mă implic. Doar că… m-am dus imediat să-i cumpăr mâncare”.

Motanul a făcut primul pas către Gabriela

Până recent, Tavi și fetele s-au ocupat cel mai mult de Mafioso, deoarece motanul nu permitea nimănui să îl atingă. Lucrurile s-au schimbat însă complet în momentul în care Gabriela i-a dat personal să mănânce. După ce a terminat, vedeta s-a așezat pe terasă pentru a citi, iar pisica a început să se apropie treptat de ea.

„Până astăzi, Tavi și fetele au fost cei care s-au ocupat cel mai mult de el, pentru că Mafioso nu permitea nimănui să-l atingă. Astăzi i-am dat eu să mănânce și apoi m-am așezat pe terasă să citesc. După câteva minute era la picioarele mele. Apoi pe fotoliu. Apoi se juca în părul meu. Și, pentru prima dată, m-a lăsat să-i ating lăbuța”.

Pentru Gabriela Cristea, apropierea rapidă a motanului a fost suficientă pentru a înțelege că lucrurile au luat o turnură neașteptată: „Cam asta a fost. Mafioso ne-a adoptat”.

Vedeta a precizat că animalul este liber să plece oricând dorește și nu este ținut închis. Cu toate acestea, de când a ajuns în curtea lor, Mafioso nu a mai plecat. Gabriela a transmis și ce se va întâmpla în cazul în care cineva va apărea pentru a revendica pisica. Înainte de a o da înapoi, vrea să afle cum a ajuns animalul într-o asemenea stare.

„Este liber, nu îl ține nimeni închis și poate pleca oricând. Numai că, de când a apărut la noi, n-a mai plecat nicăieri. Iar dacă apare vreodată cineva să-l revendice, înainte să-l dau vreau să aflu foarte clar cum a ajuns atât de slab și atât de îngrozit de oameni.

Dacă va fi cazul, vom cere și ajutorul Poliției Animalelor. Până una-alta… cred că tocmai ne-am mai ales cu un membru al familiei. Don Mafioso”.